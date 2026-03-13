楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025「ダイエット・健康ジャンル賞」を受賞楽天市場「いいねONLINE 健康＆美容研究所」

株式会社Extage

株式会社Extage（大阪市中央区、代表取締役：野口拳大）が運営する楽天市場店舗 「いいねONLINE 健康＆美容研究所」 は、楽天市場の年間表彰制度 「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」 において、ダイエット・健康ジャンル賞 を受賞したことをお知らせいたします。

「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」は、楽天市場に出店する5万以上のショップの中から、売上、成長率、注文件数、ユーザー評価などを総合的に評価して選出される楽天市場最大級の表彰制度です。

本受賞は、日頃より当店をご利用いただいているお客様のご支持とご愛顧の賜物であり、心より感謝申し上げます。

■受賞について

今回受賞した ダイエット・健康ジャンル賞 は、楽天市場内の同ジャンルにおいて年間を通じて高い実績を残したショップに贈られる賞です。

いいねONLINE 健康＆美容研究所では、健康・美容関連の商品を中心に、

- お客様のニーズに寄り添った商品開発- 迅速で丁寧なカスタマー対応- 分かりやすい商品情報の提供

などを大切に店舗運営を行ってまいりました。

今回の受賞は、こうした取り組みが評価された結果と受け止めております。

■ いいねONLINE 楽天市場公式ストア 2025年売上TOP5商品

あわせて、2025年に楽天市場内のいいねONLINE公式ストアにおいて特に支持を集めた売上TOP5商品は以下の通りです。

【第1位】EXCITECHスーツケース(https://item.rakuten.co.jp/excitech/exci-suitcase-001/)

EXCITECH（エキサイテック）SUIT CASEは、販売1年で累計販売個数6.5万個突破し、楽天市場ランキング1位※を獲得。軽量で静音な滑らかなくるくるキャスターがくせになるスーツケースです。現役CA監修モデルで、ストッパー・拡張機能つきで細部まで使いやすさに配慮されております。

※楽天市場スーツケース・キャリーバッグ部門デイリーランキング1位獲得（2026/3/5時点）

価格: （S）\8,990（M）\9,990（L）\10,990

カラー:ブラック/カーキ/シルバー/アイボリー/シャンパンロゼ/ブルーべべ

サイズ: S/M/L

【第2位】RELXトータルボディケアMINI(https://item.rakuten.co.jp/excitech/massagegun-001/)

RELX（リラクス）TOTAL BODY CARE MINI は、約320gの軽量設計で、手が小さい女性でも握りやすく滑りにくい形状にこだわったコンパクトなボディケアアイテムです。4種類のアタッチメント付きで、20段階の振動レベルを搭載し運動後や仕事終わりの足・肩・首など気になる部位のケアをサポート。コンディションに合わせて調整可能です。

価格: \6,480

カラー: ホワイト/ブラック/シャンパンゴールド

【第3位】CLEARLABO電動歯ブラシ(https://item.rakuten.co.jp/excitech/clear-elec-brush-001/)

CLEARLABO（クリアラボ）ELECTRIC TOOTHBRUSH は、約136gの軽量設計で握りやすく扱いやすい電動歯ブラシです。最小直径約0.01mmの超極細毛を約1万本植毛した独自ブラシを採用し、歯間や歯周ポケットにも届きやすい設計。毎分最大38,040回の振動で、プラーク（歯垢）やステイン（着色汚れ）を落としやすく、手磨きでは届きにくい部分のブラッシングをサポートします。

価格: 4,980

カラー: ホワイト/シャンパンゴールド/ブラック

【第4位】RELXヘッドスパ(https://item.rakuten.co.jp/excitech/headspa-001/)

RELX（リラクス）ヘッドスパは、サロンのようなケアを自宅で手軽に楽しめるヘッドスパ機器です。髪に絡みにくい設計で、頭皮をつまみ上げるような動きで心地よくケア。頭皮だけでなく、首や肩など気になる部位にも使用できます。2種類のシリコンブラシアタッチメント付きで、本体は防水仕様のためシャンプー時にも使用可能。お風呂はもちろん、テレビや動画を見ながらのリラックスタイムにも活用いただけます。

価格: 7,980

カラー: ローズゴールド・スペースブラック

【第5位】PURELABルテイン60(https://item.rakuten.co.jp/excitech/lutein60-001/)

PURELAB ルテイン60 は、1日2粒あたりルテイン60mgとゼアキサンチン3mgを配合したサプリメントです。マリーゴールド由来のフリー体ルテインを採用し、3種のベリー由来原料を含む設計に加え、アスタキサンチンやクリルオイルなどのサポート成分をバランスよく配合しました。ビタミンB2・B6・B12の栄養機能食品で、国内GMP認定工場で製造しています。

価格: 1,780

内容量: 28.2g（470mg×60粒）約30日分

■今後の展望

いいねONLINE 健康＆美容研究所(https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%ADONLINE%E5%85%AC%E5%BC%8F/) では、

お客様の毎日の暮らしに寄り添う健康・美容関連商品を中心に、より満足度の高い商品とサービスの提供を目指してまいります。

これからも楽天市場を通じて、安心してお買い物いただけるショップ運営に努めてまいります。

■いいねONLINEについて

いいねONLINE は、株式会社Extageが運営するECショップです。

日々の暮らしの中で感じる不便や小さな悩みに向き合い、「思わず“いいね”と言いたくなる商品とサービス」を届けることを目指して運営しています。

健康・美容関連商品を中心に、日常生活をより快適にするアイテムを取り揃え、楽天市場やAmazonなどの大手ECモールにて多くのお客様にご利用いただいています。商品企画から販売、カスタマーサポートまで一貫して行い、お客様に安心してお買い物いただける店舗運営を大切にしています。

いいねONLINEはこれからも、

「買ってよかった」「使ってよかった」と感じていただける商品と体験を通じて、暮らしを少し前向きにするお手伝いをしてまいります。

【お問い合わせ先】

株式会社Extage（担当：川野）

メール：info@extage.jp

電話：06-6563-9315

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3丁目6-10 エミネント心斎橋ビル5F