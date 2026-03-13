【島根スサノオマジック】オフィシャルチアパフォーマー「アクア☆マジック」島根かみあり国スポ・全スポ 大会イメージソング歌唱＆パフォーマンス決定！
いつも島根スサノオマジックに熱いご声援をいただき、誠にありがとうございます。
島根県において2030年に開催予定の「第84回国民スポーツ大会」及び「第29回全国障害者スポーツ大会」（愛称「島根かみあり国スポ・全スポ」）大会イメージソング「ミソロジー ～神話のはじまり～」を、島根スサノオマジック オフィシャルチアパフォーマンスグループ「アクア☆マジック」が、歌唱&パフォーマンスを担当することが決定しました。
島根かみあり国スポ・全スポ 大会イメージソング
「ミソロジー ～神話のはじまり～」
https://www.shimane-kamiari2030.jp/news/news_info/315
作詞：MITSUKI
作曲：中野悟朗
リアレンジ：倉田 涼
ディレクション：中村“なかむー”和明（ワムハウス）
プロデュース：島根スサノオマジック／ワムハウス
2026年3月12日 くにびきメッセ 国際展示場にて、楽曲制作者の表彰式と共に「島根かみあり国スポ・全スポ」のために制作された新衣装と、リアレンジされた楽曲が「アクア☆マジック」による生歌唱＆生パフォーマンスにて初披露されました。
（写真左から）島根観光キャラクター「しまねっこ」／アクア☆マジック／作曲：中野悟朗さん／作詞：MITSUKIさん／丸山達也 島根県知事
2030年「島根かみあり国スポ・全スポ」開催に向けて「アクア☆マジック」が島根を盛り上げます！
■「島根かみあり国スポ・全スポ」公式WEBサイト
https://www.shimane-kamiari2030.jp/
■「アクア☆マジック」公式WEBサイト プロフィールページ
https://www.susanoo-m.com/lp_page/aquamagic202526
(C) The 84th JAPAN GAMES & The 29th National Sports Festival for People with a Disability Shimane Prefecture preparation committee.