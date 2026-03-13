京都市内でホテルタイプ23棟、一棟貸しの町家タイプ52棟の計75棟503室(2026年3月時点／開業予定含む)の宿泊施設を運営する株式会社レアル(所在地：京都市中京区、代表取締役：反保 宏士郎)は、京都駅からも地下鉄で1駅という利便性の高い立地に、2連棟の一棟貸し京町家宿「鈴 京都夷之町」を開業いたしました。





鈴 京都夷之町 外観





●歴史を受け継ぐ京町家を、現代の滞在空間へ

鈴 京都夷之町は、京都市営地下鉄烏丸線「五条駅」5番出口より徒歩5分。

京都駅からも地下鉄で1駅という利便性の高い立地に位置し、四条エリアや祇園、清水寺方面へのアクセスも良好です。京都観光の拠点として便利でありながら、落ち着いた街並みの中でゆったりとご滞在いただけます。





建物は、これまで酒屋やカフェとして営まれてきた歴史を持つ京町家で、地域の暮らしとともに時を重ねてきた建物の面影を大切に残しながら、現代の滞在スタイルに合わせて丁寧にリノベーションを行いました。

町家ならではの力強い梁や趣ある格子など、伝統的な建築の意匠が空間の随所に息づいています。長い年月を経た木材の風合いや町家特有の空間構成を活かしながら、快適に過ごせる宿泊空間へと整えました。





梁を残した寝室





本施設は2連棟となり、それぞれ独立した一棟貸しの宿泊施設としてご利用いただけます。各棟最大4名様まで宿泊可能で、ご家族や友人同士でのご滞在にも最適です。室内にはキッチンや洗面、トイレなどの水回りを快適に整備し、短期滞在はもちろん長期滞在でも心地よくお使いいただけます。





キッチンが備わるリビングスペース





お風呂には、信楽焼の五右衛門風呂を設えました。

土の質感を感じる信楽焼の浴槽は京町家の空間と美しく調和し、滞在のひとときをより豊かに演出します。





歴史を重ねた京町家の趣と、現代の快適性を兼ね備えた一棟貸しの宿「鈴 京都夷之町」。

京都の街に暮らすように滞在する、特別な時間をお過ごしください。









●施設概要

施設名 ： 鈴 京都夷之町

開業日 ： 2026年2月28日(土)

所在地 ： 京都府京都市下京区夷之町78

アクセス ： 京都市営地下鉄 烏丸線「五条」駅

公式ホームページ： https://rinn-kyomachi.com/list/kyotoebisunocho/





信楽焼の五右衛門風呂





●株式会社レアルについて

京都市内でホテルタイプ23棟、一棟貸しの町家タイプ52棟、計75棟503室(2026年3月時点・開業予定含む)を展開。国内では珍しい分散型ホテルオペレーションを確立しており、この分野においては国内最大手のホテルオペレーターです。今後京都市内において3年間で計700室以上までの拡大を計画しており、新規開発はもちろん、既存施設のオペレーターチェンジなども積極的に進めてまいります。

また、京町家を宿泊施設として蘇らせる手法のリーディングカンパニーでもあり、設立以来、宿泊事業を通して京都に残る日本の美を国内外に伝え続けています。









【会社概要】

社名 ： 株式会社レアル

設立 ： 2013年2月

資本金 ： 10,000,000円

代表取締役 ： 反保 宏士郎

本社所在地 ： 〒604-0835

京都市中京区御池通間之町東入高宮町206 御池ビル5階

事業内容 ： 京町家旅館、ホテル、宿の経営

及び企画・設計・施工・販売・コンサルティング業務

不動産の売買、賃貸、管理及びその代理・仲介

公式HP ： https://real-ec.co.jp/

公式Instagram： https://www.instagram.com/hotel_rinn/