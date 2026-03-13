chi to se trueより「デイエマルジョン アンズ」が新登場！忙しい朝のお仕上げをまとめた、パーフェクトワンな朝用スキンケア乳液。

株式会社ザ・デイ・スパ

株式会社ザ・デイ・スパ（大阪市中央区、代表取締役 河崎多恵）は、日本全国で12店舗のラグジュアリースパの運営やスパコンサルティング、化粧品の企画製造販売など、 ホスピタリティ・ウェルネス業界における、スパに特化した事業を展開しています。 このたび、日本生まれのスパのためのスキンケアブランド「chi to se true」より、朝用スキンケア乳液「デイエマルジョン アンズ」を2026年3月24日（火）に新発売いたします。

大人肌を満たし、美しく魅せる「デイエマルジョン アンズ」は、日中のスキンケアと軽やかなベースメイクをこれ1本で叶えます。chi to se trueの特徴である、コメヌカ発酵エキスや日本の海洋深層水を配合し、うるおいやバリア機能をサポートしながら、柔らかく整った肌に。２色展開で、ご自身の肌色や仕上がりに合わせてカスタマイズ可能です。

「デイエマルジョン アンズ」は忙しい朝も、軽やかに整った肌で大人の余裕とときめきを演出します。

当社オンラインショップ「The Day Spa HOME」（https://thedayspa.shop-pro.jp/） ほか、 当社運営取り扱い店舗にて販売いたします。

本件の背景

2022年9月に誕生したスキンケアブランド、chi to se true。ブランド誕生から約2年半の時を経て、待望のデイエマルジョン（朝用スキンケア乳液）が誕生しました。

弊社スパをご利用いただいているお客様から、「スパ後、そのままお出かけできる、色付きでスキンケアが叶うものがあれば」といったご要望が寄せられており、そうした現場の声をもとに、スパトリートメントでも、日常でも心地よく使っていただけるデイエマルジョンを目指し、開発を進めました。

日中の肌は、紫外線や風など、さまざまな外的ダメージにさらされるため、保護力が欠かせません。そして、1日を豊かな気分で過ごすためには、肌をうるおすだけでなく、美しい仕上がりが長時間続くことも求められます。

さらに、毎日使うものだからこそ、肌の負担にならない「やさしさ」にも徹底的にこだわりました。「強い日焼け止めで肌の調子が乱れたことがある」といったセラピストの声もあり、あえて強いUVケアにはこだわらず、おだやかなUVケア（SPF20／PA++）を採用しました。

朝のスキンケアを終えるだけで、日中の肌を心地よく保護し、美しく魅せる。安心と美しさを手に入れられるデイエマルジョンが完成しました。

製品の特徴

１．肌を守りうるおいで満たす、日本ならではのスキンケア成分

デイエマルジョン アンズは、処方の90％以上を美容成分で構成しています。

ベースとなる水の一部には、肌馴染みのよい海洋深層水を使用し、肌にすっと溶け込む軽やかなテクスチャーに仕上げました。

さらに、コメヌカ発酵エキスが肌のうるおいやコンディションをサポートし、乾燥などの外的要因から守ります。

その他、ボタンやアルニカ、オウゴン根エキスなどの豊富な植物由来成分が、ハリのある健やかな肌へ導きます。

軽やかなつけ心地でありながら、肌をうるおいと栄養で満たすデイエマルジョン。1日中しっとり感が続くので、 長時間の外出でも、乾燥しがちな大人肌にも、安心感を与えます。

２．肌へのやさしさを第一にした、5つのフリー

毎日使うものだからこそ、「肌にやさしいこと」を大切に、製品づくりを行いました。

肌への負担となりやすい、パラベン・アルコール・タール色素・合成香料不使用です。また、紫外線吸収剤ではなく紫外線散乱剤を採用することで、刺激を感じやすい敏感肌にもやさしく寄り添います。

