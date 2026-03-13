CO2削減、再エネ対策、環境配慮――サステナ推進・経営企画担当者に向けてGX・脱炭素の最新市場動向を解説する『環境ビジネスサミット』、新たな登壇者を発表

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、2026年3月24日（火）、3月25日（水）に申し込み無料の『環境ビジネスサミット THE PIONEERS』を開催。

再生可能エネルギー、CO2削減、サステナビリティ経営、蓄電池、資源循環など多様なテーマで、最新のGX・脱炭素市場の動向を有識者・中央省庁担当者・先進企業のパイオニアがビジネスパーソン向けに解説するイベントとなります。

この度、『環境ビジネスサミット THE PIONEERS』に新たな登壇者が決まりました。

「蓄電池」ブロックでは、東京大学院工学系研究科の学術専門職員による講演「24/7CFE時代の企業の脱炭素化戦略 ― リアル脱炭素の鍵となる蓄電池活用 ―」を開催します。

また、サステナビリティ推進担当者に向けたブロックにおいて、Dove、Luxなどのブランドを展開する世界最大級の消費財メーカー・ユニリーバの日本法人からトップ・オブ・コミュニケーションを務める岩崎 有里子氏が登壇。持続可能な製品を提供しながら高成長を続ける同社のサステナビリティ戦略とプラスチック施策を明かします。

さらに、自社の製品・サービスによる他者の削減への貢献を定量化する「CＯ2削減貢献量」について、気候変動情報開示に関するコンサルティングなどを行うベンチャー企業・リクロマ株式会社の加藤 貴大代表がフレームワーク・算定方法を解説します。

サミットでは、ほかにも東京都環境政策課の坂下 典久課長や株式会社バンダイナムコホールディングス

でサステナビティ推進部マネージャーを務める平 秀之氏、宇宙航空研究開発機構（JAXA）で30年以上にわたり宇宙太陽光発電（SSPS）の研究開発に従事する佐々木 進名誉教授ら計20名以上の有識者が登壇する予定です。



本イベントは、リアル会場とオンラインによる開催です。アーカイブ配信の予定はございません。有識者による貴重な講演を、ぜひ会場で体感してください。

詳細・お申し込みはこちら :https://www.sendenkaigi.com/kankyo/event/kbsummit2603_rl/?utm_source=kankyo&utm_medium=press_release2&utm_campaign=kankyo_event

■プログラム抜粋（※一講演につき30分となります）

●日本のカーボンニュートラルに貢献するペロブスカイト太陽電池（仮）

【講演者】

東京大学先端科学技術研究センター 教授 瀬川 浩司 氏

●削減貢献量に関するフレームワーク・算定方法論(仮)

【講演者】

リクロマ株式会社 代表取締役 加藤 貴大 氏

●24/7CFE時代の企業の脱炭素化戦略 ― リアル脱炭素の鍵となる蓄電池活用 ―

【講演者】

東京大学 大学院工学系研究科田中研究室 学術専門職員

●世界基準のGX調達：脱炭素とサプライチェーン・リスクを一元管理するサステナブル調達戦略(仮)

【講演者】

エコバディス・ジャパン株式会社代表取締役 若月 上 氏

●パワーエックスが展開する系統用・再エネ併設用蓄電所のサービス(仮)

【講演者】

TAOKE ENERGY株式会社営業2課 課長 友政 直紀 氏

●消費者を主役に、企業をパートナーに変える循環型ビジネス ～「物語」と「物流」を融合させた、持続可能な資源循環モデルの実装～

【講演者】

株式会社JEPLAN 会長・共同創業者 岩元 美智彦 氏

●小型モジュール炉(SMR)が描く新たなエネルギー戦略と産業競争力

【講演者】

株式会社日本政策投資銀行 産業調査部 副調査役 堀 克紀 氏

ほか

詳細・お申し込みはこちら :https://www.sendenkaigi.com/kankyo/event/kbsummit2603_rl/?utm_source=kankyo&utm_medium=press_release2&utm_campaign=kankyo_event■開催概要

日時： 2026年3月24日（火）、3月25日（水）

形式： リアル会場 ＋ オンライン配信（ハイブリッド開催）

※アーカイブ配信の予定はございません。

参加費： 無料（事前登録制）

主催： 株式会社宣伝会議（環境ビジネス）

■「環境ビジネスカンファレンス」とは

環境ビジネスが、脱炭素をはじめ、環境経営からカーボンクレジット、PPA、系統用蓄電池など様々なテーマで開催する環境イベント。毎回注目のキーパーソンを招き、業界動向から制度設計、最新技術、世界のトレンドまで、幅広く実務情報の発信をしています。

環境ビジネスオンラインはこちら(https://www.kankyo-business.jp/)

■宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」「環境ビジネスオンライン」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。

