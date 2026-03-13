【Viaggio Blu(ビアッジョブルー)】2026年3月18日(水)より日本橋高島屋と柏高島屋にてポップアップショップを同時開催。
株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)が運営するレディースブランド「Viaggio Blu(ビアッジョブルー)」は、2026年3月18日（水）～31日（火）の期間、日本橋高島屋と柏高島屋にてポップアップショップを同時開催いたします。期間中はオリジナルのノベルティの特典もございます。
日本橋高島屋店と柏高島屋店にて、ポップアップショップを開催！
日本橋高島屋店
■開催場所：本館１階ガレリア側特設会場
柏高島屋店
■開催場所：本館４階 POP UP SPACE ふらり
本ポップアップショップでは、2026 SPRINGコレクションをご覧いただけます。また期間中、\55,000（税込）以上お買い上げのお客様に、オリジナルミラーをご用意しております。（数量限定）
春の新作とともに、ビアッジョブルーならではの世界観を存分にお楽しみいただける特別な機会に、ぜひお立ち寄りください。
Viaggio Bluオリジナルプリントのブラウス＆スカートと同プリントのコンパクトミラー。ビビッドカラーが春らしいケース付です。
ビアッジョブルー・商品紹介
Flowers in a bouquet 咲き誇る花をブーケに
春の訪れを喜ぶように華やかに咲き誇る花々。シアーデニムなど新たな素材感で、繊細な中に今を感じるコレクションです。華やかな中に凛とした強さを感じる花たちをお楽しみください。
One piece \53,900 Skirt
One piece \57,200 Blouson \35,200
Blouse \29,700 Pants \31,900
Cardigan \35,200 Skirt \35,200
Knit \31,900 Pants \31,900
Blouson \35,200 Knit \31,900 Skirt \35,200
Viaggio Blu（ビアッジョブルー）について
ビアッジョブルーは、 イタリア語で 「青い旅」 という意味を持ち、 1990 年 異国情緒が漂う港町 神戸で 旅をテーマに創立されました。 当初から一貫して海外のラグジュアリーブランドのような 高品質素材やデザインにこだわり、 特に京都のアトリエ画家と手がけるオリジナルのプリント生地は 絵画のように美しく、 毎シーズンご好評いただいております。 ビアッジョブルーの全てのパターンメイキングは熟練された専属のパタンナーが手掛けており ストレスのない着用感でありながら、 美しい姿勢へと導いてくれる 『美シルエット』 を追求しています。
販売に関して
▶Viaggio Blu オフィシャルオンラインストア
https://www.j-lounge.jp/pages/viaggio-blu
▶JAVA CORPORATION 公式online store「J Lounge」はこちらから
https://www.j-lounge.jp/
ブランドオフィシャルメディア
▶ブランドサイト：https://java-corporation.co.jp/pages/viaggio-blu
▶公式Instagram : https://www.instagram.com/viaggioblu_
＜株式会社ジャヴァコーポレーション＞
ロートレアモン／エッセン ロートレアモン／ドロワット ロートレアモン／ラ・エフ／メイソングレイ
ビアッジョブルー／クイーンズコート／ケティー／ビッキーを展開