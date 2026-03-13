ミラノ発のウォッチブランド「D1 Milano」の「SKELETON COLLECTION」から、ラバーストラップを採用した「D1 MILANO × Elan」と「Jet Black」が登場。
D1 MILANO × Elan - Limited Edition
ミラノ発のウォッチブランド「D1 MILANO（ディーワンミラノ）」の「SKELETON COLLECTION」から、ラバーストラップを採用したモデル「SKELETON RUBBER - Jet Black」と、スポーツブランドElan（エラン）とのコラボレーションモデル「D1 MILANO × Elan - Limited Edition」の2モデルが登場。プリンチペ プリヴェにて販売を開始いたしました。
どちらのモデルもスケルトンダイヤルを採用しており、文字盤から自動巻きムーブメントの動きを確認できるデザインが特徴です。
D1 MILANO販売ページ
https://principe-prive.com/collections/d1-milano
D1 MILANO × Elan - Limited Edition
D1 MILANO × Elan - Limited Edition
コレクション名: D1 MILANO × Elan - Limited Edition
販売価格：126,500円（税込）
ケースサイズ：40.5mm
ケース素材：316Lステンレススチール（ホワイトセラコートコーティング）
ストラップ：ホワイトラバー
文字盤：スケルトンダイヤル（マットホワイト）
針、インデックス：マットライトグレー
ガラス：サファイヤガラス(反射防止コーティング)
ムーブメント：TMI NH70L
パワーリザーブ：41時間
振動：21,600回/時
精度：日差-20～+40秒
防水性能：5ATM
商品詳細
スポーツブランド Elan とのコラボレーションモデル。
「D1 MILANO × Elan - Limited Edition」は、スロベニアのスポーツブランド Elan とのコラボレーションによって誕生したモデルです。
ケースとベゼルには、スキーギアにも使用されるホワイト Cerakote（セラコート）を採用。耐傷性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた仕上げとなっています。
ケースバックのローター外周リングや文字盤のミニッツトラックには、Elanを象徴するグリーンをアクセントとして採用。文字盤にはElanのロゴも配置され、コラボレーションモデルならではのディテールが随所に取り入れられています。
裏蓋はサファイアガラス仕様となっており、自動巻きムーブメントの動きを楽しめます。
本モデルは世界限定250本で展開されています。
Elanについて
1945年創業の総合スポーツブランド Elan は、伝説的スラロームスキーヤーであるインゲマル・ステンマルクが使用したことで世界的に知られるブランドです。
“Good Times（楽しい時間）”を理念に掲げ、家族や仲間と山で過ごす時間をより豊かにするため、革新的なスキー製品を生み出し続けています。その精神は今回のコラボレーションにも反映されています。
SKELETON RUBBER - Jet Black
SKELETON RUBBER - Jet Black
コレクション名: SKELETON RUBBER - Jet Black
販売価格：137,500円（税込）
ケースサイズ：41.5mm
ケース素材：ステンレススチール（ガンメタルPVDコーティング）
ストラップ：ブラックラバー
クラスプ：隠し式バタフライクラスプ
文字盤：スケルトン
針、インデックス：ステンレススチール（ガンメタルPVDコーティング）
ガラス：サファイヤガラス(反射防止コーティング)
ムーブメント：MIYOTA/CITIZEN 8N40（オートマチック/自動巻き）
パワーリザーブ：42時間
振動：21,600回/時
精度：日差-20～+40秒
防水性能：5ATM
重量：110g
商品詳細
スケルトンダイヤルを採用したブラックモデル。
「SKELETON RUBBER - Jet Black」は、文字盤を開放したスケルトンダイヤルを採用し、自動巻きムーブメントの動きを確認できるモデルです。歯車やローターの動きが見える構造となっており、機械式時計ならではの動きを視覚的に楽しめます。
ケース、ダイヤル、ストラップはブラックで統一。ストラップにはラバー素材を採用しており、日常使いにも適した仕様となっています。
取扱店舗
プリンチペプリヴェ表参道店
東京都港区北青山3-5-19 2F
03-6427-4367
プリンチペプリヴェ公式オンラインストア
https://principe-prive.com/collections/d1-milano
PRINCIPE priveについて
PRINCIPE prive (プリンチペ プリヴェ) 2015年 設立（本社：東京 港区）海外ブランドの輸入総代理店を務める傍ら、独自のカスタマイズ製品を数多く発表、多くのセレブリティーを魅了する企業ブランド。 スウェーデン発の高級アップルウォッチケース GOLDEN CONCEPT を初めとしたブランドを、日本、韓国、米国にて展開しています。
公式HP：https://principe-prive.com/
インスタグラム：https://www.instagram.com/principeprive/
D1 Milano（ディーワン ミラノ）について
D1 Milano（ディーワン ミラノ）は、2013年にダリオ・スパローネによってイタリア・ミラノで誕生しました。創業以来、その革新的なデザインと品質へのこだわりで急成長を遂げ、いまや世界のウォッチシーンで注目を集めるブランドとなっています。
素材や仕上げ、カラーに至るまで、細部に妥協のないモノづくり。最先端の技術とともに、ほんの少しの“遊び心”を取り入れたデザインで、D1 Milanoならではの個性を表現しています。
公式HP：https://d1milano.com/
インスタグラム：https://www.instagram.com/d1milano/