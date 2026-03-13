舞台『THE VILLAINS～ダークフェルの悪夢～ Nightmare Remix』開幕 悪役と名探偵たちの夢の競演がさらに進化

舞台『THE VILLAINS～ダークフェルの悪夢～ Nightmare Remix』が、2026年3月12日（木）、東京・こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロにて開幕した。2025年7月の初演を経て、今回は待望の再演となる。劇場規模の拡大に加えて新設定とライブパートが加わり、よりダークに、よりドラマティックに進化した舞台が幕を開けた。原作・脚本・演出は初演から引き続き松多壱岱が手がけている。

物語の舞台は、闇と霧が支配する都市〈ダークフェル〉。そこでは“ヴィラン”と呼ばれる異能者たちが、術式・スペルコードを操り、次々と事件を引き起こしていた。そんな中、ダークフェル市長ヘンリー・ジキルが呼び寄せたのは、名探偵・明智小五郎とその助手・小林少年。さらに、シャーロック・ホームズ、エルキュール・ポワロもダークフェルへと集う。ヴィランと探偵、どちらも物語から現れた“物語からうまれし者・テイルボーン”と呼ばれる存在で――。

怪人二十面相、黒蜥蜴、ジェームズ・モリアーティ、セバスチャン・モランといった誰もが知るフィクションの悪役たちが同じ舞台に立ち、彼らと相対する明智小五郎、ホームズ、ポワロが作品の枠を超えて結束する。その名前の並びを聞いただけで、すでに胸が高鳴る。作品の枠を超えた夢の競演が、この舞台では現実になる。

そんな彼らが使う異能がスペルコードだ。彼らを生み出した物語に関連する個性豊かな異能が飛び交い、バトルと謀略が交差するその世界観は、異能バトルが好きな人にも、古典的名作のキャラクターに愛着がある人にも届く、重層的な魅力を持っている。物語を知っているからこそ楽しめる仕掛けと、この舞台のために生み出されたオリジナルの設定が絡み合う、ダークファンタジーとしての密度の高さは本作最大の武器だ。

その世界観とキャラクターのネームバリューに負けないだけの熱量を持って演じるのが、多くが初演からの続投となるキャスト陣だ。







ヴィランたちを率いる怪人二十面相を演じる沖野晃司は、芝居がかった詩的な台詞回しで、この世界の物語性そのものを体現するような存在感を放つ。彼を深く慕う黒蜥蜴を縣豪紀が妖艶かつ狂気的に表現し、その危うい魅力が舞台上に独特の緊張感を生んだ。純粋な悪としての圧を持つ成松慶彦のジェームズ・モリアーティと、人間的な翳りを湛えた千葉瑞己のセバスチャン・モランは対照的な存在感で物語に深みをもたらす。禁書から新たに生み出されたファントム（森田晋平）は歌声で場面を制し、白雪姫（工藤大夢）は切なく美しく舞うように戦う。さらに、アルフレッド・イングルソープ（桐田伶音）やジゴマ（宮尾颯）、モントレゾール（中川将平（UNiFY））といったヴィランたちの個性際立つ戦いぶりも、舞台を彩る見どころのひとつとなった。

探偵陣は三者三様のバディ感の違いが際立つ。菅井義久（甘党男子）が演じる明智小五郎と古川流唯の小林芳雄のコンビは切れ者同士のタッグで、作品の真ん中にふさわしい直球な芝居が光る。瀬戸啓太のホームズと一之瀬優のジョン・H・ワトソンは、ホームズがワトソンを信頼たっぷりに振り回す様子が軽やかだ。そして黒木文貴のポワロと碕理人のアーサー・ヘイスティングス組が持ち込むコミカルな空気は、ダークな作品のトーンの中でほどよい緩急として機能しており、作品の間口を広げる役割を担っていた。

二項対立に収まらない複雑さを担うのが、ヘンリー・ジキル（丸山正吾）とその脇に控えるエドワード・ハイド（図師光博）、そしてオリバー・モリス（RAY（UNiFY））とバートラム・スネイダー（添田翔太）といった市警の面々だ。闇でも光でもない存在として、彼らは探偵対ヴィランという単純な構図に揺らぎをもたらし、物語に奥行きを加えていた。

本作の演出面での大きな特徴が、術式の使用シーンと連動する映像表現だ。役者がスペルコードを発動するたびに映像がその力を可視化し、芝居とビジュアルが一体となる瞬間が生まれる。さらにライブパートの追加により、芝居の緊張感とエンタメとしての高揚感が重なり合う、体感型の舞台へと進化していた。客席通路を使った演出も効果的に組み込まれ、物語から飛び出してきたキャラクターたちが観客の隣に息づいているような、没入感の高いステージとなっていた。









開幕に先立ち行われた囲み取材には、明智小五郎役の菅井義久（甘党男子）、小林芳雄役の古川流唯、ジェームズ・モリアーティ役の成松慶彦、セバスチャン・モラン役の千葉瑞己、怪人二十面相役の沖野晃司、黒蜥蜴役の縣豪紀の6名が登壇し、初日を前にした心境や役への思いを語った。

