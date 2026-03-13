株式会社 サザコーヒー

サザコーヒー（茨城県ひたちなか市：代表 鈴木太郎）は3月13日～3月15日で「将軍 ほしいいも ゲイシャまつり」を行う。コーヒー豆もカップオンも全品20%OFFという超お得イベントを今年も行う。ネット販売（www.saza.coffee）でも特別販売を行う。





サザコーヒーでは２０２５年日本バリスタチャンピオン競技の本間チャンピオン、２０２５年の日本ブリューワーズカップチャンピオン競技（ドリップ）の飯高チャンピオンや、徳川慶喜家（徳川宗家別家）の当主を招いて珈琲イベントを行う。また、２０２５年より農業に積極的に参加することになり少量であるが「ほしいも」の加工を始めたのでお披露目をする。開催店舗は、本店・KITTE丸の内店・筑波大学アリアンサ店・東京農業大学店・通販の全店舗が対象で、それぞれにイベントあり。サザコーヒーはたぶん日本一パナマゲイシャの種類と量を取り扱っている。なぜならば、パナマゲイシャコーヒーに特化した品評会で２００９年からいちばん良い物を買い付け、２０１０年ごろから審査員として参加しているので、柵もありどうせならと良い物を買い付けている。また、徳川慶喜（最後の徳川家の１５将軍）が大政奉還前に飲んだ珈琲を徳川慶喜家（徳川慶喜を祖とする旧華族家）の４代目当主と開発した「将軍珈琲」の新作など発表する。

世界最高峰「ゲイシャ」コーヒーが大集合！

今年の目玉はなんと言っても**Panama Geisha（パナマゲイシャ）**シリーズ。

パナマゲイシャ マリオ ★ パナマゲイシャ エリダ ★ パナマゲイシャ ジャンソン ★ パナマゲイシャ エスメラルダ緑 ★

など、普段は高額なゲイシャが大幅割引に！

世界三大ゲイシャの「ゲイシャハンター」も数量限定で登場。まさに「将軍ゲイシャまつり」の名にふさわしいラインナップです

「将軍珈琲」シリーズも熱い！

個性豊かな3つの将軍が勢揃い：

・ 将軍珈琲（江戸幕末のフランス風珈琲を再現）

・ プリンセス将軍珈琲（徳川慶喜家の５代め当主・山岸美喜氏監修）

・将軍ケニア（NEW！深煎りの力強い味わい：徳川家との関係薄い）



さらにプリンセス将軍珈琲のスペシャルトークショーが本店ギャラリーで3月13日・14日開催予定。徳川家ゆかりの逸話とともに、特別な一杯を楽しめます。新商品「サザコーヒーのほししいも」がついに登場！茨城産の自然な甘さが自慢の干し芋が、近日発売予定！

「ほししいもシェイク」（Hot/Ice 各\1,000）も期間限定で登場し、コーヒーとの相性は抜群。甘くてほっこりする新感覚ドリンクとして大注目です。



その他の限定メニュー＆企画

・将軍ソフト（濃厚ソフトクリームに将軍珈琲を合わせた夢のスイーツ）

・お楽しみ袋（カップオン50枚入＋特別価格\11,000）

・春のレアコーヒーガチャ（1回500円・伝説のコーヒーが当たるかも！？）

・ガラガラくじ（本店限定：3,000円お買い上げごとに豪華賞品チャンス）

さらに、JBC2025で史上初のダブル優勝を果たした本間バリスタ＆飯高バリスタの特集も！

日本一のバリスタが厳選した特別な一杯を、ぜひこの機会に。