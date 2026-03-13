AI健康管理スマートリング「b.ring」ノジマ全国店舗で販売開始

株式会社APPOSTER JAPAN

ウェアラブルテック・プラットフォーム企業の株式会社APPOSTER JAPAN（代表取締役：金建）は、自社開発のスマートリング「b.ring（ブリング）」を、2026年1月よりノジマの主要店舗にて販売開始したことをお知らせいたします。

睡眠・活動・食事・健康レポートまでをカバーするスマートリング

「b.ring」は、睡眠、心拍、活動量などのバイタルデータを日常的にモニタリングし、専用アプリを通じて健康状態を可視化するスマートリングです。

現在提供中のモデルでは、AI食事分析機能およびAI健康レポート機能を搭載し、日々の生活習慣を多角的に把握できる点が特長です。

ノジマでは、b.ring Proを含む複数モデルを展開しており、利用シーンや目的に応じた選択が可能です。

製品の主な特長（b.ring Pro）

・高精度センサーとAI解析

活動量、心拍数、HRV、血中酸素飽和度、皮膚温度などを測定し、取得したデータをAIが解析。日常の体調変化やストレス傾向を把握できます。

・AI健康レポート機能

日々のデータをもとに、「睡眠の質」「ストレス」「運動量」などを自動でレポート化。週・月単位で健康状態の推移を確認できます。

・チタン素材を採用したスリム設計

軽量かつ堅牢なチタン素材を採用し、重さは約2.9g。就寝時や運動時でも違和感なく装着できます。

・国内サーバーでのデータ管理

取得したデータは国内サーバーにて管理し、日本語対応アプリを通じて日常的に利用できます。

・ロングバッテリーとワイヤレス充電

約2時間の充電で、使用状況により最長約7日間の使用が可能。専用ドックによるワイヤレス充電に対応しています。

店頭での体験を通じた購入が可能に

ノジマでの取り扱い開始により、「b.ring」はオンラインでは伝わりにくい質感や軽さ、装着感を実際に確認した上で購入できるようになりました。

また、店舗スタッフによる案内を通じて、スマートリングに初めて触れる方でも安心して導入できる環境を整えています。

担当者コメント

「アプリを中心とした健康管理の考え方を、実店舗を通じてより多くの方に体験していただける機会が広がりました。今後は法人向けの健康支援や高齢者ケア分野への展開も視野に入れ、スマートリングが日常の一部となる社会の実現を目指してまいります。」

展開店舗情報（一部抜粋）



ノジマ 相模原本店

〒252-0242 神奈川県相模原市中央区横山1丁目1-1

ノジマ 藤沢店

〒251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町4丁目1-1 湘南モールFILL 2F

ノジマ 北千住マルイ店

〒120-8501 東京都足立区千住3丁目92 北千住マルイ 8階

ノジマ イオンスタイル碑文谷店

〒152-0003 東京都目黒区碑文谷4丁目1-1 イオンスタイル碑文谷 7階

ノジマ 船橋東武店

〒273-8567 千葉県船橋市本町7丁目1-1 東武百貨店船橋店 3階

58店舗にて展開中

※店舗により展示内容・取扱モデルが異なる場合があります。

会社概要

株式会社APPOSTER JAPAN

代表取締役：金建

事業内容：ウェアラブルデバイスの開発・販売、スマートリング「b.ring」、スマートウォッチカスタマイズプラットフォーム「TIMEFLIK」の運営

所在地：東京都千代田区霞ヶ関3-2-5 霞ヶ関ビル5階

公式ウェブサイト：https://bring-jp.com/

b.ring ブランドサイト：https://bring.im/

ノジマオンライン：https://online.nojima.co.jp/

お問い合わせ

株式会社APPOSTER JAPAN

担当者：WI JAECHEOL（取締役）

メール：sirjwi@apposter.com