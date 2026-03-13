ブライダルジュエリーの企画・販売事業を展開するプリモグローバルホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野直樹）は、2025年度におけるCSR活動をまとめた報告書『PRIMO RING PROJECT CSR REPORT』を発行いたしました。

当社は2007年より、企業理念「最高（プリモ）の夢（おもい）を最高（プリモ）の幸（かたち）に」のもと、社内横断型CSR活動「PRIMO RING PROJECT」を展開しています。本プロジェクトは、「一人でも多くの人々の夢を叶え、幸せを形にし、それをリング（輪）として広げていきたい」という想いから生まれました。

本報告書では、2025年度に実施した主な取り組みを紹介しております。

これからも、当社に関わるステークホルダーの皆様とともに、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を両立する取り組みを継続してまいります。





■多様性を尊重した職場・接客環境づくり

・LGBTQ＋講義の開催、関連書籍の回覧

・聴覚障がいのお客様への理解促進

・多文化理解を通じたホスピタリティの向上

・「PRIDE指標2025」「D&I AWARD 2025」受賞

・グローバル全社でのピンクリボン運動





■環境保全活動の継続的な取り組み

・富士山森林保全活動

・淀川環境保全活動





■次世代育成・地域社会支援

・児童養護施設の中高生を対象としたジョブプラクティス

・中学生を対象にした職場体験

・全店清掃活動





本報告書は当社コーポレートサイトにて公開しております。

URL：https://www.primoghd.co.jp/sustainability/primoringproject/





◆幸せの輪を広げるCSR活動「PRIMO RING PROJECT」について

「PRIMO RING PROJECT」は、当社のCSR活動を積極的に推進していくために全国から立候補してきた、自発性と熱意を持つメンバーにより運営されています。毎年４つの活動方針に基づく様々な活動が行われており、発案から実行、社内啓蒙まで全ての過程をメンバー自身が行います。一人一人の力が重なり合うことで、幸せの輪（リング）が社員、お客様、お取引先様、地域の皆様とつながり、広がっていくことを目的としています。現在ではSDGs視点から、持続可能でよりよい世界を目指す活動としても取り組んでいます。





◆会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビルディング4階

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役社長 澤野 直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：133店舗（日本国内87店舗、台湾16店舗、香港５店舗、

中国本土24店舗、シンガポール1店舗） ※2026年3月13日現在

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

URL ：https://www.primoghd.co.jp/ja/index.html







