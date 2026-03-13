東急不動産株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野 浩明、以下「東急不動産」)および株式会社東急イーライフデザイン(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：鮎澤 英輔、以下「東急イーライフデザイン」)、ならびに株式会社チャーム・ケア・コーポレーション(本社：大阪府大阪市、代表取締役会長 兼 CEO：下村 隆彦、以下「チャーム・ケア・コーポレーション」)の三社は、2024年6月に締結した業務提携契約及び資本提携(以下「業務資本提携」)に基づく具体的な取り組みの一つとして、シニアライフの充実と若いアーティストの育成を目的とした、「ライフデザインアート」プロジェクトに取り組んでおります。

2025年11月4日から2026年1月5日まで約2カ月の募集を行った結果、651点の作品のご応募を全国各地より頂きました。審査委員による厳正な選考を経て、受賞・入選作品29点(内、グランプリ1点、東急不動産賞1点、東急イーライフデザイン賞1点、チャーム・ケア・コーポレーション賞1点、審査委員賞1点、入選24点)を決定いたしましたのでお知らせいたします。受賞および入選作品の表彰式(2026年3月26日)は東急不動産が参画する「渋谷サクラステージ」にて、特別展示会(2026年3月28日・29日)は東急イーライフデザインのシニア向け住宅「グランクレール綱島」に隣接するミズキーホール ギャラリー(横浜市港北区民文化センター)にて開催いたします。









■世代や立場を超えて交差する想いを、「ライフデザインアート」プロジェクトで表現

3社で共同開催する「ライフデザインアート」プロジェクトでは、全国からの公募で選出された入選以上の若手アーティストの作品を東急イーライフデザインのシニア向け住宅等に展示するほか、アートを介するコミュニケーションを目的としたアートレクリエーションをご入居者向けに実施することで、ご入居者の快適なシニアライフの充実を図るとともに、若手アーティストの支援にもつなげてまいります。





ライフデザインアート 概念図





■受賞・入選作品一覧

＜受賞作品＞





＜グランプリ＞劉峻如「舟を漕ぐ」





グランプリ

劉峻如「舟を漕ぐ」





＜東急不動産株式会社賞＞Xinxin「居る」





東急不動産株式会社賞

Xinxin「居る」





＜株式会社東急イーライフデザイン賞＞上田 要「Drawing」





株式会社東急イーライフデザイン賞

上田 要「Drawing」





＜株式会社チャーム・ケア・コーポレーション賞＞宮田 みな美「共有される時間」





株式会社チャーム・ケア・コーポレーション賞

宮田 みな美「共有される時間」





＜審査委員賞＞柴田 若菜「フロントガラス」





審査委員賞

柴田 若奈「フロントガラス」









＜入選作品＞

「Carousel」

呉 庭鳳(ウ ティンフォン) ※「呉」は本来旧字を表記します。





「道を行く」

木村 子子





「植物園」

卜 夢葉





「今日も線を引いていく

・2025.11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.24, 11.25, 11.27, 11.28, 11.29, 12.1, 12.4, 12.5, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11

