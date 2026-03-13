ヘリウムリークディテクタ市場2026-2032：世界市場規模、成長、動向、予測の最新分析 「Globalinforesearch」
GlobaI Info Research（本社：東京都中央区）はこのほど、高精度リーク検出技術の核心を成す「ヘリウムリークディテクタの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」と題する最新調査レポートを発表しました。
製品概要と市場の基本構造
ヘリウムリークディテクタ（質量分析計リークディテクタ）は、システムや密閉容器からの漏れの位置を特定し、その規模を測定するための専用装置です。トレーサーガスとしてヘリウムを使用し、試験対象部品から漏出したヘリウムを検出器で捉え、その分圧を測定することで漏れ量を高精度に算出します。
2024年の世界市場における生産台数は約1万3800台に達し、平均価格は2万3000米ドル前後で推移しています。本市場は、真空システム、半導体製造、極低温技術、MRIシステムなどの医療機器、航空宇宙など、気密環境の維持が極めて重要な産業分野において不可欠な設備として位置付けられています。
製品タイプ別には、可搬性に優れたポータブル型、省スペース設計のコンパクト型、高機能・高精度を追求した据置型（ステーショナリー型）に分類されます。また用途別には、産業製造、電力・エネルギー、航空宇宙・防衛、自動車・輸送機器、その他のセグメントに区分されます。
市場成長を促進する産業構造の変化
半導体業界における微細化・高集積化への対応
半導体製造プロセスにおいて、真空技術は成膜、エッチング、イオン注入など多岐にわたる工程で使用されています。近年の半導体デバイスの微細化・高集積化に伴い、製造装置内の真空度管理は従来にも増して厳格さが求められています。
主要半導体メーカーの設備投資動向を見ると、先端ロジック半導体や3D NANDフラッシュメモリの製造ラインでは、極めて高い信頼性を持つリーク検出システムの導入が標準化されつつあります。クリーンルーム内の真空チャンバーやガス供給系統における微小リークの早期発見・修正は、製品歩留まり向上と製造装置の安定稼働に直結する重要な要素です。
半導体業界団体の報告によれば、先端ノード（5nm、3nm世代）の製造プロセスでは、従来のリーク検出感度では捉えきれない超微小リークが品質不良の原因となるケースが増加しており、高感度ヘリウムリークディテクタの需要が構造的に拡大しています。
医療機器分野におけるMRIシステムの普及拡大
医療機器分野では、MRI（磁気共鳴画像診断装置）の超伝導磁石冷却システムにヘリウムが不可欠です。MRI装置の性能向上と普及拡大に伴い、ヘリウムリーク検出の重要性も高まっています。
世界のMRI設置台数は新興国市場を中心に増加傾向にあり、メーカーのアニュアルレポートによれば、特に密閉型冷凍機システムを採用した最新モデルでは、長期信頼性確保のために製造工程での厳格なリークテストが実施されています。また、既設MRI装置の保守・点検市場においても、リーク検出サービスへの需要が安定的に存在します。
航空宇宙産業における軽量化と安全性の両立
航空宇宙分野では、燃料系統や油圧系統、与圧システムなど、多数の重要システムにおいて完全な気密性が要求されます。民間航空機の機体構造には複合材料の採用が進み、従来の金属機体とは異なる接合部の信頼性確保が課題となっています。
