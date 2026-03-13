【無料ウェビナー】BtoB企業のLLMO ━ 17%が生成AI経由で認知！AIに選ばれるための『情報設計』『フレームワーク』『事例解説』 を3/26(木)に開催

株式会社LANY

デジタルマーケティング支援を提供する株式会社LANY（東京都渋谷区、代表取締役社長：竹内渓太）は、【無料ウェビナー】BtoB企業のLLMO ━ 17%が生成AI経由で認知！AIに選ばれるための『情報設計』『フレームワーク』『事例解説』 を3/26(木)に開催いたします。

ChatGPTやGeminiは、なぜ自社ではなく競合ブランドばかり推奨しているのか？その裏側には明確なメカニズムが存在します。

2025年10月、LANYへのお問い合わせの17%が既に生成AI経由となりました。

もはやLLMO（生成AI検索最適化）は「未来の準備」ではなく、今この瞬間のリード獲得を左右する取り組んでおくべきマーケティングの1つです。

今回のウェビナーでは、 AIが情報を収集し、信頼性を評価、回答を生成するまでのプロセスを徹底解剖。

BtoB企業のサイト構造やコンテンツをどう作り変えるべきか、自社を「選ばれるブランド」へと変えるための『LANYの4ステップ・フレームワーク』を解説します。

最新の事例を交え、AI検索市場での優位性を築くための3つの具体的なアプローチもご紹介します。

開催日時

2026年3月26日（木）12:30～13:00

ウェビナー内容

- BtoBマーケティングにおけるLLMOの重要性- AIはどうやって「推奨」を決めているのか- BtoB領域におけるLLMOの対策方法- BtoBのLLMOの実績・他領域事例- Q&A

お申し込み方法

下記のURL下部のお申し込みフォームより、必要事項を記入の上お申し込みください。

https://www.lany.co.jp/event/2026-03-26

参加費

無料

定員

500名

申込締切

2026年3月26日（木）12時29分

参加手順

1. 上記フォームにて必要な項目を入力してお申し込みください

2. 定員を超えた場合は、抽選とさせていただきます。開催1営業日前の12時までに参加可否をご連絡いたします

3. 参加いただく方には合わせて参加方法、及び参加URLをメールにてお送りいたします

4. 当日はメールに記載された参加URLにアクセスして参加してください

注意事項

ウェビナーの録画はご遠慮ください。

同業他社の方は参加をご遠慮いただいております。

■株式会社LANYの概要

株式会社LANYは、デジタルマーケティング支援と採用支援サービスの2軸で企業の成長に伴走する「グロースパートナー」です。戦略立案から実行まで、クライアントのチームに入り込み、持続的な事業成長を見据えたマーケティングを一貫して支援します。

■会社概要

株式会社LANY（レイニー）

公式サイト：https://www.lany.co.jp/

事業内容：デジタルマーケティング支援、採用支援

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F WeWork

