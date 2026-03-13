こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
オリエントコーポレーションと＋Connect（プラスコネクト）「ＡＴＭ口座振替登録」サービス提供に向けた基本合意書を締結
〜クレジット業界では初となる個品割賦での導入、セブン銀行ＡＴＭから最短1分で口座振替登録〜
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、株式会社オリエントコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：梅宮 真、以下 オリコ）へ、セブン銀行ＡＴＭを活用した「＋Connect」（プラスコネクト）の「ＡＴＭ口座振替登録」サービスを、2026年7月（予定）より提供開始することで基本合意いたしました。
「＋Connect」（プラスコネクト）はあらゆる手続き・認証をセブン銀行ＡＴＭで実現するサービスの総称です。その中に、ＡＴＭにて簡単に口座振替の手続きができる「ＡＴＭ口座振替登録」サービスがあります。
オリコは、オートローン、クレジットカード、融資、保証、決済など多様な金融サービスを提供しています。オリコでは、これまで個品割賦*1やクレジットカード商品の口座振替登録において、書面やWebでの登録手続きをご案内していました。
このたび、「＋Connect」（プラスコネクト）の「ＡＴＭ口座振替登録」サービスを導入いただくことで、全国約28,000台のセブン銀行ＡＴＭで原則24時間365日、最短1分でワンストップのお手続きが可能になります。
本サービスでは、オリコから発行されるQRコード*2をかざし、引落口座に指定する銀行のキャッシュカード情報をＡＴＭで読取ることで、口座振替登録に必要なお客さま情報が自動的に表示されます。そのため、お客さまご自身の入力項目を最小限にとどめることができ、また、入力情報の不備が発生するリスクも軽減できます。
これにより、書面やWeb以外にもお手続き可能なチャネルの選択肢が増えることに加え、お客さまにとっては簡単・便利にＡＴＭにて口座振替の登録をご利用できるようになります。一方、オリコにとっても、申請書類の不備への対応やコールセンターにおける業務負荷の低減が見込めることから、お客さま・事業者双方に寄り添うサービスとなります。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
*1・・・消費者が特定の商品を購入する際に、その都度与信契約を結び、分割払いで代金を支払う仕組み。
*2・・・QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。
２．サービス内容
ＡＴＭ口座振替登録
３．サービス提供開始時期
2026年7月（予定）
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「＋Connect」（プラスコネクト）の詳細について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255.html
「ＡＴＭ口座振替登録」の詳細について
https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/koufuri.html
セブン銀行ＡＴＭの特長について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_192.html
以 上
