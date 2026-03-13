「トーマスステーション 和泉」3月18日(水)リニューアルオープン！トーマスのトレインを含む 全面プレイグラウンドに！
株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(所在地：東京都港区、代表取締役社長：大竹 健)が日本でのマスターライセンスを保有する『きかんしゃトーマス』の世界観を再現した屋内型テーマパーク「トーマスステーション和泉」が2026年3月18日(水)よりリニューアルオープンすることが決定いたしました。
「トーマスステーション」とは、『きかんしゃトーマス』をモチーフとした遊具で遊んだり、トーマスのトレインに乗ることができる屋内パークです。今回のリニューアルでは、トーマスのゲームコーナーを遊び場に改装し、入場料金制のプレイグラウンドに全面改装します。一番人気の「トーマスのなかよしトレイン」もプレイグラウンド施設利用時間内は自由に遊ぶことができます。
リニューアルオープンの記念として施設をご利用いただいた方に、オリジナルのお風呂ポスターや次回割引クーポンがもらえるキャンペーンを開催します。
施設やキャンペーンの詳細は、以下公式サイトよりご確認ください。
トーマスステーション 和泉 公式サイト： https://www.thomastown.jp/station/izumi/
■施設全体を入場料金制のプレイグラウンドに全面改装
トーマスのゲームコーナーを遊び場に改装し、施設全体を入場料金制のプレイグラウンドにリニューアルします。人気の「トーマスのなかよしトレイン」を含む遊具は、施設利用時間内は自由に遊ぶことができます。「みどりの丘すべりだい」や「サイバーホイール」など、お子さまがより身体を動かせる遊びを充実させました。
トーマスのなかよしトレイン
みどりの丘すべり台
■リニューアルオープン記念キャンペーン
3月18日(水)から「トーマスステーション 和泉」をご利用いただいた方に、以下の2大特典を用意しました。キャンペーンはどちらもなくなり次第終了します。
(1)オリジナルお風呂ポスター
施設をご利用いただいた先着2,000組のご家族へ、A2サイズの大きなオリジナルお風呂ポスター「トーマスとすうじあそび」をプレゼント！
お風呂の壁面に貼れる、数字に興味を持ち始めたお子さまがトーマスと一緒に数字で遊べるポスターです。
※公式LINEへ友だち追加した方が対象
※1会計につき1枚プレゼント
※和泉店以外の店舗でも、和泉店のリニューアルを記念してキャンペーンを実施します。詳細は公式サイトをご確認ください。
(2)次回割引クーポン
和泉(いずみ)の語呂に合わせて、ご利用いただいた先着1,230組さまへ「次回来店時500円引きクーポン」をプレゼントします！
※クーポンの有効期限は、5月11日(月)～7月10日(金)まで
※クーポンを受け取られた方のみが、ご使用になれます。
■さらに、全店で映画公開記念キャンペーンも実施中！
さらに今なら映画の公開を記念して、マーケット(物販)をご利用いただいた方に先着で「映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島」の特製ステッカーをプレゼント！
■「トーマスステーション」とは
「トーマスステーション」とは、『きかんしゃトーマス』をモチーフとした遊具で遊んだり、トーマスのトレインに乗ることができる屋内パークです。人気の木製レールの大きな試遊台やレールを飛び越える元気なトーマスのイラストを背に滑る「みどりの丘すべりだい」、オリジナルデザインの「クッション遊具」など、楽しいきかんしゃトーマスの世界観の中で、親子そろって遊ぶことができます。
「トーマスステーション 和泉」(大阪府和泉市) は2014年10月にオープン。現在、全国3店舗に展開しています。姉妹店に、屋内型テーマパーク「トーマスタウン」(埼玉県新三郷)があります。
■『トーマスステーション 和泉』 概要
施設所在地： 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉2階
電話番号 ： 0725-90-5124
オープン日： 2026年3月18日(水)
施設面積 ： 97坪(320.66m2)
営業時間 ： ・トーマスのわくわくひろば(プレイグラウンド)
10:00～18:00 ※最終受付17:30
・マーケット(お土産ショップ)
平日10:00～20:00 土日祝10:00～21:00
利用料金 ：【平日基本料金】
こども(0歳6か月～9歳)：30分 600円 / 延長料金15分 300円
おとな(18歳以上) ： 600円 / 延長料金なし
【休日基本料金】
こども(0歳6か月～9歳)：30分 850円 / 延長料金15分 420円
おとな(18歳以上) ： 850円/ 延長料金なし
※対象年齢 0～9歳 ※保護者の付き添いがないお子さまの入場はできません。
※大人のみの入場はできません。詳しくは公式サイトをご確認ください。
公式サイト ： https://www.thomastown.jp/station/izumi/
公式LINE ： https://line.me/ti/p/@932nymdc
公式Instagram： https://www.instagram.com/thomastown_official_jp/
■きかんしゃトーマスについて
きかんしゃトーマスは2025年に原作出版80周年を迎えた、未就学児に大人気のキャラクターです。1943年、イギリスの牧師 ウィルバート・オードリーが、はしかにかかって病床にいる息子・クリストファーのために話して聞かせた機関車のおはなし、それが現在子どもたちに大人気の「きかんしゃトーマス」の元となるおはなしでした。オードリー牧師は1945年から1972年の27年もの間にたくさんの作品を残しましたが、中でも1945年に出版されたトーマスの登場する「The Railway Series」はベストセラーとなり、彼の代表作となりました。
日本では、1973年にポプラ社が「汽車のえほん」シリーズの出版をスタートし、ロングセラーシリーズとして刊行が続いています。その後、イギリスの映像プロデューサー、ブリット・オールクロフトにより1984年に映像化されました。
現在までにエピソード数は700話以上にのぼり、世界200以上の地域で放送されています。
日本でも、絵本出版から50年、テレビ放送から30年以上の歴史があり、現在はNHK Eテレで毎週放送されています。また、玩具・絵本・アパレルといった商品に加えて、多様なイベント・テーマパーク・映画など、多数のタッチポイントで展開されています。
■きかんしゃトーマス公式 公式サイト
https://www.thomasandfriends.jp/
■きかんしゃトーマス公式 YOUTUBE
https://www.youtube.com/@thomasandfriendsjp
