広帯域ハイドロフォンの世界市場2026年、グローバル市場規模（固定型広帯域ハイドロフォン、携帯型広帯域ハイドロフォン）・分析レポートを発表
2026年3月13日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「広帯域ハイドロフォンの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、広帯域ハイドロフォンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
世界の広帯域ハイドロフォン市場は、2024年に7310万米ドルの規模で評価されており、2031年までに1億300万米ドルへと拡大する見通しです。調査期間中の年平均成長率は5.1%と予測されています。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済、サプライチェーンの安定性に与える影響について分析しています。
広帯域ハイドロフォンは、水中環境において広い周波数帯域の音響信号を検出・解析できる水中音響センサーです。海洋研究、水中通信、ソナーシステム、環境監視など幅広い用途で利用されています。
これらの機器は広範囲の周波数信号を高精度で取得できるため、水中音響分析において重要な役割を担っています。本レポートでは、世界市場の動向を数量および金額の両面から分析し、市場競争、需給動向、需要変化の要因について総合的に評価しています。また、主要企業の企業概要、製品例、市場シェア推定なども掲載しています。
________________________________________
市場分析の特徴と調査目的
本レポートでは、2020年から2031年までの市場規模および予測を、消費金額（百万米ドル）、販売数量（千台）、平均販売価格（米ドル／台）の観点から分析しています。また、地域別および国別の市場規模、タイプ別および用途別の市場動向についても詳細に調査しています。
さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上高、出荷数量、平均販売価格などを基に市場シェアを分析しています。調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握すること、広帯域水中ハイドロフォンの成長可能性を評価すること、製品別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
________________________________________
主要企業の動向
本レポートでは、広帯域水中ハイドロフォン市場における主要企業としてTeledyne Marine、Ocean Instruments、GeoAcoustics、Brüel & Kjr、ODE (Ocean Data Equipment)、RBR (RBR Ltd.)、Sonardyne、Aanderaa (Xylem)、Hydro Instruments、Kongsberg Maritimeなどを取り上げています。
各企業について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、最近の主要動向などを分析しています。これらの企業は海洋観測技術や水中音響技術において高い専門性を持ち、研究機関、防衛分野、環境監視機関など多様な顧客層に製品を提供しています。
________________________________________
市場セグメンテーション
広帯域ハイドロフォン市場はタイプ別および用途別に分類されています。タイプ別では固定型広帯域ハイドロフォンと携帯型広帯域ハイドロフォンに分かれます。固定型は長期的な水中観測や海洋監視に適しており、海洋研究施設や観測ステーションで利用されています。
一方、携帯型は柔軟な設置が可能で、調査船や研究プロジェクトなど移動を伴う用途で使用されています。用途別では水中音響モニタリング、水中通信システム、深海探査、環境保護および環境監視、水中科学研究実験などに分類されます。これらの分野では、水中環境の変化を把握するための高精度な音響測定が求められており、広帯域水中ハイドロフォンの需要拡大を支えています。
