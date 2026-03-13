【渋谷区広尾】ギャラリーで楽しむ“アートのお花見”。グループ展『うつろい』を開催

株式会社Harmonyst

東京・渋谷区広尾に位置するアートギャラリー THE HARMONYST は、2026年3月20日より春のグループ展「うつろい」を開催いたします。

本展は、日本の春の風物詩である「花見」をコンセプトに、桜を主題とした作品を展示する展覧会です。ロンドン在住のアーティスト Leah Wood（リア・ウッド） を含む3名のアーティストが参加し、それぞれの視点から春の移ろいを表現します。

Leah wood

展示会について

「うつろい」は、日本の春の風物詩である花見文化をテーマにしたグループ展です。

桜を主題とした作品を中心に、絵画など多様な表現を通して、自然の美しさや季節の移ろいを表現します。

会場となるTHE HARMONYSTでは、ギャラリー空間を通して都市の中で春を感じられる展示空間を創出します。

訪れる人々がアートを鑑賞しながら春の訪れを感じられる、まるで“ギャラリーでお花見”を楽しむような体験を提供します。

また本展では、抹茶のワークショップや和楽器の演奏会などのイベントも予定しており、日本文化を五感で楽しめる企画を展開します。畳を楽しむ空間もあり、来場者が日本の伝統文化を身体で感じながら作品を鑑賞できる特別な展示となります。

参加アーティスト

Leah Wood

ロンドン在住のアーティスト。ローリング・ストーンズのギタリスト Ronnie Wood の娘としても知られ、環境活動家としての活動でも注目を集めている。自然や動物への関心をテーマに作品制作を行い、アートと環境問題を結びつけた活動を展開している。

Rumi Kuraji

東日本大震災を機に独学で絵を描き始め、自然・動物・旅先の街の空気などから得たインスピレーションを色彩豊かに表現している。

モチーフは、江戸時代から大衆文化として愛されてきた HANAMI / YOKAI / ONI / GEISHA などの日本的キャラクター。漢字や和柄といった日本独自の美を織り交ぜながら、軽やかな風刺や遊び心を加えた作品を制作している。

2023年からは、年代物やアンティークの帯をキャンバスとして再生させる作品シリーズも開始し、伝統文化の再解釈として国内外から注目を集めている。

井上 統舟

1944年長崎県生まれ。三菱重工業株式会社に入社後、教育担当や海外出張などを経験し、60歳で退職。

退職後、長崎南画の制作に取り組み、長崎美術協会 南画部門において日本画名誉会員として表彰を受けている。中国文人画の流れを汲む南画の精神を受け継ぎ、自然を題材とした作品を制作している。

開催概要

展覧会名

「うつろい」

会期

2026年3月20日 ～4月19日

12:00-18:30(定休日：月曜)

会場

THE HARMONYST

公式サイト

https://theharmonyst.studio.site

所在地

東京都渋谷区広尾5-19-9

お問い合わせ

info@harmonyst.jp

03-6277-4002(#)