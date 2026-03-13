車道を走る自転車対策！ドライブレコーダー特集ページのご案内 - PAPAGO JAPAN株式会社
2026年4月の道路交通法改正により、自転車の交通違反に対して反則金制度（青切符）が導入されます。これに伴い、自転車の車道走行が増加し、すり抜け接触や停車中の側面接触、信号待ちでの追突など、車両周囲で発生する自転車との接触リスクが高まることが懸念されています。こうした状況を受け、PAPAGO JAPAN株式会社は、自転車事故対策に特化したドライブレコーダー特集ページを公開しました。
■特集ページURL
https://www.papago.co.jp/omoide_go/bike202604/
■掲載商品
・4カメラドライブレコーダー「GoSafe 640GE」 型番：GS640GE-64GB JAN：4582448452796
・3カメラドライブレコーダー「GoSafe 490G2K」 型番：GS490G2-64GB JAN：4582448452598
・身に着けるドライブレコーダー「ライフレコーダー」 型番：PPGSCT1-64G JAN：4582448452574
■概要
「GoSafe 640GE」は前後左右の4方向を同時に記録し、すり抜けや側面接触といった従来のドラレコでは捉えにくかった事故にも対応します。「GoSafe 490G2K」は前後＋車内の3カメラ構成で、前後の事故対策やあおり運転対策に適したモデルです。ライフレコーダーは自転車などのモビリティ走行時のドライブレコーダーとして適したモデルです。
特集ページでは、法改正による交通環境の変化や自転車事故の特徴をわかりやすく解説し、ユーザーが自分に合ったドライブレコーダーを選べる内容となっています。PAPAGOは今後も、変化する交通環境に対応した安全性向上に取り組んでまいります
PAPAGO! の" GO "は年齢層、性別を問わずあらゆるユーザーに受け入れられるよう歩み続ける事、そして我々が提供するプロ意識とサービス向上へのたゆまぬ努力の継続を表しています。ナビケーションシステムから始まり、ドライブ レコーダー、クラウド コンピューティングサービスなど、道路上に存在する不安やリスクを軽減し、ドライバーに安全で快適なドライビングを提供します。矢印を取り入れたデザインは上昇するエネルギーと技術開発への絶え間ない情熱を、そしてオレンジ色のカラーは太陽の明るく、暖かい光からインスパイアされ、道路照明ランプのように我々を更なる高みへと導きます。生まれ変わったPAPAGO!は最新のドライビング技術の研究によるブレイクスルーを求め、新たな未来を創造し続けます。PAPAGO! それは最新のドライビング技術で新しい世界を探求するパイオニア！
