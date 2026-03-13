平成ノブシコブシ吉村＆高橋ユウが新作ウェアでランウェイ風に登場！　プレミアムゴルフウェアブランド「AMAZINGCRE（アメージングクリー）」日本初出店！表参道ヒルズ店グランドオープン記念イベント開催

株式会社AMCR JAPAN

株式会社AMCR JAPAN（本社：東京都）は、2026年3月13日（金）に、AMAZINGCRE（アメージングクリー）日本初となるフラッグシップストアを表参道ヒルズにグランドオープンいたします。このオープンを記念して、2026年3月12日（木）、表参道ヒルズ地下3F・スペース オーにてAMAZINGCRE表参道ヒルズ店グランドオープン記念イベントを開催いたしました。

当日は、AMAZINGCRE CEO Kiwan Ihn（イン・キワン）氏による事業方針説明のほか、ゲストに平成ノブシコブシの吉村崇さん、モデル・タレントの高橋ユウさんをお迎えし、アメリカ発・韓国で人気を博すプレミアムゴルフウェアブランドの日本初上陸について、トークを繰り広げました。

■CEO Kiwan Ihn氏が語る日本展開戦略「ライフスタイル提案型で新たな顧客層開拓を目指す」

発表会冒頭では、AMAZINGCRE CEO Kiwan Ihn氏が登壇し、ブランドの世界観と日本展開への想いを語りました。『Amazing、（驚き）』と『Creation（創造）』を融合したブランドAMAZINGCREの企業理念について「弊社のブランドは、最高級の素材、人体工学的に追及されたデザイン、それを基盤にした職人の精神を持ったデザイナーたちが築き上げています。それがまさに弊社のDNAです。」と意気込みを示しました。 日本市場参入の背景については、「我々は単純にゴルフウェアを販売しに日本に来たわけではありません。技術と芸術が融合されたハイエンドゴルフウェア、この新しいジャンルを皆さんと共に描くために日本に来ました。これからAMAZINGCREとともに皆様のゴルフライフを、皆様のゴルフスコアを、それから皆様の人生を設計したいと思います。東京でスタートするAMAZINGCREのパフォーマンスにご期待ください。」と語りました。

■平成ノブシコブシ吉村崇×高橋ユウがランウェイ風登場！ゴルフ愛とこだわりを熱く語る

続いて、大のゴルフ好きとして知られる吉村崇さんと高橋ユウさんがAMAZINGCREの最新ウェアを着用しランウェイ風に登場。吉村さんは黒色の上下と、さわやかな青色のインナーを着用、高橋さんは春らしい白色の上下を着用して登場。デザインについて吉村さんは「めちゃくちゃいいです！結構長い時間着ているんですけど、シワになることもなく、運動しても全然疲れそうにない軽さで、かつ紳士な感じもしますから、ゴルフにうってつけのウェアだなと思います。」とコメント。高橋さんは「すごい可愛いですよね。シルエットもすごく素敵だなと思って、スタイルが良く見えるなと感じますし、着ていてテンションが上がります。」とそれぞれのウェアのお気に入りポイントを語っていただきました。

おふたりのゴルフ愛について聞かれると、吉村さんは「仕事がないときは必ずゴルフです！地方行くのも旅行もゴルフが先に決まって、宿を取ってという形で、行動の主軸がゴルフになってるんです。」と宣言。高橋さんも「ゴルフ場の雰囲気がすごく好きで、お仕事とか連絡とか忘れてみんなでワイワイ楽しく回る時間が大好き。」と笑顔で応じました。ゴルフウェアへのこだわりについて、吉村さんは「ゴルフを突き詰めるとやっぱギアだったりクラブとかいろいろありますけど、結果、ウェアですね。」とコメント。一方、高橋さんは「機能性はもちろん、デザインやシルエットが可愛く見えるかは重視しています。ロッカールームで着替えた時にテンションが上がるかどうか。」とそれぞれのこだわりを明かしていただきました。

■「アコーディオバンド」機能を実演体験「スコアが確実に伸びそう！」

MCからAMAZINGCRE独自の「アコーディオバンド」構造について説明があると、吉村さんは「引っ張られる感じがしない、体と一緒にウェアがついてくる感じがします。かなり発明に近いです。」と期待を込めました。この「アコーディオバンド」は、スイングのように身体が大きく伸びる動きでも、伸展時に生じる抵抗を最小限に抑える特殊設計。「見た目はシャープ、でも動きはとてもスムーズ。ゴルフのために考え抜かれた一着」として紹介されました。その後、吉村さんと高橋さんによるゴルフスイングを実演。まず吉村さんがフルスイングを披露し、「いい！ちゃんと伸びるべきところが伸びている！これはスコアアップが期待できますよ！」と興奮気味にコメント。続いて高橋さんも同様にスイングし、「すっごく動きやすい！邪魔をするものがひとつもない。」と応じAMAZINGCREのウェアの機能性を実際に体感していただきました。

■ブランドヒストリーと登壇者の歩みを重ね合わせ「挑戦とアップデートの軌跡」

イベント後半では、「これまでにないゴルフウェアの“革命”を目指している」というブランドメッセージにちなんで、最近1番の“アメージングなできごと”について質問。高橋さんは「長男の包容力！次男が泣いて止まらない時に長男が受け止めてくれて、本当に尊敬します。長男から教わることが多いです。日々驚かされています。」と応じ、会場から大きな拍手が送られました。吉村さんは「ショートホールでワンオンしたんですが、その後シックスパッドをしてしまって一緒に来た方に八つ当たりしてしまいましたね。（笑）」とコメント。また、日本「初」上陸に合わせて、初めて体験したことについて聞かれると、吉村さんは「45歳になってから初めて猫を飼っても全くなついてくれないです。序列が猫より下になってしまいました。」とコメント。 高橋さんは「ここに来て初めて推し活を始めて、初めて抽選で当たるかどうかというコンサートのチケットを買いました！販売される時間まで携帯を握りしめて待ったのも初めてですし、推しのためならこんなに人って動けるんだ、と思いました。」とコメントし、新たな一面が見えました。発表会の最後には、吉村さんから、「ゴルフ大国の日本に、海外から評価されてきたウェアが来たわけですから、これを着て海外でゴルフができたらいいなと思います！紳士的にゴルフをやっていくための相方として（アメージングクリーのウェアと）長く付き合えたらなと思っています。」とコメント。また、高橋さんは「デザインだけじゃなくて機能性もしっかりあって、かつ上品であるデザインが遂に来てくれたな、と感じています。今後のゴルフ人生を楽しく歩んで行けそうでワクワクしています。」とAMAZINGCREへの期待のコメントが会を締めくくりました。

■AMAZINGCRE表参道ヒルズ店について

店舗名：AMAZINGCRE表参道ヒルズ店

住所：東京都渋谷区神宮前4丁目12-10 表参道ヒルズB1F

オープン日: 2026年3月13日（金）

営業時間: 11:00-20:00（表参道ヒルズに準拠）

アクセス:

東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道駅A2出口」徒歩2分

東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前＜原宿＞駅5番出口」徒歩3分

■AMAZINGCREについて

AMAZINGCRE (アメージングクリー)はアメリカで誕生し、韓国で人気を博しているプレミアムゴルフウェアブランドです。「驚き(Amazing)」と「創造(Creation)」をコンセプトに、「驚くほど革新的な創造によって、究極のパフォーマンスを実現する」という哲学を追求し、機能性とデザイン性の高さを実現したウェアを展開しています。

Website（公式オンラインストア）：https://amazingcre.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/amazingcre_jp