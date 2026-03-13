無料で消えたSDカードのデータを復元する方法 | EaseUS Data Recovery Wizard 20.2.0がリリース！
データ復旧、バックアップ、パーティション管理の専門家EaseUS Software Co., Ltd.は、2026年3月12日（木）に、業界トップクラスのEaseUS Data Recovery Wizard 20.2.0を公開しました。最新バージョンでは、メイン機能の視認性向上と操作性の大幅な改善が図られており、幅広いユーザー層がより直感的にデータ復元を行えるよう設計されていました。あわせて、SDカードのデータ復元に特化した特集ページを公開し、日本のユーザーに向けた情報提供を一層強化してまいります。
SDカードのデータ復元に特化した専用ページを公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344079/images/bodyimage1】
スマホやデジタルカメラ、ドライブレコーダー、Nintendo Switchなどの普及に伴い、SDカードを日常的に使用する方が増えています。その一方で、誤削除・不意のフォーマット・接触不良・ウイルス感染・経年劣化など、SDカードのデータ消失につながるリスクも日々高まっています。SDカードのデータ紛失に関する問い合わせも増加している背景を受け、「SDカードデータ復元の特集ページ」を公開しました。
本特集ページでは、以下の情報を詳しく解説：
・SDカードのデータ消失が発生しやすい8つのシナリオ
・SDカードが故障する前に現れる主な異常兆候
・対応デバイスの一覧
・1,000種類以上のファイル形式への対応
特集ページはこちら：https://reurl.cc/R21lQz
無料で消えたSDカードのデータを復元する方法
ここでは、無料で使えるEaseUS Data Recovery Wizard Freeを利用して、SDカードから消えたデータを復元する手順を紹介します。特別な知識は必要なく、お手持ちのパソコンで、どなたでも簡単にお試しいただけます。
無料版ダウンロード：https://reurl.cc/r08j4N
ステップ1.カードリーダーを使ってSDカードをPCに接続します。次に「EaseUS Data Recovery Wizard」を起動し、画面から「SDカード」を選択しましょう。すると、対象のSDカードは検出されます。「紛失データの検索」ボタンをクリックして、ファイルのスキャンを開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344079/images/bodyimage2】
ステップ2.スキャンが完了すると、見つかったファイルの一覧が表示されます。復元したいファイルにチェックを入れましょう。「フォルダ」タブや「種類」タブを使えば、ファイルを保存場所やファイル形式で分類表示できるので、目的のデータを探すのが簡単になります。「フィルター」機能を使えば、ファイルの種類、更新日時、サイズなどでさらに絞り込むことが可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344079/images/bodyimage3】
ステップ3.必要なファイルを選択したら、「復元」ボタンをクリックします。復元先の保存場所を指定する画面が表示されるので、元のSDカード以外の場所を選ぶようにしましょう。保存したら、メモリーカードの復元作業が終わります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344079/images/bodyimage4】
EaseUS Softwareについて
2004年に創設され、データ管理領域に特化したソフトウェアのリーディング開発会社として、お客様にデータ復旧、データバックアップ、パーティション管理、システム最適化など使いやすくて効果的なソリューションをご提供しております。現在、世界160以上の国と地域にわたる、数千万の個人様及び法人様にご愛用頂いております。
公式サイト: https://reurl.cc/R21lmD
X (旧Twitter): https://twitter.com/EaseUS_Japan
YouTube: https://www.youtube.com/@EaseUSJapan
配信元企業：EaseUS Software Co., Ltd.
