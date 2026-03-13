ハセガワモビリティ株式会社は、新型バイクの見本市「第42回大阪モーターサイクルショー2026(会場：インテックス大阪)」に出展いたします。

出展の注目製品の一つである電動バイクPORTA(ポルタ)は、昨年11月1日に発売。排ガス規制の強化の一環で、規制外の50cc以下のガソリン車の生産が禁止されたこともあり、電動バイクへの期待感が非常に高まっています。PORTAは、YADEAグローバルの中で大人気ブランドの一つであるmodernをベースに日本仕様にアレンジされたモビリティでレトロ感と可愛らしいフォルムでユーザーを魅了しています。





他にも、毎年11月にイタリア・ミラノで開催される“EICMA”で発表した海外最新機種「K5」のスポーツ系電動バイクから、「F200」のスクーター系など日本では見る機会の少ない貴重な機種を展示します。





詳細はHPに随時ご案内してまいります。

PORTA





【開催概要】

第42回大阪モーターサイクルショー2026

期間： 2026年3月20日(金)～22日(日) 3日間 10時～17時

場所： インテックス大阪

URL ： https://www.motorcycleshow.jp/









◆YADEAとは

電動モビリティ業界では世界最大級の香港上場企業(01585)。電動バイク・電動自転車・電動キックボードなどの開発・製造を行っています。2001年の創業以来、世界100ヶ国に電動モビリティを販売し、常に「億万人に美しい旅行を楽しんでもらう」という企業使命と「全世界のユーザーにサービスを提供し世界クラスの企業になる」という企業ミッションのもと、世界をリードする電動二輪モビリティブランドです。

年間販売台数は9年連続(2017年～2025年)世界一。また累計販売台数は、2024年時点で1億台を突破するなど電動モビリティ業界をリードしています。





ハセガワモビリティでは、警察官や自治体向けの講習会依頼を数多くいただいており、法に準じた正しい乗り物の情報を提供しています。

観光を楽しむ方や仕事上で使用するなど様々な移動に使われる「電動アシスト自転車」「電動キックボード」「電動サイクル」を安心してご利用いただけるよう今後もサービスを充実し「誰でも安心して楽しく・快適な移動」を提供してまいります。





詳細はHPをご覧ください。

