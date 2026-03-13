デジタルインフラサービスを提供するさくらインターネット株式会社のグループ会社でMCSSP（Managed Cloud & Security Service Provider）事業を展開するアイティーエム株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河本 剛志、以下「ITM」）は、株式会社モニタラップ（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 暎筇、以下「モニタラップ」）のAWS WAF向け Application Insight Assist Managed Rules（以下AIAssist Managed Rules）サービスを、2026年3月13日より提供開始することをお知らせします。









■背景

現在、多くの企業がAWS、Azure、GCPなどのCSP（クラウドサービスプロバイダ）が提供するネイティブWAF（Web Application Firewall）を利用して、Webアプリケーションの保護に取り組んでいます。

しかし、これらネイティブWAFは、あらかじめ定義されたルールセットの導入やカスタマイズの制限により、企業毎に異なる多様なセキュリティ要件に柔軟に対応することに限界があります。

そのため、手動によるルールのチューニングやルール管理に多くのリソースが必要となり、運用負荷が高くなっています。









CSP WAFにManaged Rulesサービスが必要な理由

● 従来型のWebアプリケーション攻撃からゼロデイ攻撃、API攻撃など、Web攻撃表面が拡大している

● これらの高度化するセキュリティ脅威に対応するため、主要なグローバルCSPは自社クラウド環境に最適なNative WAFを提供

● CSPネイティブWAFは運用負荷が高いため、自動的に運用・管理するサービスを導入すると負荷軽減につながる









■AIAssist Managed Rulesサービスの特長

AIAssist Managed Rulesは、CSPのネイティブWAFを自動的に運用・管理するサービスです。





〇主な機能

＞ CSP WAFに最適化したWAFルールセット

モニタラップ社は、WAF専門ベンダーとして20年以上のWAFの開発経験を持ち、その経験と脅威分析ノウハウをベースにしたCSP WAFに最適な検証済みのルールセットを提供します。

＞ CSP Native WAFとの連携を自動化

IAM認証を基盤に、お客様のパブリッククラウドWAF環境とAIAssist Managed Rulesを安全に連携し、追加設定を行うことなくルールセットを自動的に配布します。

＞ ポリシー設定を統合管理するWebコンソール

CSP WAFコンソールにおけるポリシー、閾値の調整などの主要なポリシー設定を、AIAssist Managed RulesのWebコンソール上で一元的に管理できます。

＞ 脅威インテリジェンスプラットフォームによる最新脅威への継続的な対応

国内外の脅威インテリジェンスを分析し、最新の攻撃手法や悪性IP、脆弱性情報を迅速にルールセットへ反映します。





これにより、効率的でシンプルなWAF運用が可能になります。





〇AIAssist Managed Rulesサービスの詳細

https://www.itmanage.co.jp/security/aiassist-managed-rules/





〇メニュー・価格（消費税込）

AIAssit-WEBAPI-CoreRuleSet

月額：\21,000





AIAssist-CyberThreat-IpSet

月額：\11,000





備考：上記価格とは別に、トランザクション数とWAFのユニット数により追加料金がかかります。









■アイティーエム株式会社 会社概要

商号 ： アイティーエム株式会社

設立 ： 2017年1月4日

代表者 ： 代表取締役社長 河本 剛志

所在地 ： 東京都新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル

Webサイト： https://www.itmanage.co.jp/

事業内容 ：

Managed Service Provider（MSP）事業の草分け的存在としてシステム運用監視サービスの提供を通じて、さまざまな業種、業態のお客様から高評価をいただいております。また、クラウド、データセンター、セキュリティサービスなど、エンタープライズのお客様を中心に各種サービスを提供しておりますサービス事業者です。





本リリースに記載された全てのブランドや製品は各社の商標または登録商標です。記載の商品名、価格および担当部署、担当者、WebサイトのURLなどは、本リリース発表時点のものです。