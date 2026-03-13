【すべての看護師が自分らしく輝ける未来へ】価値観をAIで分析し、最適な職場を提案する宮城県特化のキャリア支援サービス「アルゴナース」3/16 提供開始

株式会社アルゴナース

東北大学発のスタートアップとして、AIを活用した看護師向けキャリア支援事業を展開する株式会社アルゴナース（所在地：宮城県仙台市、代表：平山英幸）は、2026年3月16日（月）より、看護師一人ひとりの価値観をAIで分析し、看護師経験者によるカウンセリングと組み合わせることで最適な職場を提案する、宮城県地域特化型キャリア支援サービスを本格稼働します。

「今の職場で自分らしい看護ができていない」「挑戦したい診療科があるが、情報収集の余裕がない」と悩む看護師に対して、感覚だけでは分かりづらい価値観を丁寧に可視化し、独自の医療機関データベースを組み合わせることでミスマッチの少ないキャリア選択を支援します。

【URL】https://agent.algo-nurse.com/

看護師不足と「ミスマッチ」の課題

少子高齢化の進行に伴い看護ニーズが高まる一方で、看護師の離職理由としては、給与や勤務時間だけでなく、「職場の雰囲気が合わない」「自分の大切にしたい看護観と現場の方針が合わない」といった、価値観や職場文化のミスマッチが多く挙げられています。

しかし、忙しい日々の中で複数の職場情報を収集し、比較検討することは容易ではありません。求人票から読み取れる情報には限りがあり、「働き始めてから違和感に気づく」「キャリアチェンジに踏み切れない」といった声も少なくありません。

こうした状況を踏まえ、アルゴナースは、「看護師の価値観」と「医療機関の特徴」を可視化し、ミスマッチを減らすことを目的に、キャリア支援サービス「アルゴナース」を開発しました。

創業者 平山英幸 コメント

私自身も看護師として病院で働く中でたくさんの先輩や同僚が仕事を辞めていく状況を目の当たりにしました。みんなそれぞれ志を持って看護師になったはずなのに、病院や部署が合わないことで看護師自体を辞めてしまうのはとても残念なことです。看護師が自分らしい働き方を実現できる社会をつくりたい。その想いから本サービスを開発しました。AIと研究知見を掛け合わせることで、東北の医療現場に新しい選択肢を広げていきます。

職場環境や文化、人間関係など“見えづらい情報”も踏まえたマッチングを可能に

「アルゴナース」は、看護師の経歴・働き方の価値観をAIで分析し、看護師経験者による専門カウンセリングと組み合わせることで、職場環境や文化、人間関係といった“見えづらい情報”も踏まえたマッチングを可能にするサービスです。

本サービスでは、まず12の設問による価値観診断を通じて、看護師個人の『キャリア』や『自己成長』への重み付けなど、従来の経歴書だけでは見えにくい価値観を4つのタイプに分類して可視化します。この価値観診断や経歴や希望に関するデータを、AIによる客観的な分析と、独自の医療機関データベースに照らし合わせることで、表面的な求人条件だけでは判断できない職場との相性を抽出します。

さらに、これらAIの分析結果に基づき、キャリア支援研修を受けた看護師カウンセラーが、現場経験に即した深掘りを行うことで、本人も気づかなかった理想の働き方を具体化します。機械的なマッチングに留まらず、AIのデータと専門家による対話を掛け合わせることで、入職後のミスマッチを根本から軽減し、看護師自身が自分らしく働ける環境を見つけるサポートを行います。

■サービス概要(看護師向け)

宮城県に特化した、AIによる価値観分析と看護師経験者によるカウンセリングを組み合わせたキャリア支援サービスです。

支援プロセス：

- AI価値観診断：独自の設問により、経歴だけでは見えない仕事への価値観を可視化します 。- 専門カウンセリング：看護師経験を持つキャリアコンサルタント（国家資格）が、AI診断結果に基づき、現在の悩みや将来のキャリア形成に向けた個別相談を実施します 。- マッチング・選考支援：独自データベースを活用した求人紹介、面接調整、条件交渉を行います 。- 内定後フォロー：入職までの準備や、働き始めてからの悩みについても継続的にサポートします。- 対象者：宮城県内のキャリアに悩んでいる看護師（県外からのU・Iターン、転職検討段階の方、ブランクのある方も対象）

利用料：無料

■サービス概要(病院向け)

AIによる価値観分析データを活用し、貴院の組織文化や現場の雰囲気に適合する看護師を提案する、定着率向上に主眼を置いた紹介サービスです。

サービスの特徴：

- ミスマッチの事前回避：従来の経歴書では判断できない「仕事への価値観」や特性をAIで可視化。貴院の理念や現場の風土と照らし合わせることで、早期離職の主な原因である「価値観の相違」を最小限に抑えます。- 組織文化への適合分析：単なるスキルマッチングではなく、職場の人間関係やチーム特性に合う人材像を特定し、組織の活性化に貢献する人材をご紹介します。- 看護師視点による精度の高い橋渡し：現場経験を持つコンサルタントが、貴院の特徴（業務の忙しさ、教育体制、雰囲気など）を深く理解した上で、候補者の志向性と合致するかを専門的見地から見極めます。

対象施設： 病院、クリニック、介護施設、訪問看護ステーション、保育園など、看護職を必要とする全ての施設。

費用形態： 完全成功報酬型（入職時に推定年収の20％ （※初期費用・求人掲載料は無料））

※現在はβ版の提供となり、看護師に関するデータはキャリアコンサルタントによる分析結果を提供

株式会社アルゴナースについて

株式会社アルゴナースは、東北大学医学系研究科の研究成果の社会実装を目的とした東北大学発スタートアップです。求職者の価値観と医療機関の相性をデータベース化し、AIを活用したマッチングで看護師一人一人が輝ける働き方を実現します。

【会社概要】

社名：株式会社アルゴナース

本社所在地：宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉４６８－１

東北大学マテリアル・イノベーション・センター 青葉山ガレージ

代表取締役：平山 英幸

事業内容： 看護師向けキャリア支援事業、医療機関向け採用支援

設立： 2025年4月

HP：https://algo-nurse.com/