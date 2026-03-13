最強の魔王の娘が、ぼっちコワモテ少年の下僕に!?『月見野カルマはあくまで僕のペットなのに』がWEBコミックサイト「竹コミ！」にて連載開始！

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区 社長：宮田純孝）は、3月13日(金)12:00より、

『月見野カルマはあくまで僕のペットなのに』をWebコミックサイト「竹コミ！」にて

連載配信をスタートします。

■あらすじ

『月見野カルマはあくまで僕のペットなのに』作品キービジュアル

トラックに轢かれそうなところを謎多きクラスメイトの月見野さんに助けられた不動リョウくん。

お礼と差し入れのために月見野さんを追うと告白シーンに紛れ込んでしまい、

「悪魔でも愛してくれますか」と問われる。

告白相手が騒ぎ出したので月見野さんは忘却の魔術を飛ばすが、リョウくんにだけはなぜか通用しない。

怖い顔で敬遠されつづけていわゆるぼっちのリョウくんは、魔術をも跳ね飛ばしてしまう体質のようだ。

テンパって「ペットになる」隷属魔術を飛ばすも、やはり弾かれてしまう。

無邪気なリョウくんの言葉に月見野さんが絆されそうになっているところに、

先ほどの隷属魔術が頭上から…

月見野カルマさんはあろうことか、人間のリョウくんのペットになってしまったのです。

■みどころ

不動リョウくんは人間界に疎い月見野さんと一緒にいることで

今後さまざまなハプニングに見舞われることに…！

お友達も増えるといいね(ハート)

■作者紹介

漫画：ほっぺげ

X[formerly Twitter]@hoppege_art（https://x.com/hoppege_art）

代表作に「中原くんの過保護な妹」（弊社刊・全９巻）などがある。

■「竹コミ！」について

毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！

『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。

公式サイト：https://takecomic.jp/

編集部公式X

竹コミ！【公式】：https://x.com/takecomic_O

竹コミ！編集部【公式】：https://x.com/takecomic_hen

■株式会社竹書房

1972年設立。麻雀漫画専門誌『近代麻雀』や、4コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVD などを取り扱う出版社です。

https://www.takeshobo.co.jp/

■試し読み

続きは『竹コミ』でお読みいただけます。

公式サイト：https://takecomic.jp/