株式会社Lifinity(所在地：大阪市中央区、代表取締役：下田 隆)は、競艇レースに使用される艇の“性能を評価”し、AIでの可視化に成功。影響度を定量的にスコア化、更にAIが学習を繰り返し、最適化モデルに進化していくことにより、競艇における予測・分析の新たな視点を提供する業界向け市場分析AIシステムを搭載した、市場分析の最適解を導き出す大規模プロジェクト「PROJECT LAST ANSWER」(プロジェクト・ラストアンサー)の詳細情報を、2026年3月20日に公開いたします。





本システムは、AIを搭載したシステム「AUTO ANSWER(オート・アンサー)」によって競艇における予測・分析の新たな視点を提供していきます。









【業界の新指標と成りえる「性能評価」への着眼】

ボートレース振興会(現・ボートレース業界統括団体)のもと発展してきた日本の競艇は、戦後間もない1950年代から約60年続く公営競技です。最大の特徴はモーターなどを含む「機材の均一化」にあり、それによって技量の高い強い選手が勝つとされてきました。そのため、勝敗予想などは全て「人間軸」によって組み立てられてきました。





一方、韓国競艇は歴史が比較的浅く、更には右回り周回という日本とは逆のコース設計を採用しています。それにより日本で60年かけて磨かれてきた左周りターンの技術は活かされておらず、選手間の絶対的な技術差が日本ほど開いていません。それによりレース結果に強く影響があるのは「艇そのものの性能差」にあることが判明しました。





実は日本でも艇の性能に差は存在しているものの、60年間にわたって形成された「人間中心の分析文化」によってあくまで性能は“補助的要素”として扱われてきました。





そこで「人間軸」から「性能軸」をベースとした評価に特化した分析をAIに学習させることにより、従来では見えなかった人間の目では拾いきれない性能パターンを高精度で検出することが可能になりました。





人間軸で磨かれてきた60年に加えて、性能軸から見直した現在の新しい分析領域を生み出すことに成功したことにより、従来の常識を再定義する発見となりました。









【性能評価の主な項目】

・出足(加速・初速)

スタート時の加速力。1マークの旋回初期や、引き波を超える際に重要





・伸び(最高速)

直線での最高速度。外枠の選手が伸びることで内枠をまくる展開が期待可能





・周り足・乗り心地(旋回)

ターンマークを綺麗に回る能力。「周り足」が良いとターンで艇が暴れず、引き波に負けずに前へ進む。









【想定導入先】

● 公営競技関連のオウンドメディア・予想サイト

● オッズ形成・提供を行うサービス事業者

● スポーツデータ分析企業

● AI予測アルゴリズム開発企業 など









【注意事項(免責)】

本システムは競艇市場における性能評価や統計データをもとに市場分析を行うことを目的としたシステムです。

舟券の購入や投票行為を助長・推奨するものではなく、賭博行為を目的としたサービスではありません。









【会社概要】

社名 ： 株式会社Lifinity

代表取締役： 下田 隆

所在地 ： 大阪府大阪市中央区北久宝寺町一丁目1番1号

事業内容 ： WEBアプリケーション開発、WEBマーケティング事業

メール ： info@lifinity-hp.com

TEL ： 070-5609-1676

URL ： https://lifinity-hp.com/#