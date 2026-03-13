3/17～3/19開催「第8回サステナブル経営WEEK［春］2026」に出展　屋根にやさしい軽量・薄型太陽光パネルを展示

シャープジャスダロジスティクス株式会社

シャープジャスダロジスティクス株式会社（本社：堺市堺区、代表取締役社長：楊秋瑾、以下SJL）は、2026年3月17日（火）～3月19日（木）の3日間、東京ビッグサイトで開催される「第8回サステナブル経営WEEK［春］2026」内「脱炭素経営EXPO［春］」にブース出展いたします。

会期中は、軽量・薄型太陽光パネルなどを展示します。柔軟性と耐久性を兼ね備え、耐荷重が心配な屋根にも対応可能なシリコン製パネルです。

主な展示内容

SJLブースイメージ

軽量・薄型 太陽光パネル

＜特長＞

・重さは2.9kg/m2と、従来のガラス製モジュールのわずか1/4に相当

・屋根への荷重を大幅に低減し、耐荷重が心配な屋根にも設置可能

・厚さ1.8mmの極薄設計により、建物の表面にしっかりフィット

・最大曲げ半径0.5m、曲面や特殊形状の屋根にも対応

・シリコン製だから雹の衝撃や台風でも亀裂なし

ブースでは、サンプルをお手に取ってご確認いただけます。お気軽にお声がけください。

出展概要

「第8回サステナブル経営WEEK［春］2026」内 第8回脱炭素経営EXPO [春]

会期：2026年3月17日（火）～19日（木）

会場：東京国際展示場(東京ビッグサイト) 東展示棟 東7ホール

小間番号：E39-75

主催：RX Japan合同会社

当社展示内容：軽量薄型太陽光パネル など

特設サイト：来場のご案内 | 第8回 脱炭素経営 EXPO[春](https://www.decarbonization-expo.jp/spring/ja-jp/lp/dcm.html?utm_source=bing)

※ご来場には事前登録が必要です。詳細は展示会公式サイトをご参照ください。

事前登録URL：入場用バッジ登録フォーム(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1607165419515159-0N4)

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

お問い合わせ先

SJL デバイスソリューション推進部

連絡先：お問い合わせフォーム(https://device-square.com/contact.php)

メール：device-square@mail.sharp

BtoB ECサイト 「Device Square」(https://device-square.com/)

会社概要

社名：シャープジャスダロジスティクス株式会社

本社所在地：〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町１番地

代表取締役：楊 秋瑾（Kathy Yang）

会社設立日：2016年10月3日

業務内容：デバイス商社として、お取引商流のワンストップソリューション事業を提供

（仕入から販売、回収までをワンストップで対応します）

URL：http://www.sjlscm.co.jp/(https://www.sjlscm.co.jp/)