ファンデーションの重さが苦手な方や、日焼け止めで肌が敏感になってしまう方にも。日中も、なるべく素肌に近い心地よさでお過ごしいただけます。

デイエマルジョン アンズ単体で使用した日は、洗顔料のみでオフできるやさしさ。落とす瞬間まで肌をいたわる、やさしい設計です。

３．毎日に寄り添う、おだやかなUVケア

デイエマルジョン アンズは、日中の紫外線からやさしく肌を守るため、紫外線散乱剤を採用しました。日焼け止めは数値が高いほど効果的とされる一方で、その分、肌への負担となることもあります。そこで本製品では、出勤や買い物など、日常生活における紫外線対策として十分なSPF20／PA++を採用。

アウトドアや長時間外で過ごす日など、より強い紫外線を浴びるシーンでは、上からSPF・PA値の高い日焼け止めやファンデーションを重ねてご使用いただくことも可能です。

４．肌を美しく魅せる、色付きデイエマルジョン

デイエマルジョン アンズは、スキンケア発想でありながら、これひとつで肌色を美しく魅せる色補整付き。忙しい朝もこれ一本で肌のベースが整います。

しっかりメイクをしたい日は、上からファンデーションを重ねることでカバー力の調整も可能。



ひとりひとりの肌色や目的に合わせてカスタマイズできるよう、2色のカラー展開をご用意しました。

麹色（A01：ピンクオークル系）

・肌色を明るく仕上げたい方

・血色感を足したい方

胡桃色（B01：オークル系）

・黄味がかった肌色の方

・赤み、色斑を整えたい方

5．毎日を彩る、アロマの香り

日々のスキンケアを楽しむうえで私たちが大切にしているのは、使い心地のよさ。

肌への美容的アプローチはもちろん、心地のよい使用感はスキンケアの時間をより贅沢なひとときに彩ります。

デイエマルジョン アンズは、オレンジ、シダーウッド、イランイラン、ライムの、華やかさと癒しを併せ持つ香り。使うたびに思わず深呼吸をしたくなるような、心まで満たされるリラックスタイムをお届けします。

同ブランドのローション ウスアオやセラム コウバイとも香りを共通させており、ライン使いすることで、より一体感のあるスキンケアをお楽しみいただけます。

製品概要



＜商品名＞

【chi to se true】デイエマルジョン アンズ



＜カラー展開＞

全２色（麹色（ピンクオークル）／胡桃色（オークル））

＜販売価格（税込）＞

\11,000

＜内容量＞

30mL

＜使用方法＞

・使用前に容器をよく振ってからお使いください。

・化粧水、美容液や美容オイルで肌を整えたあと適量を手に取り、顔の中心から外側に向かって塗り広げてください。 ブラシやパフ等でも塗布していただけます。

・化粧下地としてもお使いいただけますので、ファンデーションやパウダーなどをご使用の場合は、デイエマルジョンアンズを塗布後にご使用ください。



※デイエマルジョンアンズのみご使用の場合は洗顔料だけでもオフできますが、ファンデーションなどでメイクアップをされた場合は、クレンジングを使用して落としてください。

＜発売日＞

2026年3月24日（火）

＜発売場所＞

・The Day Spa オンラインショップ 「The Day Spa HOME」

https://thedayspa.shop-pro.jp/

(https://thedayspa.shop-pro.jp/) - デイエマルジョン アンズ（麹色）

https://thedayspa.shop-pro.jp/?pid=189078807

(https://thedayspa.shop-pro.jp/?pid=189078807) - デイエマルジョン アンズ（胡桃色）

https://thedayspa.shop-pro.jp/?pid=189078812



・当社運営取り扱い店舗

https://www.thedayspa.jp/location/



＜プレスリリース＞

chi to se trueについて

https://prtimes.jp/a/?f=d76488-65-e459dd52c935a4fd7bb157079ddccca8.pdf

chi to se(千歳)は、日本において「鶴は千年、亀は万年」の言い伝えに因んだ縁起の良い言葉とされ、鶴が象徴する長い年月を意味します。千年以上前の和様文化が花開いた時代から、長い年月をかけて今日に息づく本当(true)の日本の美しさにフォーカスします。chi to se trueの花のシンボルには、人々が本来持つ内面の美しさが花開くように、という願いが込められています。



・chi to se true 公式WEBサイト

https://chitosejapan.jp/



・chi to se true 公式インスタグラム

https://www.instagram.com/chitose_true/

(https://www.instagram.com/chitose_true/)