経営者特化型意識解析サービス「I AM CEO」ならびにISO 30414に準拠した人的資本経営・開示コンサルティング等を提供する株式会社ITSUDATSU(本社：東京都港区、代表取締役Co-CEO：黒澤 伶、以下「当社」)は第二創業期における変革を加速させるため、2026年3月12日(木)よりコーポレートロゴおよびビジュアル・アイデンティティ(VI)を刷新いたしました。また、これに伴いコーポレートサイト( https://itsudatsu.com/ )を全面リニューアルいたしました。新ロゴには神域と人間社会の境界を示す「鳥居」を象徴として採用し、「境界を超える導き手(Transcendent Guide)」という企業哲学を、視覚言語として体現しました。





■リブランディングの背景

2026年3月期からは有価証券報告書における人的資本開示が拡充され、「企業戦略と連動した人材戦略」と「従業員給与の決定方針」の開示が新たに義務付けられます。制度は数値報告から経営戦略と直結した説明責任へと移行し、経営者の判断・姿勢を含めた人的資本価値そのものが企業価値の評価軸となる時代が本格的に始まっております。さらに、生成AIの急速な普及は、これまで人間固有の強みとされてきた「直観・判断力・創造性」の位置づけを根本から揺さぶり、組織運営はますます難易度を増しました。経営者は組織の「見えない価値」を可視化し最大化できるリーダーかどうかが、これからの競争優位を左右します。当社はこうした変化をいち早く捉え、経営者の内面に宿る潜在的可能性を科学的かつ人間的な視点で解析する独自サービス「I AM CEO」やISO 30414に準拠した人的資本経営・開示コンサルティングを展開してきました。しかし、導入企業も増え、各種サービスが進化し企業哲学が深まるにつれ、創業以来のブランドビジュアルとの間に乖離が生まれていた背景があります。第二創業期を迎えたいま、その使命を視覚言語として体現するため、コーポレートVI全体の刷新に踏み切りました。









■新コーポレートロゴ

新ロゴには神域と人間社会の境を示す「鳥居」を象徴として採用し、「境界を超える導き手で在り続ける」というミッションを視覚言語として体現しました。既存のHRソリューションでは到達し得ない領域への「越境」への覚悟を意味しています。当社が目指すのはHuman Nature(人間の本質)の解放による、企業と人が真に統合された逸脱した次元へ導くことです。





■今後の展望と新経営体制

今後は第二創業期における事業拡大をさらに加速させ、経営者の「内面変革」から組織全体の「構造変革」へと一気通貫した支援領域を拡大していく予定です。人的資本経営の制度化が進む国内市場において、定性的な意識の変容を定量的に可視化できる唯一無二のポジションを確立することを目指します。

また、この変革をさらに加速させるため、当社は2026年3月12日(木)より新経営体制へと移行いたします。





〈新経営体制(2026年3月12日(木)より)

氏名 ：新役職 ：役割

黒澤 伶 ：代表取締役Co-CEO ：全体経営・事業開発・渉外

張 ヨンヒ：代表取締役Co-CEO ：全体経営・事業開発・マーケティング

竹内 直人：取締役CQO(Chief Quality Officer)：サービス開発・データ解析と社会実装

KANAME Data Campus局長





Co-CEO体制のもとで意思決定の多角化を図り、科学的アプローチと人間的洞察の融合という企業哲学を組織運営そのものでも体現する経営モデルを推進して参ります。









■代表取締役 Co-CEO 黒澤 伶よりコメント

当社が創業時から向き合ってきたのは、組織や経営者の「深層意識」という、これまで誰も正面から扱おうとしなかった領域です。数字に還元できない人間の本質、組織の中で眠ったままの可能性、そこにこそ、企業が次の次元へ跳躍するための鍵があると信じてこれまで推進していきました。今回のリブランディングは、その覚悟を初めて視覚として宣言したものとなります。当社が担うのは「組織や人に関する葛藤の終焉」です。そのために、単なる手法や制度設計ではなく、企業の本質に寄り添う当社らしいソリューションを提供します。

「ここに来れば必ず道がひらける」―そんな最後の拠り所として、当社は皆様と共に歩みます。









■会社概要

会社名 ： 株式会社ITSUDATSU

所在地 ： 東京都港区赤坂8-4-14青山タワープレイス8階

代表者 ： 代表取締役Co-CEO 黒澤 伶、張 ヨンヒ

設立 ： 2019年3月5日

資本金 ： 1,000万円

会社HP ： https://itsudatsu.com/

サービス：

●企業向け

- 最優先育成人材発掘・抜てきサービス「KANAME」

https://itsudatsu.com/kaname/

- 最優先要人材発掘サービス「KANAME Recruiting」の開発・運営〈採用向け〉

- ISO 30414/人的資本経営コンサルティングサービス

https://itsudatsu.com/iso30414-consulting/

- 経営者特化型意識解析サービス「I AM CEO」

https://iamceo.co.jp/

●個人向け

- 自分という可能性と向き合うポテンシャル診断サービス「KANAME Personal」

https://itsudatsu.com/kaname-personal/

- 自分の素質を研ぎ澄ます9ヶ月間の集中講座「KANAME Academy」

https://itsudatsu.com/kaname-academy/





ITSUDATSUは、法人と個人のお客様に対して、逸脱した成長が可能となるような新しいHRソリューションを提供しています。「ITSUDATSU(非直線的な現象)を再現性の高い世の中にする」というビジョンを掲げ、人間をあるがままに生かし、組織の中で自由度を拡大し、高い成果を上げ続けることができるよう、お客様に真摯に向き合います。