・日ごとに2色を交互に使用する

・フタロターコイズ × ピロールオレンジ」

平子 暖





「木漏日」

田中 昌樹





「絹豆腐の表面は艶やか」

川上 夏生





「時間」

川名 晴郎





「降り注ぐカーテン」

石渡 由菜





「品評会」

瀬野尾 凜





「繁茂した家」

山田 樹





「WAVE」

三代 宏大





「field」

佐野 直





「インナー」

後藤 里佳子





「やわらかいゆめ」

横田 智美





「ここにある」

横山 明美





「バックヤード」

影山 萌子





「山の子ども」

いのうえあい





「My Funny Valentine」

ZHOU LINA





「みんな地球にのっている」

TSUBaKUSa





「No.0056」

SHOTO KOHAGURA





「Nakameguro jungle」

Seiji Kawakami





「二月のサンクチュアリ」

Sayori Wada





「SMILE」

MOMOCO





「swing wave」

Chihiro Oka









■表彰式・特別展示会のご案内

受賞・入選作品29点(グランプリ1点、各社賞3点、審査委員賞1点、入選24点)の決定を受け、受賞者をお迎えした表彰式、および一般来場可能な特別展示会を開催いたします。表彰式では受賞者によるアーティストトークを実施し、作品に込めた想いや制作背景、テーマ「居場所のエネルギー」をどのように捉え表現したのかを直接語っていただきます。特別展示会では、入選作品を一堂に展示するほか、展示審査委員の野口 玲一氏によるギャラリートークを行い、作品の見どころや鑑賞のポイントを解説いたします。世代や立場を超えて交差する想いをアートで体感できる機会として、どなたでもご来場いただけます。









【表彰式概要】※招待制

場所：渋谷サクラステージ「manoma」

日時：2026年3月26日(木)

内容：表彰、受賞者によるアーティストトーク(14:30頃予定)ほか





【特別展示会概要】※一般公開

場所 ： ミズキーホール ギャラリー(横浜市港北区民文化センター)

日時 ： 2026年3月28日(土)～29日(日)各日10:00～17:00

所在地 ： 〒223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東1丁目9-10

アクセス： 東急東横線「綱島駅」東口より徒歩約3分／

東急新横浜線「新綱島駅」直結

(詳細 ： https://www.mizkie-hall.com/access/ )

観覧 ： 無料(どなたでもお越しいただけます)

内容 ： 受賞・入選作品の展示、展示審査委員・野口 玲一氏による

ギャラリートーク(28日13:00頃予定)





・ライフデザインアートHP ： https://www.e-life-design.co.jp/lda/

・ライフデザインアートInstagram： https://www.instagram.com/lda_life_design_art/









＜審査委員紹介＞

・名誉審査委員：青柳 正規(あおやぎ まさのり)

東京大学名誉教授、日本学士院会員、山梨県立美術館館長、学校法人多摩美術大学理事長、奈良県立橿原考古学研究所所長、石川県立美術館館長、公益財団法人せたがや文化財団理事長、公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京機構長、他。





名誉審査委員：青柳 正規





・審査委員：小泉 俊己(こいずみ としみ)

多摩美術大学副学長。1985年、多摩美術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了。1993年、文化庁芸術家在外派遣研修員として渡欧(ドイツ滞在)。





審査委員：小泉 俊己





・審査委員：町田 久美(まちだ くみ)

武蔵野美術大学教授。多摩美術大学絵画科日本画専攻卒業。2008-2009年、文化庁新進芸術家海外留学制度でデンマークに滞在。





審査委員：町田 久美





・展示審査委員：野口 玲一(のぐち れいいち)

1993年から東京都現代美術館、1996年から東京藝術大学大学美術館の学芸員。2004年から文化庁芸術文化調査官として文化庁に勤務。2011年より三菱一号館美術館学芸員。





展示審査委員：野口 玲一





■各社概要

＜東急不動産株式会社＞

代表者 ： 代表取締役社長 星野 浩明

所在地 ： 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 渋谷ソラスタ

事業内容： 都市事業、住宅事業、インフラ・インダストリー事業、

ウェルネス事業、海外事業等

URL ： https://www.tokyu-land.co.jp/





＜株式会社東急イーライフデザイン＞

代表者 ： 代表取締役社長 鮎澤 英輔

所在地 ： 東京都渋谷区道玄坂一丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル

事業内容： 高齢者住宅・有料老人ホームの経営・運営・運営受託、

高齢者住宅・有料老人ホームに係るコンサルティング等

URL ： https://www.e-life-design.co.jp/





＜株式会社チャーム・ケア・コーポレーション＞

代表者 ： 代表取締役会長兼CEO 下村 隆彦

所在地 ： 大阪府大阪市北区中之島三丁目6番32号 ダイビル本館21階

事業内容： 「介護付有料老人ホーム」及び「住宅型有料老人ホーム」の運営ほか

URL ： https://www.charmcc.jp/corp/