レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本サプライチェーン管理（SCM）市場、2035年までに362億1000万米ドル規模へ拡大予測｜CAGR11.32%で進む次世代デジタル物流革新
日本サプライチェーン管理（SCM）市場は、2025年から2035年までの期間に、123億9000万米ドルから362億1000万米ドルに成長すると予測されています。この市場の予測期間（2026年から2035年）の年平均成長率（CAGR）は11.32％となり、急速に拡大する見込みです。この成長は、デジタルトランスフォーメーション（DX）や革新的なテクノロジーの採用により促進されています。
デジタル化が市場成長を後押し
デジタル化は、日本サプライチェーン管理（SCM）市場主要な成長ドライバーとなっています。企業はビッグデータ分析、人工知能（AI）、およびブロックチェーン技術を活用し、サプライチェーン全体の効率を向上させています。これにより、企業は物流、製造、顧客サービスなどの各プロセスの最適化を進め、リアルタイムでの情報共有が可能となり、全体的なパフォーマンスが向上しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-supply-chain-management-market
技術革新による新たな競争力の獲得
AIやIoT（モノのインターネット）技術の進展は、企業のサプライチェーンの可視性と追跡能力を向上させるとともに、リスクの軽減や予測分析に活用されています。これにより、企業は需要の変動に迅速に対応し、効率的な資源配分が可能になり、最終的にはコスト削減と生産性向上を実現しています。
グローバルな輸送問題とその影響
しかし、サプライチェーン管理市場は、世界的な輸送の混乱という重大な課題に直面しています。近年、国際的な物流は港の混雑やコンテナ不足、運賃の急騰などにより、サプライチェーンの流れが大きく影響を受けています。特に新型コロナウイルスのパンデミックは、これらの問題をさらに悪化させ、企業の在庫管理に深刻な影響を与えています。このような課題に対処するためには、革新的な解決策と協力体制が必要です。
中小企業におけるクラウド導入の拡大
中小企業（SME）の間でクラウドベースのサプライチェーン管理（SCM）システムの導入が拡大しており、これが市場の成長を加速しています。クラウドベースのソリューションは、コスト効率が高く、柔軟でスケーラブルな特性を持つため、追加のIT部門を持たない中小企業にも有用です。これにより、企業は最新のビジネストレンドに迅速に対応し、在庫管理や効率的な物流を実現することができます。
主要企業のリスト：
● SAP SE
● Oracle
● Blue Yonder Group, Inc.
● Infor
● Manhattan Associates
● Coupa Software Inc.
● IBM
● Logility, Inc.
● Korber AG
● Epicor Software Corporation
セグメント別の成長動向
クラウドベースのサプライチェーン管理（SCM）が収益面で最大の市場シェアを占めており、その需要の増加は、コスト効率とスケーラビリティの要求が背景にあります。このセグメントは、データ統合、リアルタイムの可視性、協力を提供し、企業にとって業務の効率化と意思決定を支援する重要な役割を果たしています。
また、大企業が市場の大部分を占めており、複雑なサプライチェーンを管理するために強力なSCMシステムを求めています。製造業における強力な需要が市場を牽引しており、特に機械、電子、自動車業界が重要なセグメントを形成しています。
デジタル化が市場成長を後押し
デジタル化は、日本サプライチェーン管理（SCM）市場主要な成長ドライバーとなっています。企業はビッグデータ分析、人工知能（AI）、およびブロックチェーン技術を活用し、サプライチェーン全体の効率を向上させています。これにより、企業は物流、製造、顧客サービスなどの各プロセスの最適化を進め、リアルタイムでの情報共有が可能となり、全体的なパフォーマンスが向上しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-supply-chain-management-market
技術革新による新たな競争力の獲得
AIやIoT（モノのインターネット）技術の進展は、企業のサプライチェーンの可視性と追跡能力を向上させるとともに、リスクの軽減や予測分析に活用されています。これにより、企業は需要の変動に迅速に対応し、効率的な資源配分が可能になり、最終的にはコスト削減と生産性向上を実現しています。
グローバルな輸送問題とその影響
しかし、サプライチェーン管理市場は、世界的な輸送の混乱という重大な課題に直面しています。近年、国際的な物流は港の混雑やコンテナ不足、運賃の急騰などにより、サプライチェーンの流れが大きく影響を受けています。特に新型コロナウイルスのパンデミックは、これらの問題をさらに悪化させ、企業の在庫管理に深刻な影響を与えています。このような課題に対処するためには、革新的な解決策と協力体制が必要です。
中小企業におけるクラウド導入の拡大
中小企業（SME）の間でクラウドベースのサプライチェーン管理（SCM）システムの導入が拡大しており、これが市場の成長を加速しています。クラウドベースのソリューションは、コスト効率が高く、柔軟でスケーラブルな特性を持つため、追加のIT部門を持たない中小企業にも有用です。これにより、企業は最新のビジネストレンドに迅速に対応し、在庫管理や効率的な物流を実現することができます。
主要企業のリスト：
● SAP SE
● Oracle
● Blue Yonder Group, Inc.
● Infor
● Manhattan Associates
● Coupa Software Inc.
● IBM
● Logility, Inc.
● Korber AG
● Epicor Software Corporation
セグメント別の成長動向
クラウドベースのサプライチェーン管理（SCM）が収益面で最大の市場シェアを占めており、その需要の増加は、コスト効率とスケーラビリティの要求が背景にあります。このセグメントは、データ統合、リアルタイムの可視性、協力を提供し、企業にとって業務の効率化と意思決定を支援する重要な役割を果たしています。
また、大企業が市場の大部分を占めており、複雑なサプライチェーンを管理するために強力なSCMシステムを求めています。製造業における強力な需要が市場を牽引しており、特に機械、電子、自動車業界が重要なセグメントを形成しています。