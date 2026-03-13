[mt masking tape] 歴史とアート、マスキングテープが融合する空間体験。「mt ex at 愛美赤煉瓦館 2026」を3月13日より開催。
イベントメインビジュアル
文具・雑貨向けマスキングテープ”mt masking tape”を製造するカモ井加工紙株式会社(https://www.kamoi-net.co.jp/)（本社：岡山県倉敷市）は、地元・倉敷市にて、mtの大型イベント「mt ex」を開催いたします。
毎年、日本国内数か所で開催するmt ex展。2026年度最初のmt ex展は、カモ井加工紙倉敷本社で開催されるmt factory tour vol.15と同時期にて実施します。
mt factory tourに参加する方もそうでない方も、mt尽くしのこの期間に、mt誕生の地・倉敷の魅力をお楽しみください。
会場では、限定マスキングテープのみならず、当イベント限定グッズを多数販売いたしますのでお見逃しなく！
昨年開催の様子
4年連続開催している愛美赤煉瓦館でのmtイベント。
昨年は期間中のべ5900名以上のお客様にご来場いただきました。
今年は、アートをテーマに国内外のアーティストによるテープアート作品を展示します。
かつて紡績所として使われていた赤煉瓦の建物が映える街並みと、マスキングテープアートの融合をお楽しみください。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/114607/table/31_1_f3b5a08c12c3f5439e9bf889cc49c469.jpg?v=202603131051 ]
---ご案内---◆一部企画を除き、会場でのお買い物はキャッシュレス決済のみとなります。
◆お車でお越しの際は、近隣の有料駐車場をご利用ください。
◆新mt STAMPアプリ対象イベント
（対象商品を税込550円以上ご購入の方がスタンプ付与対象となります）
イベント詳細HP :
https://www.masking-tape.jp/event/details/?id=646
みどころ その１ ~石村嘉成さんの色彩世界とmtの融合~
毎年、アートとマスキングテープの融合で新しい驚きを届けている「愛美赤煉瓦館」でのmt ex展。
今年は、心を揺さぶる鮮やかな色彩で知られるアーティスト・石村嘉成さんを迎え、唯一無二のコラボレーションが実現しました。
石村さんのアート作品をmtでアレンジした会場限定テープに加え、和紙素材の打ち抜きシールも会場限定販売いたします。
さらに、マスキングテープちぎり絵作家・船原七紗さんによる、石村さんのアート作品をモチーフとした特別展示も。
石村さんの力強い作品を、船原さんの細やかなちぎり絵で繊細かつダイナミックに再現した作品は必見です。
マスキングテープが二人のアーティストの感性と共鳴して生まれる新しい表現の形。ぜひ会場で体感してください。
サンタロウくんと池田動物園の仲間たち2
全3種 各種 税別\360
全5種 各種 税別\250
石村嘉成
作品は僕のことば
愛媛県新居浜市在住のアーティスト。２歳で自閉症と診断。
家族や周囲の支援を受け、自立に向けて厳しい療育に向き合う。
2013 年に第２回新エコールドパリ浮世・絵展ドローイング部門優秀賞
2016 年環境白書表紙絵コンクール最優秀賞等、国内外で高く評価されている。
現在は、個展や講演会等で多くの人に感動と元気を与えている。
作品から石村嘉成の ‘‘ことば’’ を感じてください。
みどころ その２ ~大型イベントならではの限定商品！~
ここでしか手に入らない、限定販売のスペシャルアイテムも必見！
大型イベントならではの限定グッズはお土産にもおすすめです。
◆mt ex at 愛美赤煉瓦館 2026
mtイベントの目玉商品である会場限定デザインのマスキングテープ。今回のメインビジュアルデザインの「IVY RED BRICK HALL pattern 2026」をはじめ、今回展示するテープアート作品をモチーフにしたデザインや、美観地区にちなんだモチーフが登場。
来場記念におすすめのアイテムです。
単品 税別\180～ コンプリートセット 税別\2,400
※石村さんコラボデザイン含む10種のコンプリートセット
限定テープデザイン
◆mt書く描くテープ mtマンデザイン
通常のmtに比べて筆記性をUPし、鉛筆や水性ペンでも文字が書ける「mt書く描くテープ」に、大人気のmtオリジナルキャラクター・mtマン デザインが登場！
吹き出し部分に文字を入れて、アレンジをお楽しみください♪
ノートに貼っても紙を傷めにくいよう、粘着力を調整しました。
全3種 各種 税別370円
書く描くテープデザイン
◆ミニ缶バッジ
イベントグッズの中でも毎年人気のミニ缶バッジ。
会場のある美観地区周辺の名物をモチーフにした限定デザインが5種登場！
mt factory tour vol.15、mt KIOSK 2026でも各会場5種類販売します。15種類のコンプリートを目指してイベント巡りをお楽しみください♪
