THE ORAL CIGARETTES、東北6箇所をまわる対バンツアー『WANDER ABOUT 放浪 TOUR 2026 東北 編』開催決定！

THE ORAL CIGARETTESがライブハウスを回る対バンツアー『WANDER ABOUT 放浪 TOUR 2026 東北 編』を5月に開催する。



『放浪TOUR』はオーラルが地方のライブハウスを回る対バン形式のツアーシリーズ。2023年の北海道 編からスタートし、今回の”東北 編”は第5弾となる。5月8日の岩手・盛岡 CLUB CHANGE WAVEを皮切りに、5月16日の宮城・SENDAI GIGSまで、東北6箇所のライブハウスで行われる。





今回のツアーにはEnfants、SPARK!!SOUND!!SHOW!!の2組が出演。岩手・青森・秋田公演にはEnfants、山形・福島・宮城公演にはSPARK!!SOUND!!SHOW!!がそれぞれ登場する。THE ORAL CIGARETTESのオフィシャルファンクラブでは3/17までチケットのFC先行予約を受け付けている。

■■THE ORAL CIGARETTES「WANDER ABOUT 放浪 TOUR 2026 東北 編」

2026年5月8日（金）岩手 盛岡 CLUB CHANGE WAVE

2026年5月9日（土）青森 Quarter

2026年5月11日（月）秋田 CLUB SWINDLE

出演者：THE ORAL CIGARETTES / Enfants



2026年5月13日（水）山形 酒田ミュージックファクトリー

2026年5月15日（金）福島 HIPSHOT JAPAN

2026年5月16日（土）宮城 SENDAI GIGS

出演者：THE ORAL CIGARETTES / SPARK!!SOUND!!SHOW!!



＜FC会員先行＞

受付期間：3月12日（木）21:00～3月17日（火）23:59

受付URL：https://theoralcigarettes.com/news/detail/3162



■■THE ORAL CIGARETTES「Home Sweet Home TOUR 2026」■■

2026年7月8日（水）【大阪】オリックス劇場

2026年7月16日（木）【愛知】愛知県芸術劇場大ホール

2026年7月18日（土）【香川】高松レグザムホール

2026年7月22日（水）【東京】東京ガーデンシアター

2026年7月23日（木）【東京】東京ガーデンシアター

2026年8月5日（水）【宮城】宮城県民会館

2026年8月7日（金）【新潟】新潟県民会館

2026年8月12日（水）【広島】広島文化学園 HBG ホール

2026年8月14日（金）【福岡】福岡サンパレス

2026年8月16日（日）【熊本】熊本城ホール

2026年9月6日（日）【奈良】なら 100 年会館

2026年9月8日（火）【三重】三重文化会館大ホール

2026年9月12日（土）【北海道】札幌カナモトホール



チケット代

指定席:7,300円（税込） / 着席指定席:7,300円（税込）

＊着席指定席とは、立ち見を不可とさせていただく、座っての観覧をご希望される方に向けたお席となります。各公演、座って観覧いただけるお席をご用意させていただきます。



■■THE ORAL CIGARETTES「BKW!! Premium Party ～THINK OUT LOUD～」

日程：2025年10月12日（月/祝）

会場：ぴあアリーナMM

開場：15:30 / 開演 17:00



チケット代

アリーナ前方ブロック（スタンディング）：8,500円（税込）

アリーナ後方ブロック（スタンディング）：8,500円（税込）

スタンドS（指定席）：8,500円（税込）

スタンドS（着席指定席）：8,500円（税込）

スタンドS（着席指定席 / 小学生以下）：5,000円（税込）

スタンドA（指定席）：6,500円（税込）

＊スタンドS（着席指定席）はスタンドS（指定席）エリア内、お席に座っての観覧が可能な立ち見不可のお席をご用意いたします。

＊アリーナ前方ブロック・後方ブロック（スタンディング）エリアは未就学児の観覧不可 / 小学生以上通常チケットが必要となります。

＊スタンド S / A（指定席）は未就学児の観覧不可 / 小学生以上チケット必要が必要となります。

＊スタンド S（着席指定席）は3歳まで膝上観覧可 / 4歳以上は要チケット(小学生以下チケット)。



■■THE ORAL CIGARETTES /配信シングル「ERASE」

■配信日：2026年1月7日（水）

■配信サイトへのリンクはこちら：https://oral.lnk.to/ERASEPR



■■「ERASE」Music Video

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=W-0djfZngXQ ]

■特設ページ：https://theoralcigarettes.com/feature/erase



