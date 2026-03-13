ミラノ発のウォッチブランド「D1 Milano」の「SKELETON COLLECTION」から、ラバーストラップを採用した「D1 MILANO × Elan」と「Jet Black」が登場。

株式会社PRINCIPE priveD1 MILANO × Elan - Limited Edition

ミラノ発のウォッチブランド「D1 MILANO（ディーワンミラノ）」の「SKELETON COLLECTION」から、ラバーストラップを採用したモデル「SKELETON RUBBER - Jet Black」と、スポーツブランドElan（エラン）とのコラボレーションモデル「D1 MILANO × Elan - Limited Edition」の2モデルが登場。プリンチペ プリヴェにて販売を開始いたしました。

どちらのモデルもスケルトンダイヤルを採用しており、文字盤から自動巻きムーブメントの動きを確認できるデザインが特徴です。

D1 MILANO販売ページ

https://principe-prive.com/collections/d1-milano

D1 MILANO × Elan - Limited EditionD1 MILANO × Elan - Limited Edition

コレクション名: D1 MILANO × Elan - Limited Edition

販売価格：126,500円（税込）

ケースサイズ：40.5mm

ケース素材：316Lステンレススチール（ホワイトセラコートコーティング）

ストラップ：ホワイトラバー

文字盤：スケルトンダイヤル（マットホワイト）

針、インデックス：マットライトグレー

ガラス：サファイヤガラス(反射防止コーティング)

ムーブメント：TMI NH70L

パワーリザーブ：41時間

振動：21,600回/時

精度：日差-20～+40秒

防水性能：5ATM

商品詳細

スポーツブランド Elan とのコラボレーションモデル。

「D1 MILANO × Elan - Limited Edition」は、スロベニアのスポーツブランド Elan とのコラボレーションによって誕生したモデルです。

ケースとベゼルには、スキーギアにも使用されるホワイト Cerakote（セラコート）を採用。耐傷性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた仕上げとなっています。

ケースバックのローター外周リングや文字盤のミニッツトラックには、Elanを象徴するグリーンをアクセントとして採用。文字盤にはElanのロゴも配置され、コラボレーションモデルならではのディテールが随所に取り入れられています。

裏蓋はサファイアガラス仕様となっており、自動巻きムーブメントの動きを楽しめます。

本モデルは世界限定250本で展開されています。

Elanについて

1945年創業の総合スポーツブランド Elan は、伝説的スラロームスキーヤーであるインゲマル・ステンマルクが使用したことで世界的に知られるブランドです。

“Good Times（楽しい時間）”を理念に掲げ、家族や仲間と山で過ごす時間をより豊かにするため、革新的なスキー製品を生み出し続けています。その精神は今回のコラボレーションにも反映されています。

SKELETON RUBBER - Jet BlackSKELETON RUBBER - Jet Black

コレクション名: SKELETON RUBBER - Jet Black

販売価格：137,500円（税込）

ケースサイズ：41.5mm

ケース素材：ステンレススチール（ガンメタルPVDコーティング）

ストラップ：ブラックラバー

クラスプ：隠し式バタフライクラスプ

文字盤：スケルトン

針、インデックス：ステンレススチール（ガンメタルPVDコーティング）

ガラス：サファイヤガラス(反射防止コーティング)

ムーブメント：MIYOTA/CITIZEN 8N40（オートマチック/自動巻き）

パワーリザーブ：42時間

振動：21,600回/時

精度：日差-20～+40秒

防水性能：5ATM

重量：110g

商品詳細

スケルトンダイヤルを採用したブラックモデル。

「SKELETON RUBBER - Jet Black」は、文字盤を開放したスケルトンダイヤルを採用し、自動巻きムーブメントの動きを確認できるモデルです。歯車やローターの動きが見える構造となっており、機械式時計ならではの動きを視覚的に楽しめます。

ケース、ダイヤル、ストラップはブラックで統一。ストラップにはラバー素材を採用しており、日常使いにも適した仕様となっています。

取扱店舗

プリンチペプリヴェ表参道店

東京都港区北青山3-5-19 2F

03-6427-4367



プリンチペプリヴェ公式オンラインストア

https://principe-prive.com/collections/d1-milano

PRINCIPE priveについて

PRINCIPE prive (プリンチペ プリヴェ) 2015年 設立（本社：東京 港区）海外ブランドの輸入総代理店を務める傍ら、独自のカスタマイズ製品を数多く発表、多くのセレブリティーを魅了する企業ブランド。 スウェーデン発の高級アップルウォッチケース GOLDEN CONCEPT を初めとしたブランドを、日本、韓国、米国にて展開しています。

公式HP：https://principe-prive.com/

インスタグラム：https://www.instagram.com/principeprive/

D1 Milano（ディーワン ミラノ）について

D1 Milano（ディーワン ミラノ）は、2013年にダリオ・スパローネによってイタリア・ミラノで誕生しました。創業以来、その革新的なデザインと品質へのこだわりで急成長を遂げ、いまや世界のウォッチシーンで注目を集めるブランドとなっています。

素材や仕上げ、カラーに至るまで、細部に妥協のないモノづくり。最先端の技術とともに、ほんの少しの“遊び心”を取り入れたデザインで、D1 Milanoならではの個性を表現しています。

公式HP：https://d1milano.com/

インスタグラム：https://www.instagram.com/d1milano/