4月21日(火)「UV塗料の構造と付着性向上・機能性付与を実現する材料設計　～環境に配慮したバイオマス塗料の技術動向～」Zoomセミナーを開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援の一環として「UV塗料」の「基礎と材料設計」について解説します。

付着性の一般的な認識と、付着性を向上する手段を具体的に説明します！

UV硬化型塗料は、短時間硬化や省エネルギー化の観点から多くの塗装分野で採用が進んでいます。本講座では、UV塗料の構成要素（樹脂・開始剤・添加剤）と硬化機構を整理するとともに、塗膜付着性の基礎と評価方法を解説します。さらに、環境対応塗料やバイオ原料の活用など、今後の塗料設計の方向性について紹介します。

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

──────────────────

テーマ：UV塗料の構造と付着性向上・機能性付与を実現する材料設計 ～環境に配慮したバイオマス塗料の技術動向～

開催日時：2026年04月21日(火) 10:30-16:30

参加費：49,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f11db43-2000-6d10-8b42-064fb9a95405

WEB配信形式：

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

セミナー講習会内容構成

────────────

(元)藤倉化成株式会社・技術部長：大原 昇 氏

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

──────────────────────────────

【講演のポイント】

塗料全般の基礎知識として「付着」に関する知見が得られる。UV塗料設計では原料から塗装に至る知識を習得できるとともに、過去の開発内容から耐候性処方の詳細を紹介する。省エネ塗料としても市場が拡大しているが、昨今の地球温暖化に対する対策を考察する。

【プログラム】

∽∽────────────────────────────∽∽

第１部：塗料全般における基礎知識

∽∽────────────────────────────∽∽

1.1 塗装の目的と塗膜の役割

1.2 各種塗料の塗膜形成

1.3 塗膜強度の概念

1.4 塗膜の付着性と評価方法と付着の基本

1.5 表面張力と付着性

1.6 環境状況

∽∽────────────────────────────∽∽

第２部：UV塗料の基礎

∽∽────────────────────────────∽∽

2.1 UV塗料の構成

2.2 UV塗料の光源

2.3 UV塗料の設計

2.4 UV塗料の反応

2.5 塗装方法

2.6 抗ウィルス機能と安全性

∽∽────────────────────────────∽∽

第３部：今後の塗料設計

∽∽────────────────────────────∽∽

3.1 SDGｓのはなし

3.2 温室効果ガスについて

3.3 既存技術の応用による対策

3.4 環境対応設計

3.5 バイオとバイオマス

3.6 バイオマス原料による塗料設計の可能性

∽∽────────────────────────────∽∽

第４部：環境関連資料(おまけ) ＆質疑応答

∽∽────────────────────────────∽∽

株式会社AndTechについて

────────────

化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。

クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

https://andtech.co.jp/

株式会社AndTech 技術講習会一覧

─────────────────

一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。

https://andtech.co.jp/seminars/search

株式会社AndTech 書籍一覧

──────────────

選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。

https://andtech.co.jp/books

株式会社AndTech コンサルティングサービス

─────────────────────

経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。

https://andtech.co.jp/business-consulting

本件に関するお問い合わせ

─────────────

株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上