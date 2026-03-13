Duolingo、集中的な学習ができる「トレーニングルーム」を全ユーザーに提供開始

Duolingo, Inc.

Duolingo, Inc.（本社所在地：Pittsburgh, USA）が提供する教育アプリ「Duolingo」は、これまで有料プラン（Duolingo SuperおよびDuolingo Max）限定で提供していた「トレーニングルーム」タブ内のスキルレッスンを、iOS版において無料ユーザーを含むすべてのユーザーに提供開始したことをお知らせいたします。

本アップデートは、Duolingoのミッションである「誰もが利用できる、世界最高の教育を開発する」に基づくものです。

トレーニングルームは、学習者が特定のスキルに集中し、必要なレッスンを自分で選んで練習することができる機能です。例えば、以下のようなレッスンがあります：

- 間違い直し 過去の間違いを復習することで、同じミスを繰り返さないようにします。- 単語 おすすめの単語を学習し、語彙力を強化します。- スピーキング 声に出して話す練習を行うことで、スピーキングに慣れることができます。- リスニング 音声を聞いて理解する力を鍛え、実際の会話についていけるようになります。

これにより、苦手分野の重点復習や強化したいスキルへの集中など、個々のニーズに応じた効率的が学習が可能となり理解の定着を促進します。

これまで本機能は有料プラン限定で提供されていましたが、本アップデートにより、より多くの人が自分に必要な集中的に強化できる環境を整え、効果的な語学学習を支援します。

本取り組みは2026年1月に実施したAIによる解説機能「スマート解説」の全ユーザーへの無料開放に続くアップデートであり、「誰もが利用できる、世界最高の教育を開発する」というDuolingoのミッション実現に向けた、さらなる一歩です。

トレーニングタブへのアクセス方法：

ホーム画面下部メニューにあるバーベルアイコンをタップします。

バーベルアイコンが表示されていない場合は、三点リーダー（・・・）のアイコンをタップすると、拡張メニュー内に表示されます。

※アプリのバージョンによっては、iOSでは「練習へ」、Androidでは「レッスン」と表示されている場合があります。最新バージョンへアップデートいただくと、「トレーニングルーム」の表記が表示されます（旧表記でも同機能をご利用いただけます）。

Duolingoは今後も、テクノロジーを活用し、すべての学習者にとって効果的でアクセスしやすい学習体験の提供に取り組んでまいります。

Duolingoについて

「誰もが利用できる、世界最高の教育を開発する」ことをミッションに、モバイル学習プラットフォーム「duolingo」、英語力認定試験「Duolingo English Test」を提供しています。

Duolingo（www.duolingo.com）は、世界で最も人気のあるモバイル学習プラットフォームであり、教育カテゴリにおいて世界で最も多くダウンロードされているアプリです。短く遊び感覚で取り組めるレッスンを通じて、言語・数学・音楽・チェスを学ぶことができます。英語だけでなく、スペイン語、フランス語、ドイツ語、韓国語など、合計250以上のコースを提供しています。

「Duolingo English Test」は、海外大学進学など英語力の証明が必要とされる場面で利用できる信頼性の高い試験です。地理的・経済的制約に縛られることなく受験することができ、現在世界6,000以上の教育機関で受け入れられています。