メジャー1stシングル 『Dangerous Key』 リリース記念！限定ボイスもオンエアする岩橋玄樹特集リスニングパーティーをAWAラウンジで開催！

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、2026年3月16日(月) 20:00～21:00の1時間に渡り、無料で誰でも参加できるオンライン空間「ラウンジ」で、岩橋玄樹特集のリスニングパーティーを開催いたします。

今回のイベントは、メジャー1stシングル 『Dangerous Key』のリリースを記念して開催されるもので、最新曲はもちろん、今までの岩橋玄樹の楽曲やルーツになった楽曲などをオンエア。さらにAWAでしか聴くことのできないご本人からのボイストラックもオンエアいたします。また、AWAラウンジにリアルタイムで参加し、3月23日(月)までにAWAのSTANDARDプランに登録（初めての方は1か月無料）している方全員にご本人の直筆メッセージ入りAWAラウンジ参加記念カード画像をプレゼントいたします。

AWAラウンジは、どなたでも無料で参加することができ、AWAアプリを事前にダウンロードしていれば、チャットでのユーザーとの交流など、よりお楽しみいただけます。ぜひ、AWAラウンジで岩橋玄樹特集のリスニングパーティーをお楽しみください。

■【限定ボイスあり】岩橋玄樹特集 リスニングパーティー on AWAラウンジ 概要

開催日時：2026年3月16日(月) 20:00～21:00

※開催が急遽キャンセルになる可能性もございます。

▼参加URL

https://mf.awa.fm/open_genkiiwahashi_0316_pr

■AWAラウンジ参加記念カード画像プレゼントキャンペーン 概要

応募条件：3月16日(月)開催のリスニングパーティーに参加し、3月23日(月)までにAWAのSTANDARDプランに登録（初めての方は1か月無料、既に登録している方も対象）

▼キャンペーン応募フォームURL

https://mf.awa.fm/4rpRL02

▼AWA STANDARDプラン登録方法

https://guide.awa.fm/hc/ja/articles/115009248047-Standardプランに登録する(https://guide.awa.fm/hc/ja/articles/115009248047-Standard%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%81%AB%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B)

■岩橋玄樹

2021 年 4 月 1 日よりソロアーティストとして日本と L.A を拠点に活動。

同年 12 月にシングル「My Lonely Xʼ mas」をリリースし、2021 年度の年間インディーズ

シングルランキング 1 位を獲得。

自身のファンクラブツアーやアルバムリリースツアー、国内外の大型フェスへの参加などの

音楽活動を続けながら、ジュエリーブランド「TwO hundRED(トゥーハンドレッド)」を

デザイン&プロデュース。

幼少期から大の巨人ファンであることから、2017 年より月刊ジャイアンツにてコラム連載

を開始し、2021 年にはエグゼクティブ・エディターに就任し、連載を続けている。

さらに、2025 年 7 月 13 日より放送『恋愛ルビの正しいふりかた』では 7 年ぶりのドラマ主演。

同年 9 月 19 日全国公開の映画『男神』に出演するなど、俳優としても活動の幅を広げるなど、

音楽に限らず多岐に渡った精力的な活動を続けている。

2026年2月11日に「Dangerous Key」をメジャーリリースし、2/23付オリコン週間ランキング3位にランクイン。

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億8,000万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,700万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。

名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/(https://awa.fm/)

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：Standardプラン（月額 税込980円 ※App Store、Google Play、コンビニ決済は税込1,080円）/ Freeプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日

■URL

AWA：https://awa.fm/(https://awa.fm/)

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855(https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool(https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool)

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/(https://awa.fm/download/)

AWAラウンジブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/(https://app.awa.fm/lounge/)

AWA最新情報：https://news.awa.fm/(https://news.awa.fm/)

AWA公式X：https://x.com/awa_official(https://x.com/awa_official)

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k(https://lin.ee/21w3f0k)

■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日

■お問い合わせ先

AWA広報担当press@awa.fm