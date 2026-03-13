「共生社会」の世界観を体現するイベント　＜ゆる☆ツナやまなしフェスティバル 2026＞ 開催決定！

山梨県

山梨県（知事：長崎幸太郎）では、誰もが個性や能力を発揮することができる社会の実現に向けて、「多様性」を認め合うことができる「共生社会」実現に向けた取り組みを推進しています。

この度、「共生社会」の世界観を体現するイベントとして、「ゆる☆ツナやまなしフェスティバル 2025」を開催します。

このイベントでは、様々な実務者・スペシャルスピーカーの方々が、これまで関わってきたプロジェクト・プロダクトなどに触れながら、『誰もが自分らしく「能力」「個性」を発揮することができる』『チャレンジする人を応援することができる・支え合うことができる』といった、お互いを認め合いながら高め合える「共生社会」を探します。

スペシャルスピーカーには、小島よしお氏を招聘し、様々な属性を超えた交流を通じて、会場全体で楽しみながら「共生社会」を考えます。

多くの皆さまのご参加を心よりお待ちしております。ぜひお気軽にお申し込みください。

特設サイトURL：https://yamanashi-pref.note.jp/p/yurutunafes(https://yamanashi-pref.note.jp/p/yurutunafes)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78927/table/464_1_4c69d0c4cabd1e0e1f1f10dc08a65ca4.jpg?v=202603131051 ]

【 スペシャルスピーカー 】

小島よしお 氏

1980年 沖縄県生まれ。

早稲田大学在学中コントグループとしてデビュー。

2006年よりピン芸人として活動。

2007年「そんなの関係ねぇ！」で大ブレイク。

同年「流行語大賞」ノミネート。

年間150本以上の子ども向けライブをこなすほか、自身YouTubeチャンネルでは子どもに寄り添った配信を行う。子ども向け書籍、絵本多数。