保証を始めとするスマートフォンや家電製品のライフサイクル・ソリューションを専門的な知見とテクノロジーで革新し続けるAssurant Japan株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤本 潤一)は、Great Place To Work(R) Institute Japan(以下GPTWジャパン)より、2026年度「働きがいのある会社」ランキング ベスト100に選出されました。





Assurant Japan、2026年度「働きがいのある会社」ランキング ベスト100に選出





「働きがいのある会社」認定とは、GPTWジャパンが企業とその社員に対して行う調査に基づき、調査結果が一定水準を超えた優れた企業文化を有する企業に付与するものです。調査は、経営陣への信頼、企業の価値観や理念、包摂性やダイバーシティー、職場環境、社会・地域への貢献等について評価し、すべての社員「一人ひとりの能力が最大限に生かされている」ことを示す世界的に認められている指標です。「働きがいのある会社」ランキング ベスト100とは、「働きがい認定企業」の上位100社を選出して表彰するものです。

詳しくはこちらをご覧ください。

▼2026年版 日本における「働きがいのある会社」ランキング

https://hatarakigai.info/ranking/japan/2026.html





Assurant Japanは、「人」を中心に据え、社員一人ひとりが企業成長を推進する源泉であるという企業文化のもと、個々人が尊重され、能力を存分に発揮し、組織として最大の価値を生み出せる職場作りに継続的に取り組んでいます。その結果、毎年のGreat Place To Work(R)の調査では、「総合的にみて『働きがいのある会社』だといえる」という項目で高い評価を得ています。具体的には、「社員が属性(年齢・性別・人種・性的志向)に関係なく正当に扱われている」、「地位や立場に関わらず組織の一員として公平に扱われている」「入社した人を歓迎する雰囲気がある」という項目の評価が特に高く、エクイティ(公平性)とインクルージョン(包摂性)が当社の企業文化の基盤として根付いていることを示しています。グローバルで培ってきた専門性や知見、最新テクノロジーを、日本市場のニーズや変化に合わせて柔軟に展開し、質の高いサービスと革新的なソリューションを提供し続けることが、Assurant Japanの強みです。異なる視点や経験を持つ社員がそれぞれの力を発揮し、ワンチームとして連携することが、当社の強みを支える土台となっています。





Assurant Japan株式会社 代表取締役社長 藤本 潤一は次のように述べています。「この度、『働きがいのある会社』ランキング ベスト100に5度目の選出を果たしたこと、大変喜ばしく思います。『人』と『カルチャー』が当社の強みであり、当社の成長と拡大の源泉です。毎年の調査を通して寄せられる社員の皆様の声に真摯に向き合い、様々な施策を通してより良い職場作りに取り組んでまいりました。声を届けてくださる社員の皆様に、心より感謝いたします。また、新たなチームメンバーを迎え入れることは、事業の進化と価値創出をさらに加速させる重要な要素です。これからも、共に成長を目指す仲間をAssurantファミリーとして大切にしていきたいと思います。」









■Assurant Japan(アシュラント・ジャパン)について

ニューヨーク証券取引所に上場し、幅広い分野における保証ソリューションを世界21か国で展開する米国企業、Assurant, Inc.(アシュラント)の日本拠点であるAssurant Japan株式会社は、グローバルで培った専門性とAIを始めとする最新テクノロジーを日本市場に最適化し、スマートフォンの保証・下取り・修理・端末プロセシング・再販といった端末ライフサイクルのトータルマネジメント、あらゆる家電をまとめて保証する家電延長保証、日本最大級の家電管理アプリ「トリセツ」の運営など、コネクテッド時代に求められる最適なサービスと革新的なソリューションを提供しています。

詳細はAssurant JapanのHP( https://www.assurant.co.jp/ )をご覧ください。









■Assurant(アシュラント)について

Assurant, Inc.(NYSE: AIZ)は、世界の主要なブランドと提携し、スマートフォンを始めとするIoT機器、住宅、自動車などを対象に、お客様の暮らし守る包括的な保証サービスを提供する世界有数のリーディングカンパニーです。Fortune 500企業として21カ国で事業を展開するAssurantは、データドリブンなテクノロジーソリューションを活用し、卓越した顧客体験を提供しています。

詳細についてはAssurantのHP( https://www.assurant.com/ )をご覧ください。