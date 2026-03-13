工場の建設（新設・改装・増築等）や大型の設備投資をご検討中の事業者様対象　大規模成長投資補助金・中小企業成長加速化補助金 令和8年 最終公募対策セミナーを、4月17日に大阪で、5月22日に東京で開催

株式会社新経営サービス

経営革新や、補助金の活用、事業承継コンサルティングに強みがある、株式会社新経営サービス（本社：京都府京都市、代表取締役社長：森谷克也）は、会場参加型セミナー「大規模成長投資補助金・中小企業成長加速化補助金 令和8年 最終公募対策セミナー」を、2026年4月17日（金）大阪のAP大阪茶屋町（大阪市北区）、2026年5月22日（金）東京のKFC Hall & Rooms（東京都墨田区）、にて開催いたします。

【大阪開催】https://www.skg.co.jp/osaka/5253/

【東京開催】https://www.skg.co.jp/tokyo/5398/

本セミナーは、経営者、経営幹部、金融機関担当者の方を対象に設備投資系補助金獲得のプロが今年最後の公募に向けて2大補助金を分かりやすく解説すると共に、採択を勝ち取るためのポイントを解説していきます。

■ 開催背景

多くの経営者にとって賃上げ環境の整備と人手不足対応が急務の中、令和8年度は中堅・中小企業向けの生産性改革支援（設備投資系補助金）が非常に充実しています。

なかでも、工場等の拠点新設や大規模な設備投資を超高額の補助金で支援してくれる「大規模成長投資補助金」「成長加速化補助金」はその筆頭であり、これまでの公募結果から採択されるためのポイントが徐々に明らかになってきています。しかしながら、予算の設定状況から、両補助金とも夏頃に行われる今年最後の公募が両補助金の“最終公募”となる可能性もささやかれています。

そこで、本セミナーでは設備投資系補助金獲得のプロが今年最後の公募に向けて2大補助金を分かりやすく解説すると共に、採択を勝ち取るためのポイントを解説していきます。

千載一遇のチャンスを本気で活かしたい中堅・中小企業様のご参加を心からお待ちしています。

■ 登壇者

講師：分才敦史分才 敦史 （新経営サービス 経営支援部 マネジャー）

～経済産業大臣認定 中小企業診断士～

経済産業省が実施する大型補助金を得意とする中小企業診断士。

広告会社にて大企業のマーケティング戦略、ブランド戦略推進に従事した後、現職。

マーケティングを重視した経営計画策定、設備投資系補助金の申請サポートに取り組んでおり、大規模成長投資補助金 採択率80%、成長加速化補助金100%、ものづくり補助金100%、事業再構築補助金88%の採択実績を持つ。

■ プログラム内容

１．【最大補助額50億円】大規模成長投資補助金 篇

- 制度概要解説

２．【最大補助額5億円】成長加速化補助金 篇

- 制度概要解説

３．公募結果から考察する次回公募対策

- 採択を勝ち取るためのポイント解説

- 公募申請に向けて今すぐ着手すべき事項

■ セミナー開催概要

■ 過去のセミナー開催実績

■ 関連情報

■ 株式会社新経営サービスについて

４．補助金申請サポートのご案内

株式会社新経営サービスは、1957年に税理士事務所として創業し、1978年には経営支援部門を独立させ、株式会社として設立しました。現在では、一部上場企業からスタートアップ企業まで、2,000社を超えるお客様にご信頼をいただき、企業の持続的な成長と発展を支援する経営の専門家集団として活動しています。

成長戦略の策定と推進、人事制度改革、人材育成、企業文化の浸透など、幅広い経営課題に対応し、実践的なソリューションを提供しています。

また、商工会議所、金融機関、経営者協会、産業支援機関など、多様な団体に専門コンサルタントを講師として派遣し、知見の共有にも力を注いでいます。これまでに当社コンサルタントによる出版書籍は30冊を超え、経営ノウハウの情報発信にも積極的に取り組んでいます。

◆ 人事戦略研究所 （https://jinji.jp/(https://jinji.jp/)）

人事戦略研究所は、上場企業から中小企業まで、これまでに累計1,000社を超える企業の人事制度改革を支援してきました。

業種や規模を問わず、人事評価制度・賃金制度の構築をはじめ、制度の定着支援や人事戦略コンサルティングなど、企業の実情に沿ったサービスを全国で提供しています。

私たちは、制度設計にとどまらず「現場で機能する運用」までを視野に入れ、経営の意図を人事の仕組みに落とし込みながら、社員の成長を組織成果へと結びつけることを重視しています。

経営者・人事責任者と伴走し、課題の整理から設計、導入、定着までを一貫して支援することで、企業の組織力強化と人材育成の実行力向上に貢献しています。

◆ 人材開発部 （https://skg-od.jp/(https://skg-od.jp/)）

人材開発部は、中堅・中小企業を対象に、理論や知識の習得にとどまらず、現場の実践に根ざした人材・組織開発、研修、コンサルティングを展開しています。

基幹講座である「経営者大学」は、1987年の開講以来、経営者・後継者・経営幹部を中心に、1,400名を超える企業リーダーを育成してきました。また、「実践管理者養成講座」は1991年のスタート以来、500名以上の管理者の成長を支援しています。さらに、管理者パフォーマンス向上プログラム、組織変革プログラム、360度リーダーシップ研修、組織マインド変革プログラム、評価者研修、OJT教育推進プログラムなど、多彩な人材育成メニューを通じて、組織の成長をサポートしています。

◆ 経営支援部 （https://chusho-keiei.jp/(https://chusho-keiei.jp/)）

経営支援部は、中堅・中小企業の経営改善を専門とするプロフェッショナル集団です。

これまでに700社を超える企業の経営計画策定を支援しており、そこで培った実績とノウハウを活かして、事業承継後の経営基盤強化やさらなる成長をサポートしています。

経営革新や補助金の活用など、企業成長に向けたあらゆる取り組みを、計画策定から実行まで一貫して支援。総合的なアプローチと時流を踏まえたノウハウで、実効性の高い成果を生み出します。

また、顧客企業の顧問税理士との連携はもちろん、事業承継をはじめとする経営課題にも、グループ内の税理士・社労士や提携弁護士などの専門家とチームを組み、総合的な解決を図っています。