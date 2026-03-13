北米・ミシガン州NoviにBRYCEN USAのオフィスを開設し、開所式を開催しました

株式会社ブライセン、北米事業の強化に向け現地拠点を設立

株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役：藤木 優）は、北米事業の強化を目的として、米国ミシガン州Noviに「BRYCEN USA」のオフィスを開設しました。2026年3月12日には現地にて開所式を執り行い、お客様やパートナー企業の皆様にご出席いただき、新拠点の門出を迎えました。

当日は、現地のお客様ならびにパートナー企業の皆様にもご出席いただき、新たな拠点の門出をともに祝う機会となりました。ご来場いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

ブライセンは、AI分野、特にフィジカルAIを支えるデータエンジニアリング事業（アノテーション事業）において、富士キメラ総研が発刊する市場調査レポート「生成AI／AIエージェントで飛躍するAI市場調査」にて、日本国内アノテーション事業者のシェア6年連続1位を獲得しています。

こうした実績とノウハウを強みに、AI活用の先進市場である北米へ進出し、さらなる事業拡大を目指してまいります。

本オフィスの開設により、北米地域における事業基盤をさらに強化するとともに、お客様へのサポート体制の充実や、現地パートナーとの連携強化を図ってまいります。

新拠点を通じて、北米市場における新たな事業機会の創出と、現地ニーズに即した迅速かつ柔軟なサービス提供に努めてまいります。

開所式の様子









新拠点の開設を新たな一歩として、ブライセンはグローバルでの事業展開を一層推進してまいります。これからも培ってきた技術力と運用力を生かし、国内外のお客様の期待に応えるサービスの提供を目指してまいります。

オフィス外観









BRYCEN USA所在地

MI, Novi - Crystal Glen (HQ)

39555 Orchard Hill Place

Suite 600

Novi, Michigan 48375

United States of America

Office Number 20

株式会社ブライセンについて

株式会社ブライセンは、AI分野を中心としたデータエンジニアリング事業を展開しています。特にAI開発を支えるアノテーションサービスにおいて豊富な実績を有し、国内外の企業のAI開発を支援しています。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ブライセン

データエンジニアリングソリューション本部

データエンジニアリングソリューション営業部

TEL：03-6264-7222

Email：bpo-sales@brycen.co.jp