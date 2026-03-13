キャリアを加速させる 「成功の方程式」LF Education認定試験＆コース バンドルキャンペーン

The Linux Foundation Japan

次のキャリアステップを計算しよう：トレーニングと認定試験が最大40%OFF(https://training.linuxfoundation.org/ja/march-2026-promo/)

チャンスを掴む方程式は、適切なタイミングとスキルの掛け合わせにあります。Linux Foundation Educationは、3月14日の「国際円周率の日 (International Pi Day)」を記念して、キャリアアップを支援する特別セールを実施します。進歩の鍵となる「成功の方程式」を求めて、以下のメニューとクーポンコードで、次の一歩を踏み出しましょう！

- キャンペーン詳細(https://training.linuxfoundation.org/ja/march-2026-promo/) (2026年3月19日 8:59AM 日本時間まで)- Linux / Kubernetes 認定試験＆コース 日本語版(https://training.linuxfoundation.org/ja/full-catalog/?_sft_solution_type=japanese-training-certification&trp-form-language=ja)ITプロフェッショナルプログラムおよびバンドル：40% OFF

クーポンコード：PI26BUN

- キャリアの転換を支援：4つのITプロフェッショナルプログラムは、わずか6ヶ月で新たなキャリアの方向性を切り拓けるよう設計されています 。- 合格への近道：認定試験とコースのバンドルにより、学習を体系化し成功率を高めます 。- スキルの証明：業界認定かつベンダーニュートラルな複数認定バンドルで、主要技術領域のスキルを証明できます 。- Kubestronaut認定：KubestronautおよびGolden Kubestronautバンドルで、クラウドネイティブコミュニティにおいて最も信頼されるステータスを取得できます。個別認定試験およびコース：35% OFF

クーポンコード：PI26CC

- すべてのeラーニングコース- インストラクター主導コース- 認定試験無料オンラインコースも充実

Linux Foundation Educationの無料トレーニング(https://training.linuxfoundation.org/ja/resources/?_sft_content_type=free-course)は、Linuxの専門知識の習得、Kubernetesやクラウドネイティブ環境への拡張、AIシステムを大規模に支えるスキルの強化など、認定試験と実務に直結する知識に焦点を当て、それぞれのキャリアを強力に後押しします。Linux入門、Kubernetes入門、セキュアソフトウェア開発、Linuxカーネル開発 初心者向けガイドを含む、日本語版のコース(https://training.linuxfoundation.org/ja/full-catalog/?_sfm_price=0&_sft_solution_type=japanese-training-certification&trp-form-language=ja)も人気が高いです。

制限事項 : 本プロモーションは、2026年3月13日から2026年3月18日 23:59（UTC）までの期間に、対象のクーポンを使用して上記製品を購入されたすべての方に適用されます。その他のコースや認定試験の組み合わせには適用されません。プロモーション価格は、新規および個人での購入のみに限定されます。他の割引との併用はできません。なお、THRIVE-ONE サブスクリプション、Yocto Project(R) Super Practical Online Course (LFD461-JP), Linux システム管理 (LFWS307-JP) およびすべてのFinOps関連コース・認定試験は対象外です。