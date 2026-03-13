＜スーパーマリオ×JR九州〉と岩崎本舗がコラボ！笑顔を届ける限定角煮まんじゅうが登場!!

株式会社岩崎食品

岩崎本舗(株式会社岩崎食品、本社：長崎県西彼杵郡、代表取締役：岩崎 礼司)は、2026年3月12日(木)より、「スーパーマリオ×JR九州」とのコラボ商品「スーパーマリオ 角煮まんじゅう」を限定販売中です。

詳細を見る :https://0806.jp/event/page/supermario2026/スーパーマリオ角煮まんじゅうイメージ画像

とろっと柔らかい角煮をふんわり生地に挟んだ角煮まんじゅうは、一口食べるだけで元気がみなぎる美味しさ。長崎観光の際には、食べ歩きのお供として圧倒的な人気を誇ります。

今回のコラボ商品では、限定の可愛らしい見た目と共にご自宅でも長崎の味をお楽しみいただくことができます。

■パワーみなぎる3種類の角煮まんじゅう！

角煮まんじゅうには3種類のアイテム印をあしらい、それぞれのアイテムをイメージした色合いの生地で仕上げました。

3種類の角煮まんじゅう

頬張る瞬間のワクワク感は、まるでアイテムを手にした時のよう。

甘辛い角煮とほんのり甘い生地が織りなす旨味が口いっぱいに広がります。

「スーパースター」印の角煮まんじゅうは生地にカレー粉を練り込んでおり、甘辛い角煮にスパイシーな香りがアクセントとして加わります。何度も食べたくなる味わいは、お子さまのおやつやゲーム時間のお供としてもおすすめです。

■角煮まんじゅうだけじゃない！楽しさ盛りだくさん。

コラボ商品は、限定オリジナルパッケージ仕様。専用の温め方ガイドと紙袋もセットでお届けいたします。

コラボ限定オリジナルデザイン

マリオのイメージカラーである赤を基調としたポップなデザインは、見ているだけで思わず笑顔が浮かびます。角煮まんじゅうを食べた後も、お部屋に飾ることで気分が明るくなること間違いなし！

【商品詳細】

商品名：スーパーマリオ 角煮まんじゅう3個入り箱

商品内容：「スーパーキノコ 」角煮まんじゅう(ピンク生地)×1個

「ファイアフラワー」 角煮まんじゅう(通常生地) ×1個

「スーパースター」 角煮まんじゅう(カレー風味生地) ×1個

/オリジナルパッケージ・温め方・紙袋付

価格：2,300円(税込)※送料・クール代別

＠Nintendo

【販売場所】

岩崎本舗公式オンラインショップ： https://0806.jp/event/page/supermario2026/

※店舗・楽天市場店・Yahoo!ショッピング店・Amazonではお取り扱いはございません。

◆長崎角煮まんじゅうとは

＜第28回(1997年)長崎県特産品新作展 最優秀賞受賞＞

＜2019年1月「ながさき手みやげ大賞」 受賞＞

長崎独特の宴会料理「卓袱(しっぽく)料理」のフルコースのなかの一品、東坡肉(とんぽうろう)を「もっと手軽に」「よりおいしく」と願い、岩崎本舗が豚バラ肉をじっくり煮込んだ角煮をふわっとした生地にはさみ込み誕生させました。豚バラ肉には、世界を駆け回り数年かけて探し出した「チリ産 アンデス高原豚」を使用。岩崎本舗専用の醤油や小麦粉を使いできる限り人の手で作り上げ、うまみ調味料(アミノ酸等)を使用せずに独自の味を追求しております。

岩崎本舗URL： https://0806.jp/

【会社概要】

社名： 株式会社岩崎食品(屋号：岩崎本舗)

所在地： 長崎県西彼杵郡長与町斉藤郷1006番地13

代表者： 代表取締役 岩崎 礼司(イワサキ ヒロシ)

創業： 1965年(昭和40年)4月

資本金： 5,000千円

業務内容： 角煮まんじゅうを含む食品の製造・販売

URL ： https://0806.jp/