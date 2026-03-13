【2026年最新】ベトナム進出は4年連続増の5,458件へ！『ベトナム赴任前チェックリスト（2026年版）』をWakka（ワッカ） Inc.が公開！

株式会社Wakka Inc.

ベトナム現地で企業の進出支援・日本人駐在員の受け入れ支援を行う株式会社Wakka Inc.は、2026年の相次ぐ制度変更を踏まえ、赴任・駐在準備の「抜け」や「判断ミス」を防ぐための『ベトナム赴任前チェックリスト（2026年版）』を作成しました 。

♦背景：2026年は「制度は前進、実務は要整理」の転換期

近年、ベトナムは日本企業の進出先として存在感を高めています 。2025年の対内直接投資（新規・拡張投資）の認可件数は5,458件に達し、4年連続で前年を上回る水準となりました 。

一方、2026年は以下のような赴任実務に直結する改正が同時進行しています 。

- 労働許可証（WP）申請手続きの簡素化（政令219号）- 45日ビザ免除制度の運用継続- 税制改正・最低賃金引き上げ

現場では「手続きは簡単になったはずなのに、判断はむしろ難しくなった」という声が増えています 。そこで、現地到着後の「しまった」を防ぐため、最新情報を整理した全６項目のチェックリストを策定しました 。

♦ベトナム赴任前チェックリスト

- パスポート・ビザの準備を確認している- 予防接種・歯科治療を日本にいる間に済ませている- 日本側での国外転出届・住民税・各種解約手続きを済ませている- 海外旅行保険への加入と補償範囲を確認している- 赴任初期に必要な持ち物と現地調達品を整理している- 渡航直前の通信・安全・緊急連絡先の準備を整えている

♦ベトナム赴任前チェックリストの解説

1. パスポート・ビザの準備

パスポートは入国予定日から6か月以上の残存期間が必要です。日本国籍者は45日以内の滞在であればビザ免除で入国できますが、45日を超える場合はベトナム側で事前許可（招聘状）を取得したうえで、在日ベトナム大使館または領事館で業務目的のビザを申請する必要があります。

2. 予防接種・歯科治療を日本にいる間に済ませている

「破傷風」「A型肝炎」「B型肝炎」「日本脳炎」「狂犬病」「デング熱」「MR（麻疹・風疹混合）ワクチン」の接種を推奨します。2回目・3回目の接種が必要なものもあるため、渡航2か月前から準備を始めてください。また、海外保険は歯科診療が適用外になる場合が多いため、歯の治療も日本にいる間に済ませておくのが賢明です。

3. 日本側での国外転出届・住民税・各種解約手続き

長期赴任の場合は国外転出届を提出し、住民登録を抹消します。住民税は1月1日時点で、出国済みかつ1年以上の海外勤務の場合は課税義務はありません。年の途中の赴任の場合は、その年度分が発生します。あわせて携帯プラン・NHK・新聞・ジム等のサブスクリプションの解約も忘れずに。

4. 海外旅行保険への加入と補償範囲の確認

ベトナムの公立病院は言語・衛生面でハードルが高いため、赴任者は外資系クリニックを利用するのが一般的です。キャッシュレス診療に対応した、海外旅行保険や駐在員専用保険への早めの加入を強く推奨します。

5. 赴任初期に必要な持ち物と現地調達品の整理

持参推奨は常備薬（現地の薬は成分が強いため）、PM2.5対応の高性能マスク（大気汚染対策）、変圧器（100V専用家電用）、調味料・スキンケア用品など現地で割高・入手困難なもの。現地調達: 家具、家電、日用品はハノイやホーチミンの「イオン」などでほぼ揃います。

6. 渡航直前の通信・安全・緊急連絡先の準備

現地SIMまたはWi-Fiの手配と海外ローミング設定を確認してください。GrabなどのタクシーアプリやGoogle Maps・Google翻訳のオフラインデータも事前に準備を。外務省の海外安全ホームページと在ベトナム日本大使館で渡航制限を確認し、家族・会社へはフライト便・滞在先・緊急連絡先を事前に共有しておきましょう。

♦Wakka Inc. 担当者からのコメント

制度は毎年変わりますが、2026年は特に『実務に直結する改正』が重なる年です 。企業担当者も赴任者本人も、一度立ち止まって最新情報を整理する。そのひと手間が、現地での安心感を大きく変えると確信しています 。本リストが円滑なベトナム赴任の一助となれば幸いです。

