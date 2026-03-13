全国無料放送の「BS12 トゥエルビ」を運営するワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義、以下「BS12 トゥエルビ」）は、西日本旅客鉄道株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：倉坂昇治、以下「JR西日本」）及び三井物産株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：堀健一）と共同で、せとうち地域を題材とした小説大賞「第1回 JR西日本×BS12 トゥエルビ じゆうに文庫小説大賞」を実施します。本取り組みは、せとうち地域の魅力を物語として発掘し、将来的なIP創出へと繋げることを目的としています。大賞受賞作品は、BS12 トゥエルビが新たに展開する電子書籍レーベル「じゆうに文庫」にて電子書籍化を確約し、創作文化の振興と地域コンテンツの価値向上を図ります。

「第1回 JR西日本×BS12 トゥエルビ じゆうに文庫小説大賞」概要

募集期間

2026年3月16日（月）14:00～2026年6月15日（月）23:59

結果発表

2026年秋頃「じゆうに文庫」や「小説家になろう」のサイト上に設けられた特設ページ、または「じゆうに文庫」の媒体にて発表いたします。

応募部門

せとうち作品部門

せとうちの魅力を物語として発信し、新たな進展と才能を発掘するために、せとうちをテーマにした小説を募集します。

作品条件

せとうち地域（兵庫県、岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、福岡県）にまつわる作品作品ジャンルは問いません

大賞

賞金50万円＋電子書籍化確約

金賞

賞金20万円

一般作品部門

ジャンルやテーマを問わず広く創作作品を募集し、多様な物語表現と新たな才能を発掘します。

大賞

30万円＋電子書籍化確約

金賞

賞金20万円

せとうちパレット賞

執筆依頼＋電子書籍化せとうちをテーマにした新たな作品の執筆（原稿料10万円）をご依頼いたします。

参考：せとうちパレットプロジェクトとは「せとうちパレットプロジェクト」は、せとうちエリアにおいて、新たな魅力を生み出すことで地域の活性化を目指すJR西日本グループのプロジェクトです。地域や企業の皆様と共に、世界へのせとうちの魅力発信と持続可能な地域づくりを目指しています。https://www.jr-odekake.net/navi/setouchi-palette/

応募方法

小説家になろうに投稿の上、作品のキーワードに「JR西じゆうに大賞1」を設定してください。※「JR」（ジェイアール）は半角英数大文字、「1」は半角数字となります。小説家になろうWEBサイトhttps://syosetu.com/※【小説家になろう】は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。

応募規定や詳細についてはコンテスト特設サイトをご覧ください。

https://www.twellv.co.jp/jiyunibunko/setouchicontest1st/

「じゆうに文庫」とは

正式名称は「神宮前のじゆうに文庫」で、BS12 トゥエルビが掲げる「好きを、もっと、じゆうに。」を基軸とし、創作活動に関わる全ての人々が“好き”を自由に表現し、発見できる場の創出を目的としています。「じゆうに文庫」は、作者の真摯な創作活動を尊重すると同時に、読者の新たな興味の芽を育むレーベルとして、多様な“好き”の発信・受信に交差する場所を目指します。

■ワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社について■

https://www.twellv.co.jp/jiyunibunko/

三井物産（株）100％子会社として2006年7月7日に設立。全国無料放送のBS12 トゥエルビを2007年12月1日に開局し運営しています。TV放送以外にも、IP事業の展開を行うなど、フロンティア精神と“らしさ”でユニークなメディア企業を目指しています。

■BS12 トゥエルビについて■

三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

https://www.twellv.co.jp/