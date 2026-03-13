株式会社 ホテル京阪（本社：大阪市中央区 社長：西川 正浩）が運営する、ホテル京阪 京都八条口（京都市南区）レストランでは『京阪電車×響け！ユーフォニアム２０２６ 春』と連携し、キャラクターをイメージした料理やドリンクを提供する“コラボカフェ”を２０２６年３月１６日（月）より期間限定で開催いたします。 作品に登場するキャラクターをイメージしたメニューには、「久美子のオムドリア ミニサラダ付き」、「麗奈の紫芋とみかんジャムのホットサンド」、「合宿カレーライス ミニサラダ付き」などのフードメニューのほか、「久美子の苺プリンアラモード」、「真由のユルふわシフォンケーキ」、「奏のさわやかリンゴ酢ティー」などデザート・ドリンクメニューもご用意いたします。フード・デザートメニューをご注文のお客さまには、オリジナルミニオーロラステッカーとコースター、ドリンクメニューには、オリジナルストロータグを特典としてお渡しいたします。 また、コラボカフェご利用のすべてのお客さまに、オリジナル描き下ろしイラストを使用したコラボカフェ限定のランチョンマットをお持ち帰りいただけます。レストラン入口にてキャラクターの等身大タペストリーの展示、プロモーションムービーの上映、店内では作中ＢＧＭが流れるなど、『響け！ユーフォニアム』の世界を五感で楽しめる特別な空間をご用意しました。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。※キャラクターの等身大タペストリーは、Ｘにてプレゼントキャンペーンを実施いたします。ぜひキャンペーンにもご参加ください。

■コラボメニュー （価格はいずれも税込）

【フードメニュー】

久美子のオムドリア ミニサラダ付き ２，２００円麗奈の紫芋とみかんジャムのホットサンド ２，２００円奏の生ハムアボカドバーガー ミニサラダ付き ２，２００円真由のふわふわカルボナーラ ミニサラダ付き ２，２００円合宿カレーライス ミニサラダ付き １，９８０円

【デザート・ドリンクメニュー】

久美子の苺プリンアラモード １，６５０円真由のユルふわシフォンケーキ １，６５０円久美子のレッドユーフォニアム ８８０円麗奈のパープルトランペット ８８０円真由のキャラメルラテ ８８０円奏のさわやかリンゴ酢ティー ８８０円

【特典】

①レストラン店内利用特典

描き下ろしイラストデザインのランチョンマットをお一人様１枚進呈（Ｂ４サイズ）

②コラボフード・コラボデザートメニューオーダー特典 ※デザインは選べません

描き下ろしイラストデザインのミニオーロラステッカー全４種 １メニューにつき１枚進呈

③メニューオーダー特典 ※デザインは選べません。

描き下ろしイラストデザインのコースター全１０種コラボメニューのご注文１メニューにつき１枚進呈

※上記特典①～③は数量に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

④ドリンクメニューオーダー特典 ※注文ドリンクのキャラクターが付きます。

描き下ろしイラストデザインのストロータグ全４種コラボドリンクメニューのご注文１メニューにつき１枚進呈

⑤６，０００円（税込）以上のご注文特典 ※デザインは選べません。

描き下ろしイラストデザインのポストカード全４種１回のお会計につき、１枚進呈

【装飾（キャラクタータペストリー）】

レストラン入口には、キャラクターの等身大タペストリーを設置いたします。※デザインイメージ

■キャラクターの等身大タペストリープレゼント「Ｘフォロー＆引用リポストキャンペーン！」

ホテル京阪Ｘ公式アカウント（＠ｈｏｔｅｌｋｅｉｈａｎ）をフォロー＆キャンペーン投稿を引用リポストで、キャラクターの等身大タペストリーが当たる！引用リポストでご希望のパネルをご記載ください。来店写真付きの投稿で、当選確率ＵＰ！キャンペーン投稿予定日：３月１３日（金）※詳細はキャンペーン投稿にてご確認ください。

■開催概要

【開催期間】

２０２６年３月１６日（月）～６月３０日（火）１１時３０分～１５時００分（Ｌ.Ｏ.１４時３０分）

【予約サイト】

https://airrsv.net/hotelkeihan-hachijyoguchi/calendar

【実施施設】

ホテル京阪 京都八条口 １階レストランhttps://www.hotelkeihan.co.jp/kyoto-h/京都市南区東九条西山王町５－１ＪＲ「京都駅」八条東口より徒歩約５分※ホテル京阪 京都 グランデではございませんのでご注意ください。

【お問い合わせ】

０７５-６６２-０３２１

(ご参考)アニメ「響け！ユーフォニアム」について

◆作品紹介

2015年のTVアニメ放送開始から高校吹奏楽部の青春を描いてきた『響け！ユーフォニアム』シリーズ。TVシリーズ3本、特別編を含む劇場版5本が公開されており、2025年に放送から10周年を迎えた人気アニメ作品。2026年4月24日（金）に『最終楽章 響け！ユーフォニアム前編』の劇場公開が決定している。

公式HP https://anime-eupho.com/ 公式X https://x.com/anime_eupho 公式TikTok https://www.tiktok.com/@anime_eupho (C)武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会2024

https://newscast.jp/attachments/iyvyVJFK1nbpcK5SV8OJ.pdf