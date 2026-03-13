ミュージアム展示ガイドアプリ「ポケット学芸員」が三木美術館に導入されました

早稲田システム開発株式会社

スマートフォンを利用して展示解説などを楽しめるミュージアム向け無料ガイドアプリ「ポケット学芸員」（開発元：早稲田システム開発株式会社（東京都新宿区））のサービスが、三木美術館（兵庫県姫路市）にて令和８年３月５日より運用を開始したことを本日お知らせいたします。

導入の背景

三木美術館では、美樹工業株式会社の創業者である故三木茂克氏が愛したコレクションを礎に、陶芸や日本画、洋画作品など約800点を所蔵しています。これまで作品や作家に関する質問にはスタッフが個別に応対していましたが、人員体制に限りがあることから、すべてに対応するのは困難な状況にありました。世界文化遺産である姫路城の目の前という立地もあり、増加する国内外からの来館者に作品の魅力を伝えたいと考え、来館者自身のスマートフォンを通じて作品解説を配信できる「ポケット学芸員」が導入されました。

ポケット学芸員選定理由

同館では、令和７年より収蔵品管理システム「I.B.MUSEUM SaaS」を導入し、収蔵品管理・公開体制の整備を進めてきました。システムの付帯アプリであるポケット学芸員は、専用機器を必要とせず、来館者が自由に展示ガイドを楽しむことができる点が評価されて、採用に至りました。

配信コンテンツの特徴

音声解説のナレーションは、地元の兵庫県立姫路東高等学校の放送部員が担当しています。同校放送部は、令和７年の夏に行われた「第72回NHK杯全国高校放送コンテスト」全国大会に出場するなど豊富な実績を持つ部です。美術館の音声ガイドはプロのナレーターを起用することも多いものですが、地域の現役高校生が務めることでより親しみやすく、地元愛に溢れたコンテンツへと仕上がりました。

三木美術館について

世界文化遺産・国宝姫路城の南に位置する三木美術館は、平成20年６月に開館しました。館のコレクションの根幹を成すのは美樹工業株式会社の創業者で、平成25年に惜しまれつつこの世を去った故三木茂克氏の50余年にわたる蒐集品で、これらを広く公開することで播磨の地域文化の向上に資したいと願った氏の遺志が引き継がれています。展示は日本の近代美術を対象に、陶芸や日本画、洋画作品を中心に構成されており、姫路城見学とともに楽しめるアートスポットとして人気を集めています。

ポケット学芸員の概要

「ポケット学芸員」は、スマートフォンを利用して展示解説を閲覧・視聴できるガイドアプリです。ひとつのアプリを複数のミュージアムで共用的に使える点が特徴で、スマートフォンにインストールしておけば、全国のサービス実施館で展示ガイドを利用することができます。

ガイド内容は、それぞれの博物館・美術館が独自に工夫して制作する仕組みを採用。館によってテキスト画面だけでなく写真や動画、音声など多様なスタイルで情報が配信されています。

＜2026年3月１日時点でサービス提供中および提供予定のミュージアム＞

ポケット学芸員は、 GooglePlay／App Storeにて、無料でダウンロードいただけます。「ポケット学芸員」と検索してください。 本リリースをスマートフォンでご覧いただいている方は、以下URLからもダウンロードいただけます。

