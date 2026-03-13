企業版ふるさと納税プラットフォーム「river」を通じた寄附により、ノマドマーケティング株式会社が紺綬褒章を受章

株式会社カルティブ

株式会社カルティブ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：池田 清）は、当社が提供する企業版ふるさと納税を活用した地域課題解決プラットフォーム「river」を通じて寄附を行ったノマドマーケティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三輪賢治）が、このたび神奈川県への寄附により、内閣府より「紺綬褒章」を受章したことをお知らせいたします。

同社は2024年10月、企業版ふるさと納税制度を活用し、神奈川県が教育環境の向上を目的として設置した「神奈川県まなびや基金」に対し、合計1,000万円の寄附を行いました。

県立学校などの教育環境整備を目的とした4事業への寄附による社会貢献活動が評価され、今回の受章に至りました。

ノマドマーケティング株式会社は、これまでも企業活動を通じた社会貢献を重要な使命の一つと位置づけ、地域社会の発展や持続可能な社会づくりに寄与する取り組みを推進しています。

※紺綬褒章は、日本国政府の褒章制度の一つであり、公益のために私財を寄附した個人または法人・団体に対して授与されるものです。

「神奈川県まなびや基金」について

神奈川県まなびや基金は、子どもたちにより快適な学びの場を提供することを目的として設立された基金です。寄附金は、県立学校等の施設整備、教育関連物品の購入、スポーツ体験事業の実施などに活用されています。

寄附の方法として複数の制度が用意されており、今回利用された「事業提案型寄附」では、県立学校等の成果目標を明示した事業プランを提示し、その整備事業に対する寄附を募集しています。

なお、ノマドマーケティング株式会社は4つの事業に対して寄附を行い、そのうち3事業において目標金額を達成しました。

寄附実施の詳細および神奈川県からの感謝状授与式の様子については、以下の記事をご覧ください。

https://cpriver.jp/2025/01/15352/

ノマドマーケティング株式会社のコメント

この度、神奈川県への寄附に対し紺綬褒章という大変名誉ある褒章を賜り、心より光栄に存じます。

企業活動は社会の支えがあってこそ成り立つものだと考えており、今回の寄附が地域社会の発展や未来を担う世代の支援につながれば幸いです。

今後も企業としての社会的責任を大切にし、地域社会や次世代のために貢献できる取り組みを継続してまいります。

写真：ノマドマーケティング株式会社 代表取締役 三輪 賢治氏

ノマドマーケティング株式会社について

2014年ノマドマーケティング株式会社を設立した背景に、『ヒト』と『ヒト』をテクノロジーでつなげるという使命を感じておりました。

突然私たちを襲ったコロナウイルスによって、

人々の消費行動は驚くほど大きな変化を遂げております。

『モノ消費』から『コト消費』へ、

『コト消費』から『トキ消費』へと。

当社は、『トキ消費』へと多様化を続ける消費行動に適応すべく、テクノロジーを駆使して

イベントプラットフォームを提供し新たな出会いをつくるイノベーターへと進化し続けます。

また少子化の進む地方エリアにて事業者様と手を取りながら『地方創生』に取り組んでおります。

今後はメタバース領域を含めた『総合イベントプラットフォーマー』として、

日本だけでなく世界の人々をひとつへと導き、イノベーションを追求してまいります。

社名： NOMAD MARKETING（ノマドマーケティング株式会社）

本社所在地： 東京都渋谷区恵比寿南1-1-12 フロンティア恵比寿7F

代表者 ： 代表取締役 三輪 賢治

設立 ： 2014年2月3日

資本金 ： 9,900万円

事業内容 ： イベントプラットフォーム事業

URL ： https://nomad-marketing.jp/

企業版ふるさと納税を活用した地域課題解決プラットフォーム「river（リバー）」とは

サービスサイト：https://cpriver.jp/

株式会社カルティブが提供する、企業版ふるさと納税を核とした地域活性化のための知恵を集めたプラットフォームです。

企業版ふるさと納税を通じて地域と企業を繋ぎ、地方創生を通じて一人でも多くの人が継続的に幸せに暮らせる社会づくりを目指しています。

オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」

サービスサイトURL： https://kifuru.jp/

「企ふるオンライン」は、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイトです。

全国の寄付プロジェクトを探し、オンラインで寄付できます。

2026年2月現在、プロジェクト登録数は1,364件となっております。

会社概要

企業版ふるさと納税支援事業「river（リバー）」「企ふるオンライン」など自社サービスや自治体及および企業支援を中心に「地域」「教育」「文化」を事業の柱として行っております。

株式会社カルティブ

https://www.cultive.co.jp/

代表取締役：池田 清

設立 ：2014年10月

本社所在地：〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島２丁目19－12 スカイビル 19F

事業内容 ：

地域の問題解決支援

経営戦略支援

情報発信支援

事業立案および運営支援

WEBおよびシステム構築

人材教育支援