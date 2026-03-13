『デイヴ・ザ・ダイバー』新DLC「In the Jungle」の配信日が6月18日に決定！

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、同社の連結子会社であるMINTROCKET（所在地：韓国京畿道城南市、CEO：ファン・ジェホ）が開発するハイブリッド・海洋アドベンチャーゲーム『デイヴ・ザ・ダイバー』（DAVE THE DIVER）について、2026年6月18日（木）より、新規大型DLC「In the Jungle」を配信開始することを発表いたしました。

「In The Jungle」トレーラー :https://www.youtube.com/watch?v=xXK6Tw1WG4g

また、PlayStation(R)5およびNintendo Switch(TM)2向けに、「In the Jungle」を含む、すべてのDLCをお楽しみいただけるパッケージ版の発売も決定いたしました。

本日発表された「In the Jungle」に関する概要は、下記をご覧ください。

▼DLC「In the Jungle」概要▼

「In the Jungle」では、デイヴが新たな冒険の舞台、ジャングルの世界へと足を踏み入れます。ジャングルの村「ウタラ」を拠点に、地元の人々と出会い、おなじみの友人たちと協力し、未知の水域を探検することになります。もちろん、ちょっとした危険も…

本DLCは、約10時間のコンテンツを収録しており、本編やこれまでのDLCとは一味違う、驚きの出会いや新しいゲームシステムを体験することができます。

●DLC名：In the Jungle

●配信開始日：2026年6月18日（木）

●対象プラットフォーム：PC（Steam/Epic Games Store）、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch/Switch 2

●価格：後日お知らせいたします

［追加される新たな要素］

●ジャングルの村「ウタラ」

リアルタイムで時間が流れるジャングルの村「ウタラ」。ここでは、ダイビングで魚を獲ったり、村で果物や資源を集めたりと、自由な日々を過ごせます。村には、個性豊かな人々がたくさん。彼らのためにクエストをこなして仲良くなれば、やがてはレストランの常連客になってくれるかもしれません。村人たちとの関係が深まれば、より貴重なプレゼントがもらえたり、ウタラでの新たなチャンスがアンロックされたりと、その影響はバンチョのレストランビジネスにまで広がっていきます。

●新たなレストラン「バンチョグリル」

最も大きく変わる点の一つが、ウタラにオープンする新レストラン「バンチョグリル」です。ここでは、これまでにない淡水魚を使った料理がメニューに並びます。「バンチョ寿司」とは違い、デイヴは店内を自由に動き回ることが可能です。カウンターだけでなく、複数のエリアにいるお客さんに料理を届けましょう。村人たちとの絆が深まれば、彼らがお店に食事に来てくれるようになります。「バンチョグリル」は、デイヴと村をつなぐ、かけがえのない場所となっていきます。

●新たなシステムと装備

今回の舞台はブルーホールではなく、巨大な淡水湖。そこには、本編では見られなかった水生生物や、新たな料理のヒント、そして危険な存在もたくさん潜んでいます。新たな水域には、新たな道具が不可欠です。デイヴの最新装備「ジャングルガン」は、ネットガン、ショットガン、スナイパーライフル、そして通常の銃にも変形する万能武器です。状況に応じて即座に武器を切り替え、自分だけの戦闘スタイルを自由に試すことができます。

［ゲームイメージ］

※画像は開発中のものです。

▼PS5/Nintendo Switch 2向けパッケージ版 発売決定！▼

PlayStation 5およびNintendo Switch 2向けに、2種類のパッケージ版の発売が決定しました。

『デイヴ・ザ・ダイバー コンプリート・エディション』は、「In the Jungle」を含む、これまでに配信された全てのDLCが収録されたパッケージです。

そして、熱狂的なファンのために、豪華特典が満載の『デイヴ・ザ・ダイバー コレクターズ・エディション』もご用意しました。コレクターズ・エディションには、ゲーム本編と全てのDLCに加えて、豪華スペシャルグッズが同梱されます。

日本国内での予約受付および発売開始時期については、後日公式サイトや公式Xなどを通じてお知らせします。続報をお待ちください。

＜コレクターズ・エディション特典グッズ＞

・バンチョ寿司レストラン アクリルスタンディ

・メタルピンバッジ 4種

・アクリルキーホルダー

・イルカのペンダントネックレス

・マリンカカード 2枚

・ポスター

・ポストカード 4枚

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。

▼『デイヴ・ザ・ダイバー』（DAVE THE DIVER）について▼

『デイヴ・ザ・ダイバー』は、神秘的なブルーホールにダイブして昼は魚を獲り、夜は海辺の寿司レストランでお客さんに新鮮な寿司を提供する、「ハイブリッド・海洋アドベンチャー」です。

プレイヤーは、レストランで提供する魚を獲るために、活気に満ち、時には危険な海を行き来することになります。

レストラン経営で得た収益でダイビングギアを改良すれば、より深く長時間潜水することができるようになり、遭遇する驚異をかわしてさらにたくさんの珍しい魚を獲ることができます。

ブルーホールの探索を通して展開される魅力的なストーリーや、中毒性のあるゲームプレイをお楽しみください。

■公式サイト：https://mintrocketgames.com/ja/davethediver/platform

■公式X ：https://twitter.com/DaveDiverGameJP

■商品ページ

・PC（Steam）版 ：https://store.steampowered.com/app/1868140/_/

・PC（Epic Games Store）版 ：https://store.epicgames.com/ja/p/dave-the-diver-ed092a

・Nintendo Switch版：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000060371.html

・PlayStation版 ：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10009413

・Xbox One/Xbox Series X|S（Xbox Play Anywhere対応） ：https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/dave-the-diver/9pc1zmd65l0t

[ゲームイメージ]

■MINTROCKET（ミントロケット） https://www.mintrock.et/jp/

韓国を拠点とするMINTROCKETは、様々なジャンルと新しい“楽しさ”が共存する世界を目指しています。

私たちのスタジオは、多様なプロジェクトに取り組む複数の専門チームで構成されていますが、創造的で刺激的なゲームを通じて、世界中のプレイヤーに没入感のあるゲーム体験を提供するという目標で結ばれています。

優れたゲームとは何か…？MINTROCKETは、ゲーマーの皆さんがその答えを与えてくれると考えています。

■株式会社ネクソン https://www.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。