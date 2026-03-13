神戸のIT開発企業の株式会社クインクエ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：矢部 拓、以下「クインクエ」）は、法人向けにスマホアプリ構想段階の整理から要件定義、プロトタイプ作成までを支援する新サービスを開始しました。アプリ開発を依頼する前の設計フェーズに特化し、発注前の不安を解消します。

近年、DXや業務改善、新規事業展開の一環としてスマホアプリ開発を検討する企業が増加しています。一方で、設計不足のままアプリ開発会社へ依頼した結果、見積もりの高騰や度重なる仕様変更、開発期間の長期化といった課題が発生するケースも少なくありません。

本サービスは、アプリ開発を依頼する前の設計フェーズに特化し、発注前に必要な要件整理とMVP（Minimum Viable Product：最小限実行可能製品）設計を実施します。開発会社へそのまま提出可能なプロトタイプ資料までを作成し、アプリ開発費用や期間の目安を具現化ます。

サービス提供の背景

アプリ開発を検討する企業は、開発の際に多くの問題も抱えています。

アプリ開発費用の相場が分からない開発期間の目安が読めない複数のアプリ開発会社へどう依頼すべきか不明確企画設計や要件整理の方法が分からない

設計が曖昧なまま依頼すると、コスト増加や認識のズレが生じやすくなります。クインクエはこの初期段階を体系化し、低コストでプロジェクトの土台を構築します。

サービス内容

本サービスは、アプリ開発プロジェクトの初期段階の要件整理からプロトタイプ作成までを体系化した支援サービスです。

① ヒアリング・課題整理（オンライン／対面）

事業目標、DX方針、業務課題の整理アプリの目的を明確化

② 要件定義支援

必要機能整理、MVP策定、開発優先度の設計

③ ワイヤーフレーム／プロトタイプ作成

画面構成・遷移図作成簡易プロトタイプ作成発注用資料提供

アプリ開発をスムーズに開始するための包括的な初期設計支援サービスを提供します。

料金

30,000円～

関西・神戸発のアプリ開発会社として、DXプロジェクトの失敗リスクを下げる準備段階を支援するサービスです。

想定導入企業

DX推進を検討している中堅・中小企業業務アプリ・社内アプリ開発を検討中の企業新規事業・サービス企画担当部門

アプリ開発費用や期間の目安を知りたい方は、まずは構想整理からご相談ください。【お問い合わせ】https://quin-que.net/contact/

会社概要

■株式会社クインクエについて

Mission: DXで世の中を「べんり！」でいっぱいに商号：株式会社クインクエ代表者：代表取締役 矢部 拓本社：兵庫県神戸市中央区旭通3丁目5-5 No.1ビル4F設立：2021年9月1日主な事業内容：WEBシステム開発・アプリ開発、デジタルマーケティング、DX支援、デジタルコンサルティング、WEBサービス企画・運営

https://quin-que.net/