全5種 税別\91 (在庫限り)
缶バッジデザインイメージ
…and more
みどころ その３ ~グループで盛り上がる、イベント限定企画~
mtイベントには、オフラインイベントならではの企画が盛りだくさん。
新企画も登場し、家族やグループでも盛り上がること間違いなし！
◆mt ex at 愛美赤煉瓦館 2026 来場記念スタンプ
mtイベントの来場記念に押せる会場オリジナルデザインのスタンプ。限定テープのモチーフが散りばめられた記念デザインです。
お手持ちのノートや手帳に押して、旅の思い出におすすめです！
※参加無料
来場記念スタンプ
◆mt ex at 愛美赤煉瓦館 2026 来場記念プリントシール
会場内に記念写真が撮れるプリントシール機が登場！
テープアートや、メインビジュアルがモチーフとなったオリジナルフレームで思い出の記念写真はいかがですか？
1回 税込\700
※4/3~開催予定
◆mt choice タピオカカップ
mtイベントで大人気のマスキングテープの詰め放題企画を開催。
タピオカカップにマスキングテープを詰め、フタが閉まればお持ち帰りOK。
幅の違うマスキングテープを上手に組み合わせて、自分だけのタピオカカップセットを作りましょう。
1回 税込\1100
mt choice タピオカカップ
◆mtガチャ
小巻のマスキングテープが入ったmtイベントの人気企画。
必ず一つはマスキングテープが入っており、「あたり」と書かれたチケットが入っていれば非売品のマスキングテープをもう一つプレゼント！
ご来場の思い出に、ご家族やお友達と運だめしはいかがですか？
1回税込\100
★その他、オリジナルの缶バッジ作りワークショップ(300円)やmtのつかみ取り(500円)も開催！
歴史ある倉敷・愛美赤煉瓦館を舞台に、アーティストの情熱とmtの彩りが共鳴する特別な1ヶ月。石村嘉成さんの鮮烈な世界を、和紙の透け感や繊細なちぎり絵で表現した展示は、文具の枠を超えた新たなアート体験になること間違いなし。
mt誕生の地・倉敷の美しい街並みとともに、ここでしか出会えない限定商品や体験型企画を通じて、マスキングテープで描くアートの世界をぜひご体感ください。
mt ex at 愛美赤煉瓦館 2026
会期：2026年3月13日（金）～4月12日（日）※3月16日（月）、4月6日（月）は定休日
営業時間：10:00～17:00
会場：愛美赤煉瓦館 北館・西館
入場料：無料
mt masking tapeとは
2008年に初の文具・雑貨向けマスキングテープとして生まれた「mt」。その誕生のきっかけは3人の工業用マスキングテープのファンでした。「色彩豊かなマスキングテープを作ってほしい」。そんな声から生まれたカラフルな文具用マスキングテープは、誕生から17年となる現在、文具の領域を超え、アートや教育、介護の現場でも活躍の幅を広げるアイテムとなりました。
mt公式サイト :
https://www.masking-tape.jp/
[直営店]mt lab.
■mt lab. TOKYO
〒111-0042
東京都台東区寿3-14-5
tel.080-1649-7715
OPEN 10:00～12:00/13:00～19:00
※休業日は下記店舗SNSにてご確認ください。
店舗公式Instagramはこちら(https://www.instagram.com/mtlab._kuramae?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)
■mt lab. OSAKA
〒531-0071
大阪市北区中津3丁目6-21 S＆S III 1F
tel.080-1640-0032
OPEN 10:00～12:00/13:00～19:00
※休業日は下記店舗SNSにてご確認ください。
店舗公式Instagramはこちら(https://www.instagram.com/mtlab._osaka?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
カモ井加工紙株式会社
【会社概要】
ハエトリ紙製造メーカーとして設立し、現在は工業用養生テープや文具・雑貨向けマスキングテープなど創業当初より培った紙・粘着技術を活かした粘着商品の製造・販売を行っております。
2023年2月15日に創業100周年を迎えました。
これからも、粘着製品の製造・販売を通して様々な取り組みを発信してまいります。
設立：1923年(大正12年)2月15日
所在地：
[本社・工場］〒710-8611 岡山県倉敷市片島町236
[矢掛工場］〒714-1215 岡山県小田郡矢掛町中808
[東京支店］〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-3-9 華山ビル
[大阪営業所］〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-9-28 TAIYOセンタービル202号
ホームページ：https://www.kamoi-net.co.jp/