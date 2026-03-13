3/17～3/19開催「第8回サステナブル経営WEEK［春］2026」に出展 屋根にやさしい軽量・薄型太陽光パネルを展示
シャープジャスダロジスティクス株式会社（本社：堺市堺区、代表取締役社長：楊秋瑾、以下SJL）は、2026年3月17日（火）～3月19日（木）の3日間、東京ビッグサイトで開催される「第8回サステナブル経営WEEK［春］2026」内「脱炭素経営EXPO［春］」にブース出展いたします。
会期中は、軽量・薄型太陽光パネルなどを展示します。柔軟性と耐久性を兼ね備え、耐荷重が心配な屋根にも対応可能なシリコン製パネルです。
SJLブースイメージ
主な展示内容
軽量・薄型 太陽光パネル
＜特長＞
・重さは2.9kg/m2と、従来のガラス製モジュールのわずか1/4に相当
・屋根への荷重を大幅に低減し、耐荷重が心配な屋根にも設置可能
・厚さ1.8mmの極薄設計により、建物の表面にしっかりフィット
・最大曲げ半径0.5m、曲面や特殊形状の屋根にも対応
・シリコン製だから雹の衝撃や台風でも亀裂なし
ブースでは、サンプルをお手に取ってご確認いただけます。お気軽にお声がけください。
出展概要
「第8回サステナブル経営WEEK［春］2026」内 第8回脱炭素経営EXPO [春]
会期：2026年3月17日（火）～19日（木）
会場：東京国際展示場(東京ビッグサイト) 東展示棟 東7ホール
小間番号：E39-75
主催：RX Japan合同会社
当社展示内容：軽量薄型太陽光パネル など
特設サイト：来場のご案内 | 第8回 脱炭素経営 EXPO[春](https://www.decarbonization-expo.jp/spring/ja-jp/lp/dcm.html?utm_source=bing)
※ご来場には事前登録が必要です。詳細は展示会公式サイトをご参照ください。
事前登録URL：入場用バッジ登録フォーム(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1607165419515159-0N4)
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
お問い合わせ先
SJL デバイスソリューション推進部
連絡先：お問い合わせフォーム(https://device-square.com/contact.php)
メール：device-square@mail.sharp
BtoB ECサイト 「Device Square」(https://device-square.com/)
会社概要
社名：シャープジャスダロジスティクス株式会社
本社所在地：〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町１番地
代表取締役：楊 秋瑾（Kathy Yang）
会社設立日：2016年10月3日
業務内容：デバイス商社として、お取引商流のワンストップソリューション事業を提供
（仕入から販売、回収までをワンストップで対応します）
URL：http://www.sjlscm.co.jp/(https://www.sjlscm.co.jp/)