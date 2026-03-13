【フォーシーズンズ リゾート ラナイ】リゾートクレジット付き宿泊プラン「エクスペリエンス モア」が登場 ～ゴールデンウィークのご予約も受付中～

フォーシーズンズ リゾーツ ラナイ

米ハワイ州ラナイ島 - ラナイ島南東部に佇む5つ星ビーチリゾート「フォーシーズンズ リゾート ラナイ(https://www.fourseasons.com/jp/lanai/)」は、3連泊以上のご滞在で毎日リゾートクレジットが付く宿泊プラン「エクスペリエンス モア(https://www.fourseasons.com/jp/lanai/offers/experience-more/)」の提供を開始いたしました。本プランは、Room Only（室料のみ）と同料金で、1泊につき200米ドル分（スイートは400米ドル分）のリゾートクレジットが付与され、各種アクティビティやゴルフ、ダイニング、スパトリートメントなど、リゾートが提供するさまざまな体験にご利用いただけます。





■ 「エクスペリエンス モア」で楽しむ多彩なアクティビティ

また、ご宿泊にはホノルルとラナイ間のセミプライベートチャーター往復便、空港とリゾート間および各アクティビティへの送迎、無料の託児付きキッズクラブやランドリーサービスなど、快適なご滞在を叶えるさまざまな特典も含まれています。今年のゴールデンウィークや夏休みは、静寂に包まれたプライベートアイランドで、レンタカー不要のシームレスな移動、手つかずの豊かな自然、そしてフォーシーズンズならではの上質なおもてなしが調和した、特別なリゾートステイをお楽しみください。

大自然が広がるラナイ島は、心躍るアドベンチャーの宝庫。当リゾートでは、青く輝く海からどこまでも続く深緑の高原まで、島の魅力を余すことなく体感できる多彩なアクティビティをご用意しています。宿泊プランに付与されるクレジットを利用し、お好きな体験をお楽しみいただけます。

＜人気アクティビティ＞

- セーリングリゾートから約5分のマネレハーバーからカタマラン船に乗り、透明度の高い海へと出航。毎朝催行されるランチ付きシュノーケルセーリングや夕刻の軽食付きサンセットセーリングなど、さまざまなセーリング体験をご用意しています。ウミガメや色とりどりの熱帯魚、水平線に沈みゆく夕日、波間を跳ねるハシナガイルカなど、ラナイ島の海が織りなす美しい景色をお楽しみいただけます。- 乗馬リゾートから車で約20分のラナイ ランチ（牧場）では、ノーフォーク松が生い茂るコエレの高原地帯を、馬の背に揺られながらゆったりと巡る乗馬体験をお楽しみいただけます。少人数制のトレイルツアーやプライベートなカスタムレッスンなど、大人からお子様まで安心してご参加いただけるプログラムをご用意しています。- ゴルフ全18ホールから太平洋の絶景を望む、宿泊者専用のマネレ ゴルフコースでは、自然と一体となるようなプレーをご堪能いただけます。18ホールラウンドの料金には、当日何度でもプレー可能なアンリミテッドラウンドをはじめ、ラウンド中の軽食・ドリンクサービス、正午以降の無料レンタルクラブなど、充実した特典が含まれています。さらに正午以降は、5歳～17歳のお子様のプレー料金およびジュニア用のレンタルクラブも無料（大人１名につきお子様1名まで）となり、ご家族でのラウンドも楽しめます。- ホロホロアイランドツアー島を知り尽くしたローカルガイドがご案内する、約4時間のプライベートツアー。四輪駆動車でしかアクセスできないオフロードを走り、“神々の庭園”とも称されるケアヒアカヴェロや、静寂に包まれたシップレックビーチなど、ラナイ島ならではの神秘的なスポットや名所へお連れします。ツアーにはランチボックスが含まれ、ゲストのご要望やご興味に応じて内容をカスタマイズすることができます。- ラナイ アドベンチャーパーク標高の高いコエレの森に広がるアドベンチャーパークでは、圧巻の景色を眼下に滑空するジップラインや、70以上の障害物をクリアしながら進む2層式のアドベンチャータワー、E-bikeツアーなど、大自然を舞台にした多彩なアウトドア体験をお楽しみいただけます。E-bikeツアーでは、最新の電動バイクで経験豊富なガイドとともに赤土の大地を駆け抜ける爽快なライドを楽しみながら、島内の絶景スポットを巡ります。ご自身のペースで探索したい方にはバイクレンタルもご利用いただけます。

アクティビティ一覧：https://www.fourseasons.com/jp/lanai/services-and-amenities/adventure-center/

■ 島の味覚を堪能できる美食体験

リゾート内には、地元産の新鮮な食材を生かしたイタリアンから和食まで、お好みに合わせてお選びいただける個性豊かなダイニング施設をご用意しています。

Osteria Mozza LanaiNobu LanaiMalibu Farm- Osteria Mozza Lanai2025年11月1日にグランドオープンしたイタリアンレストラン。全米で高く評価されているカリスマシェフ、ナンシー・シルバートン氏のハワイ初出店となる同店では、センセイ ファームの採れたて野菜を使ったサラダや近海で獲れた魚介、島内産の卵を使用した自家製パスタ、薪窯で焼き上げるピッツァなど、新鮮な地元食材と伝統的なイタリア料理が融合した味わいをお楽しみいただけます。- Nobu Lanai世界的に名高い松久信幸氏監修の創作和食を、太平洋の絶景が広がる開放的な空間でご堪能いただけます。新鮮な魚介を使用した寿司や刺身をはじめ、ハワイの食材を取り入れた鉄板焼きなど、ノブならではの革新的な料理が特別なディナータイムを演出します。 そのほか、オーガニック食材を中心としたヘルシー料理やクラフトカクテルを提供するプールサイドレストラン「Malibu Farm」、気軽に立ち寄ってお食事やお酒を楽しめる「The Break」、太平洋とゴルフコースの絶景を一望できるゴルフクラブレストラン「Views」、客室でゆったりとお食事を味わえるルームサービスなど、シーンに合わせて多彩なダイニングをご用意しています。- その他ダイニングオーガニック食材を中心としたヘルシー料理やクラフトカクテルを提供するプールサイドレストラン「Malibu Farm」、気軽に立ち寄ってお食事やお酒を楽しめる「The Break」、太平洋とゴルフコースの絶景を一望できるゴルフクラブレストラン「Views」、客室でゆったりとお食事を味わえるルームサービスなど、シーンに合わせて多彩なダイニングをご用意しています。

ダイニング施設一覧：https://www.fourseasons.com/jp/lanai/dining/

また、「Hawanawana Spa」では、ハワイのエレメントを取り入れた贅沢なスパトリートメントや、ヨガ・瞑想など心身を整えるウェルネス体験もご用意。お子様連れのお客様は、無料キッズクラブ「Kids For All Seasons」をご利用いただくことで、お子様が楽しく過ごす間に、スパやウェルネスをゆったりとお楽しみいただけます。

■ 宿泊プラン「エクスペリエンス モア」概要

- 通常料金で3連泊以上のご予約が対象- プラン期間：通年※対象となる客室タイプや到着日が変動します

＜プランに含まれる内容＞

- スタンダードルーム：1室につき毎日200米ドル分のリゾートクレジット- スイート：1室につき毎日400米ドル分のリゾートクレジット- ラナイ エアによるホノルル～ラナイ間の往復航空券- 空港とリゾート間、各アクティビティおよびラナイ シティへの送迎サービス

利用規約およびプラン詳細は下記リンクをご覧ください：

https://www.fourseasons.com/jp/lanai/offers/experience-more/

ラナイ島について

ホノルルから約25分のフライトでアクセスできるラナイ島は、“ハワイ最後の楽園”とも称され、観光客がアクセスできるハワイ諸島最小の有人島です。かつて世界最大のパイナップルプランテーションが広がっていたこの島は、現在では手付かずの自然と静寂に包まれたプライベートアイランドとして、訪れる人々に特別な体験を提供しています。総面積約364平方キロメートルのラナイ島には、内陸部に霧に包まれた山脈や野生のシカが生息する森林が広がり、沿岸の透明な海には豊かな海洋生物が生息しています。 セーリングや乗馬、ヘリコプターツアーなど、島全体を舞台にしたゲスト専用アクティビティも充実。フォーシーズンズならではのきめ細やかなホスピタリティに包まれ、冒険と癒しが共存する贅沢なご滞在をお楽しみいただけます。

フォーシーズンズ リゾート ラナイについて

ハワイ最後の楽園と称される9万エーカーのプライベートアイランド、ラナイ島には、陸・海・空のアクティビティが楽しめるほか、数々の受賞歴を持つラグジュアリーリゾートがあります。AAAファイブダイヤモンド、フォーブスファイブスターと2大トラベルガイドからも認められる「フォーシーズンズ リゾート ラナイ」は、ラナイ島のビーチ沿いに佇む、低層階の建物が美しい最高級のホテルリゾート。213室の客室、オステリア モッツァ ラナイやノブ ラナイなどのダイニング施設、スパ、テニスコート、庭園、カバナやデイベッドを配したプール、ビーチ、ジャック・ニクラウス設計のマネレ ゴルフコースなどを有しています。ご宿泊のお客様は、バラエティ豊かなイベントや無料クラスに加え、乗馬やジープでのツアー、ハイキング、バイク、シュノーケリング、セーリング、ハワイの文化体験など、多彩なアクティビティをお楽しみいただけます。

◼️日本語公式ウェブサイト・SNS情報

・フォーシーズンズ リゾート ラナイ：https://www.fourseasons.com/jp/lanai/

・公式Facebookアカウント：https://www.facebook.com/FourSeasonsResortsLanaiJP

・公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/fslanaijp/