菅井は「前作から引き続き役をやらせてもらえることがすごく嬉しい」と、初日を迎える喜びを率直に語った。

今作から新キャストとして加わった古川は「出来上がっている皆さんの中に入るプレッシャーもありましたが、温かく迎えてもらえて、変に気を遣わず楽しんでお芝居ができた。本当に素敵な環境だと思いました」と稽古期間を振り返り、「稽古でやってきたものを全てぶつけられるように頑張りたい」と意気込んだ。

成松は「再演ではありますが、全然違ったヴィランズをお届けできると思います」と語り、前作キャストへの思いと、新キャストが加わることで生まれる新たな風への期待を込める。千葉も「新しいキャストを迎えたり、ライブパートが増えたりと、前回とは全然違うものになっている。僕ら自身もワクワクしています。お客様が入ったら、きっとさらにギアが上がる」と初日への期待を語った。

沖野は「この作品はこれからいろんな方面で広がっていくんじゃないかと思っている。ぜひ今の段階から観ていただけたら嬉しい」と、作品への愛着と自信をのぞかせ、縣は「初演を観た方も観ていない方も、新要素がたくさん追加されていて、ライブパートも加わり、楽しんでもらえるはず。最後まで全力で頑張ります」と語った。

稽古場はまるで男子校のような賑やかさだったという。ダークな作品だけに、「舞台上では笑顔が出ないようにしなきゃ」と沖野が笑いを誘う一幕もあり、カンパニーの温かな空気感が伝わってきた。

最後に代表して菅井が「前回を超える素敵な作品が出来上がっていると思います。何も考えず劇場にお越しいただいて、存分に楽しんでいただきたい」と、会見を締めくくった。

ダークフェルを覆う闇は、この再演でさらに深く、濃くなった。探偵とヴィランが交わるその場所に、ぜひ足を運んでみてほしい。​​​​​​​​​​​​​​​​

【STORY】

--闇と霧が支配する都市〈ダークフェル〉。

そこでは“ヴィラン”と呼ばれる異能者たちが、スペルコードと呼ばれる術式を操り、次々と事件を引き起こしていた。

彼らは、禁書（きんしょ）と呼ばれる“封じられた物語”から生まれし存在。

怪人二十面相がその中心となり、『物語からうまれし者・テイルボーン』の器となる『選ばれしもの』を選別し、さらっていた。

そんな中、ホームズの宿敵、モリアーティ教授、その右腕、モラン大佐も姿を見せる。

ダークフェル市長ジキルが呼び寄せたのは、名探偵、明智小五郎とその助手、小林少年。

そして引き寄せられるように、シャーロック・ホームズ、エルキュール・ポワロ――も集まってきた。

彼らもまた、異なる物語から現れた『物語からうまれし者・テイルボーン』であった。

探偵とヴィラン、そして彼らはなぜ集められたのか……その真相とは？

すべてが交錯する“ダークフェルの悪夢”が、いま再び幕を上げる。

【公演概要】

タイトル：THE VILLAINS～ダークフェルの悪夢～Nightmare Remix

原作・脚本・演出：松多壱岱

出演：

明智小五郎：菅井義久（甘党男子）

小林芳雄：古川流唯

シャーロック・ホームズ：瀬戸啓太

ジョン・H・ワトソン：一之瀬優

エルキュール・ポワロ：黒木文貴

アーサー・ヘイスティングス：碕理人

ファントム：森田晋平

白雪姫：工藤大夢

アルフレッド・イングルソープ：桐田伶音

ジゴマ：宮尾颯

モントレゾール：中川将平（UNiFY）

ヘンリー・ジキル：丸山正吾

エドワード・ハイド：図師光博

オリバー・モリス：RAY（UNiFY）

バートラム・スネイダー：添田翔太

ジェームズ・モリアーティ：成松慶彦

セバスチャン・モラン：千葉瑞己

怪人二十面相：沖野晃司

黒蜥蜴：縣豪紀

ゴシック・シャドウズ：澤田圭佑、後藤真、中野貴文、加納義広、瀬⼾⼝希哉

＜日替わりゲストスケジュール＞

3月12日（木）18：00公演：山口託矢

3月13日（金）13：00公演：前野修一

3月13日（金）18：00公演：前野修一

3月14日（土）13：00公演：松原凛

3月14日（土）18：00公演：岩佐祐樹

3月15日（日）12：00公演：春斗

3月15日（日）16：30公演：松原凛

公演期間：2026年3月12日（木）～3月15日（日）

会場：こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロ

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-12-10 こくみん共済 coop 会館

料金（税込）：好評発売中

SS席：13,000円／S席11,000円／A席9,900円

公式HP：https://thevillains-stage.com/

公式X：https://x.com/villains_stage

お問い合わせ：thevillains.stage@gmail.com

主催：THE VILLAINS製作委員会

提携公演：こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロ