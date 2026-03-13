BODYMAKER直営店限定 週末3日間「ｂｍｔｗ ターポリンバッグ特別セール」開催！
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっている
BODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。
日頃よりBODYMAKERをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2026年3月13日（金）～3月15日（日）までBODYMAKER直営店限定 週末3日間「bmtwターポリンバッグ特別セール」開催いたします。
商品は数量限定のため、なくなり次第終了となります。ぜひこの機会に直営店へお立ち寄りください。
■ 開催日時
2026年3月13日（金）～3月15日（日）
■ 対象商品
ｂｍｔｗ ターポリン バッグシリーズ
通常価格 3,990円→ 特別価格 2,990円（1,000円引き）
・BE039 ｂｍｔｗ ターポリンリュック
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343834/images/bodyimage1】
・BE045 ｂｍｔｗ ターポリンジムユースリュック ブラック
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343834/images/bodyimage2】
・BE046 ｂｍｔｗ ターポリンジムユースバッグ ブラック
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343834/images/bodyimage3】
【商品説明】
クラブ遠征やジム、アウトドアブランド、ストリートスタイルなどにぴったりなbmtw ターポリンバッグシリーズ
素材は、耐久性と耐水性を活用した「ターポリン」を使用。
※「ターポリン」は、ポリエステル製の布を、軟質の合成樹脂で挟んだビニー ル素材の生地」を指します。雨風に強く、耐久性にすぐれているの特徴です。
BODYMAKER直営店
https://www.bodymaker.jp/shop/pages/store.aspx
配信元企業：BODYMAKER株式会社
BODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。
日頃よりBODYMAKERをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2026年3月13日（金）～3月15日（日）までBODYMAKER直営店限定 週末3日間「bmtwターポリンバッグ特別セール」開催いたします。
商品は数量限定のため、なくなり次第終了となります。ぜひこの機会に直営店へお立ち寄りください。
■ 開催日時
2026年3月13日（金）～3月15日（日）
■ 対象商品
ｂｍｔｗ ターポリン バッグシリーズ
通常価格 3,990円→ 特別価格 2,990円（1,000円引き）
・BE039 ｂｍｔｗ ターポリンリュック
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343834/images/bodyimage1】
・BE045 ｂｍｔｗ ターポリンジムユースリュック ブラック
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343834/images/bodyimage2】
・BE046 ｂｍｔｗ ターポリンジムユースバッグ ブラック
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343834/images/bodyimage3】
【商品説明】
クラブ遠征やジム、アウトドアブランド、ストリートスタイルなどにぴったりなbmtw ターポリンバッグシリーズ
素材は、耐久性と耐水性を活用した「ターポリン」を使用。
※「ターポリン」は、ポリエステル製の布を、軟質の合成樹脂で挟んだビニー ル素材の生地」を指します。雨風に強く、耐久性にすぐれているの特徴です。
BODYMAKER直営店
https://www.bodymaker.jp/shop/pages/store.aspx
配信元企業：BODYMAKER株式会社
プレスリリース詳細へ