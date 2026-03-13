【とくとく】アル・プラザ枚方1Fフードコート内に3月13日(金)グランドオープン！

SRSホールディングス株式会社とくとく アル・プラザ枚方店

株式会社家族亭（本社：大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長：坪山憲司）は、「家族亭」「得得」「とくとく」などのブランドを展開し、関西を中心にだしにこだわった和食を提供してきました。毎日店舗で丁寧に仕込むだしは、うどん・そばはもちろん、丼メニューの味の決め手です。その中でも「とくとく」は奈良・新潟・岩手のサービスエリアでフードコート店舗を運営しており、日々多くのお客様に料理を提供する中で培った「スピーディーに美味しい料理を提供するノウハウ」が強みのブランドです。

この度、「とくとく」は、2026年3月13日（金）午前10時より、1996年開業の地域密着型ショッピングセンターで大阪府枚方市の商業施設「アル・プラザ枚方１Fフードコート」に新店舗「とくとく アル・プラザ枚方店」をグランドオープンしますのでお知らせします。

「とくとく アル・プラザ枚方店」では、だしの旨みを活かしたうどん・そばをはじめ、人気の「かつ丼セット」「親子丼セット」、からあげ定食、ラーメンなどバラエティ豊かなメニューをご提供し、学生の方やご家族連れ、買い物帰りのお客様など、幅広い世代のお客様に気軽にご利用いただける店舗づくりを目指して取り組んでまいります。

【 店舗概要 】

■店名：とくとく アル・プラザ枚方店

■オープン日：2026年3月13日（金）午前10時オープン

■住所：〒573-0127 大阪府枚方市津田元町1丁目4番1号 アル・プラザ枚方 １Fフードコート内

■TEL：072-896-8160

■営業時間：10:00～20:30（ラストオーダー 20:00）

■フードコート（客席共有席）

■駐車場：約300台（無料）

■「とくとく アル・プラザ枚方店」のおすすめメニュー

とくとく アル・プラザ枚方店 詳細ページ :https://store.srsholdings.com/kazokutei/detail/1805/

バラエティ豊かなメニューをご提供する「とくとく アル・プラザ枚方店」で、特におすすめのメニューが「かつ丼セット」と「親子丼セット」。店舗で毎朝丁寧に仕込んだこだわりのだしがきいたうどんまたはそばと一緒に、味わいもボリュームも満足感のあるセットとしてお楽しみいただけます。

●かつ丼セット 税込1,080円

揚げたてのとんかつをふんわり玉子でとじました。ボリューム満点のカツ丼と、うどんまたはそばのセットでお楽しみください。

●親子丼セット 税込980円

やわらかな鶏肉をふんわり玉子でとじました。だしの香りと旨みがご飯にしっかりとしみ込んだ親子丼と、うどんまたはそばのセットでお楽しみください。

■春の季節限定メニューも販売

丼セット・カレーうどん・ラーメン定食メニュー

「とくとく アル・プラザ枚方店」では、グランドメニューに加えて季節ごとの限定メニューもご用意しており、グランドオープン時には春の季節にぴったりなメニューを限定販売いたします。春の訪れを感じられる旬の食材と、店舗で仕込むこだわりのだしを味わえる「とくとく」ならではの春メニューを、ぜひこの機会にお楽しみください。

●あさりうどん （単品）税込790円

あさりの旨みがたっぷりとけ出した「だし」が特徴の一杯です。毎日店舗で仕 込むこだわりのだしに、あさりのやさしい旨みが加わることで、春らしいさっぱりとした味わいに仕上げています。口いっぱいに広がるだしの香りとあさりの風味を楽しめる、季節感あふれるメニューです。

●桜海老のおろしぶっかけうどん （単品）税込790円

香ばしく揚げた桜海老の風味と、さっぱりとした大根おろしの組み合わせが魅力の一品。桜海老の香ばしさと、さわやかなレモンの酸味がアクセントとなり、春らしい軽やかな味わいを楽しめます。

●桜海老の玉子とじ丼セット 税込1,080円

香ばしい桜海老をふんわり玉子でとじ、だしの旨みとともにご飯にからめた丼メニュー。うどんまたはそばと一緒に、だしの美味しさを存分に味わえる春限定のセットメニューです。

■ グランドオープン記念セールを期間限定で開催！

春のおすすめメニュー

「とくとく アル・プラザ枚方店」のグランドオープン記念セールとして、「かつ丼セット」と「親子丼セット」を3月13日（金）から3月31日（火）までの期間限定で、特別価格で販売いたします。いずれもグランドメニュー価格より100円引きとなり、カツ丼セット（うどん または そば）は税込980円、親子丼セット（うどん または そば）は税込880円でご提供いたします。

お店自慢のうどんまたはそばと一緒にセットで楽しめる丼メニューを、グランドオープンならではの特別価格で味わえるこの機会にぜひご賞味ください。

【グランドオープン記念セール概要】

◯セール期間：2026年3月13日（金）～2026年3月31日（火）

◯対象店舗：とくとく アル・プラザ枚方店

○セール対象商品：

・かつ丼セット

（グランドメニュー価格）税込1,080円

（グランドオープン記念セール価格）税込980円

・親子丼セット

（グランドメニュー価格）税込980円

（グランドオープン記念セール価格）税込880円

※「かつ丼セット」「親子丼セット」とも、うどんまたはそばを選べます。

「とくとく」の公式LINEでさらにお得に！

とくとくLINE友だち登録で、「わらび餅（3個）」無料クーポンがもらえます。

その他にも、定期的にお得なクーポンや、最新情報を配信いたします。是非この機会に、LINEの友だち登録をお願いいたします。

とくとくについて

LINE友だち登録はこちらから♪ :https://lin.ee/sqV5eUB【とくとく アル・プラザ枚方店】LINEお友だち登録QRコード

「とくとく」は、そば和食チェーンを展開する株式会社家族亭が運営するブランドで、高速道路のサービスエリアのフードコートや商業施設を中心に展開しています。家族亭グループが長年培ってきた“だし”へのこだわりを活かし、毎日店舗で丁寧に仕込む旨み豊かなだしを使ったうどんやそば、丼メニューをご提供しています。

メニューはうどん・そばをはじめ、かつ丼や親子丼などの丼メニュー、ラーメン、定食など幅広く取り揃え、気軽にしっかり食べられる食事をご提供しています。フードコート業態で培ったノウハウを活かし、できたての料理をスピーディーに提供しております。

お買い物の合間やお仕事の合間など、忙しい日常の中でも気軽に立ち寄り、温かい和食を手早く楽しめるよう、おなかも心も満たされ、明日への元気につながる食事をお届けすることを目指しています。

SRSグループについて

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

